Italian Design Day, il Salone del Mobile ambasciatore nel mondo

Il Salone del Mobile.Milano 2024 ambasciatore del design italiano in occasione dell’Italian Design Day che si celebra in oltre 100 Paesi del mondo, manifestazione nata nel 2017 per promuovere all’estero il sistema del progetto italiano e organizzata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal ministero della Cultura – Direzione Generale Creatività contemporanea in collaborazione con Fondazione Compasso d’Oro, Associazione per il Disegno Industriale, Triennale di Milano, Salone del Mobile.Milano, FederlegnoArredo e l’Agenzia ICE.

Manifestazione globale che nella edizioni precedenti ha visto la realizzazione di circa 1.370 eventi con il coinvolgimento di oltre 580 tra designer, architetti, imprenditori e giornalisti che hanno promosso l’innovazione, l’industria e il “saper fare” italiani confrontandosi con la comunità creativa, accademica e di business dei Paesi ospiti attraverso mostre, incontri e presentazioni organizzati dalla rete diplomatico-consolare, dagli Istituti Italiani di Cultura e dagli Uffici ICE.

Tema di quest’anno: “Fabbricare valore-inclusività, innovazione e sostenibilità”, al centro della 62ª edizione del Salone del Mobile.Milano, che non solo le racconta ma le traduce anche in realtà grazie a iniziative come l’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite, la ratifica della Politica di Sostenibilità, l’impegno per la riconferma della certificazione ISO 20121, le Linee Guida Green date agli espositori, il riutilizzo delle strutture progettate per i talk e il bookshop, l’uso delle neuroscienze per rendere sempre più inclusiva ed efficiente l’esperienza di visita e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per promuovere la manifestazione.

Tra gli ambasciatori del Design Italiano anche Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano che, dopo l’inaugurazione e l’apertura oggi a Roma e la tappa già avvenuta a New Delhi, sarà a Osaka in Giappone (18 marzo) e a Seoul in Corea (20-21 marzo), per testimoniare come la bellezza dell’arredo made in Italy e di ciò che il Salone espone sia sempre inclusivo, sostenibile, etico, progettato con la natura in modo circolare e olistico. Perché in Italia si progetta a lungo termine, coniugando saper fare manuale a innovazione digitale.

Il tema dell’Italian Design Day infatti pone l’accento sul processo produttivo del progetto, che porta alla creazione di oggetti di disegno industriale “belli” esteticamente, ma anche di elevato valore “materiale”, grazie all’uso di materie prime di qualità e di processi di fabbricazione che uniscono tradizione e artigianalità alle più moderne tecniche in termini tecnologici e di sostenibilità ambientale.

Il Salone del Mobile.Milano sarà, dunque, protagonista e promotore dell’Italian Design Day 2024 in una serie di appuntamenti culturali per testimoniare l'eccellenza del design italiano e della manifestazione in tutto il mondo. Oltre a Maria Porro, ambasciatori del progetto e della manifestazione saranno Marva Griffin Wilshire, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite che mette in campo e i 25 anni dello spazio espostivo da lei creato nel 1998 che ha consentito a oltre 14.000 giovani designer di tutto il mondo di presentare il loro lavoro all’audience internazionale della settimana milanese, e Studio Lombardini22, che da due anni collabora all’evoluzione e all’innovazione dei percorsi e dei layout espositivi delle manifestazioni biennali del Salone con l’obiettivo di creare una piattaforma di business sempre più contemporanea, efficiente e gratificante.

Dopo l’apertura a Roma Maria Porro andrà in Giappone a Osaka (18 marzo) e in Corea del Sud a Seul (20-21 marzo); Marva Griffin sarà ospite in Sudafrica a Johannesburg (18 marzo), Pretoria (19 marzo) e Cape Town (20 marzo); e Lombardini22 interverrà a Gedda e Riad in Arabia Saudita.