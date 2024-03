Il Salone del Mobile in viaggio "vestito" dall'Intelligenza artificiale

Il Salone del Mobile.Milano 2024 viaggia su due tram iconici “vestiti” dall’Intelligenza Artificiale che vedremo attraversare Milano sui binari della linea del tram storico (1, 5, 10) dal 27 marzo e su 500 bus, ma l'universo e la community della manifestazione di design più importante al mondo - che si terrà dal 16 al 21 aprile in Fiera Milano a Rho - sarà raccontata anche anche in 13 aeroporti italiani e in 350 tra stazioni e treni della metropolitana di Milano, Roma, Genova e Brescia.

Viaggi che parte con l'ultimo artwork del progetto di comunicazione del Salone - studiato e realizzato da Publicis Groupe con la collaborazione scientifica di Paolo Ciuccarelli, fondatore del DensityDesign Lab al Politecnico di Milano e direttore del Center for Design a Northeastern University di Boston: una potente e immediata narrazione delle esperienze, delle suggestioni e delle conversazioni di chi la manifestazione la sta preparando.

Questo nuovo visual, grazie a un'iconografia originale e contemporanea, è la terza fase del progetto di comunicazione della manifestazione in cui, all'ascolto "da lontano" delle conversazioni pubbliche e a quelle mediate dagli "esperti", si aggiunge l'osservazione più ravvicinata del pubblico e della comunità del Salone del Mobile.Milano: un ascolto "qui e ora", in tempo reale. Di queste conversazioni si sono analizzate le sfumature emotive - senso di fiducia o scetticismo; desiderio e coinvolgimento; empatia e connessione - e le componenti razionali - qualità del design e artigianalità; funzionalità e praticità; creatività e originalità; etica e sostenibilità; accessibilità e inclusività -, che l'Intelligenza Artificiale ha poi trasformato in quei colori e pattern che segneranno il percorso, simbolico e fisico, fino alla manifestazione.

Una chiave di lettura volutamente in “movimento” costante proprio come il Salone del Mobile che continua il suo percorso di evoluzione innovazione. Anche il nuovo body copy, "Where Experience Evolves" ne interpreta l'essenza , trascendendo l'idea che sia solo una destinazione ed evidenziando come, al contrario, sia il palcoscenico su cui il design, attraverso l'esperienza, accade, si evolve e definisce il futuro.

La scelta del tram a Milano ha un altro significato rilevante perché il mezzo fa parte dell'immaginario della città, è un simbolo del capoluogo lombardo. Rappresenta il legame tra la città e il Salone, un evento globale che è anche parte integrante della cultura e dell'identità milanese.

Proprio come il tram che attraversa strade e quartieri, il Salone connette persone, idee e creatività provenienti da tutto il mondo e guida il design verso il futuro, mantenendo saldo il legame con le sue radici e con la città che ha reso - e lo ha reso - grande.