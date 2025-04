IQOS "si griffa" Seletti e reinventa piazza Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo concetto piazza italiana che dà vita a un'esperienza extrasensoriale che stimola la curiosità. IQOS e Seletti hanno costruito una partnership a sostegno della costituzione di un futuro senza fumo, rendendo le sigarette un ricordo ormai del passato. L'occasione viene fornita dalla Design Week di Milano per esporre «Curious X: Sensorium Piazza».

Si tratta di un'installazione sponsorizzata dal brand di Philip Morris e progettata dall'iconica azienda di design che sarà visitabile a Milano, fino a domenica 13 aprile, nell'ambito del Tortona Rocks, presso l'Opificio 31. In questo modo IQOS celebra la sua crescente community di oltre 32 milioni di utilizzatori adulti. Di questi, «oltre 2 milioni solo in Italia sono passati ad IQOS e hanno abbandonato le sigarette», ha dichiarato Pasquale Frega, Presidente e Amministratore Delegato di Philip Morris Italia, leader nella categoria dei prodotti a tabacco riscaldato. «Siamo orgogliosi di celebrare questo percorso d'innovazione qui a Milano, dove quasi 11 anni fa è iniziato il viaggio di IQOS». «Curious X: Sensorium Piazza» si rivela come un'audace reinterpretazione della tradizionale piazza Italia: uno spazio multisensoriale dove le persone si incontrano, conversano e si connettono. Un'installazione che collega il mondo fisico a una dimensione digitale inaspettata, dove arte e tecnologia si intrecciano per creare interazioni nuove e straordinarie. «La curiosità ci spinge ad andare oltre le convenzioni e oltre ciò che è già noto, e credo che si debba sempre fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima - ha sottolineato Stefano Seletti -. Se ci limitiamo ad accettare ciò che esiste, perdiamo l'opportunità di costruire qualcosa di migliore». Il progetto segna anche il debutto della nuova campagna IQOS Curious X, pensata «per sfidare lo status quo e progettata per offrire esperienze stimolanti alla crescente comunità di consumatori adulti del brand», aggiunge Stefano Volpetti, President of Smoke-Free Products & Chief Consumer Officer di Philip Morris International. Attraverso un'installazione multipiattaforma, la Piazza si trasforma dal giorno alla notte in un archivio di interazioni di vita reale, rielaborando ricordi, voci e figure di chi passa attraverso l'opera.

«Sensorium Piazza» trasforma il pubblico da spettatore a protagonista, rendendo omaggio alle reinterpretazioni pop tipiche dell'opera di Seletti e sperimentando allo stesso tempo modalità di connessione innovative. Il tutto in attesa di una presentazione in autunno di un nuovo prodotto IQOS, in edizione limitata, disegnato dallo stesso Stefano Seletti.