Aggiungere il latte al caffè riduce l'effetto della caffeina? Cosa bisogna sapere

Caffè nero o caffè con latte? La domanda sorge spesso, soprattutto quando si cerca di bilanciare piacere e salute. A volte immaginiamo che il latte possa "addolcire" il caffè e renderlo una bevanda più sana, in realtà, tutto dipende dai gusti, dalla digestione e dalle abitudini.

Che tipo di latte dovrei mettere nel caffè?

Ogni opzione ha i suoi vantaggi, i suoi limiti e il suo particolare sapore.

Latte vaccino: scremato, parzialmente scremato o intero;

Latte vaccino scremato: delicato e ipocalorico e può rendere il caffè un po' meno corposo;

Latte vaccino parzialmente scremato: è il giusto compromesso, dona dolcezza senza essere troppo grasso;

Latte vaccino intero: cremoso e delizioso, può essere più difficile da digerire se si soffre di problemi digestivi.

Questi tipi di latte sono adatti a chi apprezza un caffè delicato con una buona ritenzione di schiuma oppure se si prepara un cappuccino.

Latte senza lattosio

Per chi è intollerante al lattosio ma non vuole rinunciare al sapore del latte normale, le versioni senza lattosio sono un'ottima opzione, sono più facili da digerire, il loro sapore è simile a quello del latte normale e la loro consistenza è gradevole nel caffè.

Le bevande vegetali stanno diventando sempre più popolari, perché queste tipologie di latte sono particolarmente indicate per le persone che soffrono di meteorismo intestinale e coliti ricorrenti, inoltre offrono una varietà di sapori e sono spesso più facili da digerire.

Latte di mandorla : ha un sapore leggero e un basso contenuto calorico. Può però risultare un po' aspro se il caffè è molto forte;

: ha un sapore leggero e un basso contenuto calorico. Può però risultare un po' aspro se il caffè è molto forte; Latte d'avena : ha una consistenza morbida e vellutata, molto apprezzata per i caffellatte ed è ben tollerata;

: ha una consistenza morbida e vellutata, molto apprezzata per i caffellatte ed è ben tollerata; Latte di soia : è ricco di proteine, fa molta schiuma e ha un sapore neutro nel caffè;

: è ricco di proteine, fa molta schiuma e ha un sapore neutro nel caffè; Latte alla nocciola : è molto goloso e spesso più dolce;

: è molto goloso e spesso più dolce; Latte di cocco: il suo aroma è più pronunciato.

Questi latti sono adatti a chi cerca un'alternativa leggera e digeribile o desidera ridurre il consumo di latticini.

Come scegliere il latte giusto?

Se si desidera un caffè molto cremoso , optare per il latte intero o una bevanda all'avena;

, optare per il o una bevanda all'avena; Se si cerca un'opzione leggera, optare per il latte scremato o il latte di mandorle;

Se si ha difficoltà a digerire, optare per latte senza lattosio , latte d'avena o latte di soia;

, o Se piacciono i sapori originali, provare il latte di nocciola o di cocco.

La chiave è trovare il latte più adatto per sé, quello che rende il proprio caffè piacevole e facile da digerire.

Il caffè con il latte fa bene alla salute?

Questa domanda viene posta spesso, soprattutto al mattino, quando cerchiamo una bevanda confortante per iniziare bene la giornata.

I possibili vantaggi

L'aggiunta di latte riduce la percezione dell'acidità;

Un latte macchiato è un po' più saziante , grazie alle proteine ​​del latte. Può aiutare a far passare il tempo tra un pasto e l'altro, soprattutto se si fa una colazione leggera;

, grazie alle proteine ​​del latte. Può aiutare a far passare il tempo tra un pasto e l'altro, soprattutto se si fa una colazione leggera; Il caffè con il latte fornisce un po' di calcio, certamente modesto, ma utile se si desidera integrarne l'assunzione senza cambiare completamente le proprie abitudini.

Ognuno reagisce in modo diverso. Per alcuni, la miscela ha un effetto protettivo, per altri, può essere fastidiosa, soprattutto se non digeriscono bene il latte.

È bene berlo al mattino?

