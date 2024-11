Attenzione a questi tre sintomi, significa che mangi troppi carboidrati

I carboidrati sono parte integrante della nostra dieta e rappresentano una fondamentale fonte di energia per il nostro corpo. Tutti quanti, seppur in misura diversa a seconda delle proprie preferenze, siamo abituati a consumarli, perché sono uno degli alimenti principali che troviamo sulle nostre tavole. Pasta, pane, riso, ma anche patate, castagne, legumi, carote e barbabietole da zucchero sono tutti prodotti comuni nella dieta mediterranea. Tuttavia, come è sempre bene ricordare, c'è sempre la giusta misura.

La dose giornaliera di carboidrati per un uomo adulto sui 70 kg dovrebbe rientrare fra i 180-240 grammi. Con l'avanzare dell'età, la quantità andrebbe ridotta, perché avremo bisogno di minori energie. I carboidrati svogono un'azione importante nel nostro corpo. La loro funzione principale è quella di fornire energia all'organismo, e sono fondamentali per favorire le funzioni dei globuli rossi e del sistema nervoso. Purtroppo, anche a causa dello stile di vita frenetico di questi ultimi tempi, molti di noi tendono a esagerare con la loro consumazione. Spesso i cibi più facili e veloci da reperire (una pizza, un panino) sono pieni di carboidrati.

Si rischia dunque di assumerne più del dovuto, senza pensare alle possibili future conseguenze.

Il nostro corpo, però, cerca di venirci in aiuto, segnalando il sovraccarico di carboidrati. Ci sono tre sintomi, in particolare, che dovrebbero far risuonare in noi un campanello d'allarme.