Sì, se lo si digerisce bene. Per molti, un caffè con latte mattutino è persino un piccolo rituale confortante, ma alcuni punti possono guidare nella scelta:

se si è sensibili all'acidità del caffè a stomaco vuoto, un po' di latte potrebbe aiutare a tollerarlo meglio;

meglio; se al mattino capita spesso di avere lo stomaco pesante, un caffè nero o un caffè con un latte più leggero (scremato o vegetale) potrebbe essere più indicato ;

; se si fa affidamento sul caffè per "risvegliare" il corpo, bisogna sapere che il latte non riduce l'effetto della caffeina, ma può rendere la bevanda più leggera e più lenta da assorbire.

In breve: un caffè con latte al mattino può essere molto benefico, a patto che il proprio apparato digerente lo tolleri. Il miglior indicatore è come si sente il proprio corpo dopo la sua assunzione.

Perché il caffè con il latte può essere dannoso?

Sebbene il caffè con latte sia comune e ben tollerato dalla maggior parte delle persone, non è l'ideale per tutti. Alcuni effetti possono verificarsi a seconda della digestione, della sensibilità al lattosio o delle abitudini alimentari.

1. Indigestione

Se si è intolleranti al lattosio, la combinazione di caffè e latte può causare gonfiore, sensazione di pesantezza o disturbi digestivi. Il caffè stimola già di per sé l'apparato digerente; aggiungere latte può aggravare il disagio per chi ha lo stomaco sensibile.

Suggerimento: provare il latte senza lattosio o quello vegetale potrebbe essere sufficiente per risolvere il problema.

2. Leggera diminuzione dell'effetto antiossidante

Il latte può ridurre l'assorbimento di alcuni antiossidanti naturalmente presenti nel caffè. L'impatto rimane moderato con un consumo moderato, si beneficia comunque degli effetti positivi del caffè, anche aggiungendo il latte.

3. Una bevanda leggermente più calorica

Un caffè nero non contiene praticamente calorie. Il suo apporto calorico aumenta leggermente con l'aggiunta di latte. Niente di cui preoccuparsi, ma se si bevono diversi caffè con latte al giorno, il loro apporto può aumentare senza che accorgersene.

L'approccio giusto: adattare la quantità di latte in base alle proprie esigenze oppure passare al latte parzialmente scremato.

Caffè nero o caffè con latte: qual è "meglio"?

È difficile rispondere a questa domanda. Gli studi scientifici sul caffè spesso danno risultati variabili da uno studio all'altro. Quello che possiamo dire oggi è che non ci sono prove concrete che dimostrino che il caffè con latte sia più sano del caffè nero.

Ricordare che:

aggiungere il latte non modifica realmente l'effetto della caffeina sull'organismo;

sull'organismo; non ci sono prove concrete che dimostrino che il caffè con latte sia più protettivo per la salute rispetto al caffè nero;

la scelta dipende principalmente dal comfort digestivo e dal gusto personale.

Scegliere la versione che fa sentire bene e che si tollera meglio.

Con quale frequenza è sicuro bere il caffè?

La quantità giusta dipende principalmente dalla sensibilità personale, dal sonno e dalla digestione, ma la moderazione rimane fondamentale.

Non superare le 1-3 tazze al giorno, a seconda della propria sensibilità alla caffeina.

Scegliere la mattina o il primo pomeriggio, per non disturbare il sonno.

Scegliere il latte più adatto a te e regola la quantità in base alla propria digestione.

La caffeina rimane attiva per diverse ore, anche se il latte rende il caffè più leggero. Per evitare problemi di sonno, limitane il consumo nel tardo pomeriggio e la sera.

Come rendere più digeribile il caffè con il latte?

Se si vogliono limitare le calorie o migliorare la

digestione, si possono adottare alcuni semplici accorgimenti:

Ridurre leggermente la quantità di latte;

Optare per un latte più leggero, tipo parzialmente scremato o vegetale;

Se si è sensibili, evitare di bere caffè con latte a stomaco vuoto;

Provare diverse temperature: il latte troppo caldo o troppo freddo può talvolta ostacolare la digestione.

In breve, un latte macchiato non è né una pozione salutare né una cattiva abitudine . È una bevanda piacevole, da adattare al proprio gusto e alla propria digestione.