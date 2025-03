Ecco come aumentare il metabolismo in modo naturale

Il metabolismo è un sistema complesso che rappresenta i diversi processi che avvengono nell'organismo per convertire il cibo in carburante (digestione del cibo, assimilazione dei nutrienti, produzione e immagazzinamento di energia, ecc.) e si riferisce alla capacità del nostro corpo di trasformare le calorie in energia per preservare le nostre funzioni vitali.

Il metabolismo è responsabile della nostra forma fisica, del nostro peso, del nostro tasso di invecchiamento e perfino del nostro umore, quindi un buon equilibrio di sintesi è essenziale per mantenersi in salute. Un malfunzionamento dei meccanismi di sintesi possono causare gravi malattie come diabete, ipertensione, obesità o sindrome metabolica .

Gli scienziati continuano ad acquisire nuove conoscenze sui fattori che influenzano il metabolismo, come la dieta, l'esercizio fisico e gli ormoni, ma anche altri metodi naturali possono avere un effetto positivo sul metabolismo.

Colesterolo cattivo: riequilibrio alimentare e composti vegetali

Nonostante non sostituiscano i farmaci, alcuni composti vegetali si sono dimostrati più efficaci dell'aglio, noto per il suo impiego nell'ipercolesterolemia, nel migliorare il metabolismo nei casi in cui la sola dieta non sia sufficiente.

L'assunzione di 2 g/giorno di fitosteroli per diversi mesi riduce il colesterolo LDL (il colesterolo "cattivo") di circa il 10%, ma sono controindicati se non si ha un eccesso di colesterolo e sono potenzialmente pericolosi per il bambino e la donna in gravidanza.

Si consigliano gomma di guar, avena e ispaghula. Le loro fibre idrosolubili assorbono il colesterolo alimentare, da qui la loro azione ipocolesterolemizzante e possono essere consumati 2 cucchiai di semi al giorno di ispaghula mescolati con muesli.

Per quanto riguarda la dieta:

Basso apporto di grassi saturi, al contrario, i grassi vengono consumati principalmente sotto forma di grassi insaturi, in particolare olio d'oliva (e di colza).

Una dieta molto ricca di verdura e frutta varia

Consumo di carne principalmente sotto forma di pollame, poca carne rossa e salumi

Consumo regolare di pesce e frutti di mare

Consumo abbastanza regolare di legumi (fagioli, lenticchie, ecc.).

Il riso rosso fermentato è una muffa di colore rosso che cresce sul riso e viene utilizzata in molti integratori alimentari che promettono di mantenere normali livelli di colesterolo nel sangue. Questo prodotto, che contiene statine naturali , è promettente dal punto di vista scientifico e sembra essere promettente anche nel settore degli integratori perchè dà ottimi risultati nei pazienti 'respondenti', ai quali può essere prescritto per lunghi periodi alla dose di 600 mg/giorno.

Il riso rosso non è privo di effetti collaterali, può causare dolori muscolari in alcune persone che sono molto sensibili alle statine, è quindi meglio chiedere consiglio al medico piuttosto che acquistare integratori alimentari da banco.

Inoltre, gli integratori di riso rosso fermentato non devono essere utilizzati dai pazienti in cura con farmaci a base di statine e da coloro che sono cosiddetti "intolleranti alle statine". Non devono essere consumati da donne incinte o che allattano, da bambini e adolescenti, da persone con più di 70 anni o che soffrono di determinate patologie, nonché da grandi consumatori di pompelmo.

Attività fisica per ridurre l'ipertensione e aumentare il metabolismo

L'effetto positivo del tai chi e del qigong sulla pressione alta è ampiamente documentato. Queste discipline non sostituiscono la terapia farmacologica, ma possono integrarla. Come tecniche di gestione dello stress, si tratta di strumenti medico-psicologici molto interessanti, che potrebbero abbassare la pressione sistolica (il valore più alto) fino a 2,5 cmHg.

Bisognerebbe esercitarsi spesso? Ciò che conta è la coerenza e il piacere, perché se andare a lezione è un peso o una fonte di stress, rischia di avere scarsi effetti. Attraverso il lavoro sulla respirazione, sullo yoga e sulle tecniche di rilassamento, agiscono anche sui livelli di stress e quindi sulla pressione sanguigna. La meditazione Zen produce risultati meravigliosi nei pazienti che la praticano come arte di vivere.

Sport per accelerare il metabolismo e mantenere un peso sano

L'attività fisica, in generale, è un ottimo modo per aumentare il metabolismo. Numerosi studi dimostrano che svolgere regolarmente attività fisica e sportiva apporta benefici alle diverse funzioni dell'organismo, in particolare a quelle metaboliche, come ricorda la National Academy of Medicine.

Metabolismo veloce e lento: cosa significa?

Esistono due tipi di metabolismo: il metabolismo definito lento e il metabolismo veloce. Le persone con un metabolismo veloce convertono il cibo in energia più velocemente e facilmente, bruciando più grassi e aumentando meno di peso. Le persone con un metabolismo lento utilizzano meno energia per svolgere le loro funzioni vitali; l'organismo risparmia l'energia che non utilizza e la immagazzina sotto forma di grasso (queste persone tendono quindi ad ingrassare più facilmente).

Diabete: i benefici della fitonutrizione, del tai chi e del qigong

Oltre a una dieta adeguata e uno stile di vita sano, esistono anche alcune soluzioni naturali che possono abbassare i livelli di glucosio nel sangue.

Ispaghula per il diabete di tipo 2

Diversi studi hanno dimostrato che l'ispaghula, in aggiunta a misure dietetiche e/o farmaci, può portare a una riduzione dei livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2. I semi di Ispaghul, ricchi di mucillagini, sono particolarmente utili se consumati in polvere (1 cucchiaino raso diluito in acqua) appena prima o all'inizio di un pasto, perché impediscono che il pasto aumenti troppo i livelli di zucchero nel sangue e di insulina.

Tai Chi per abbassare la glicemia

Alcuni studi hanno dimostrato che la pratica regolare del tai chi può aiutare a ridurre i livelli di glucosio nel sangue nei diabetici. Secondo un'ipotesi ancora da confermare, aiuterebbe a regolare la secrezione degli ormoni dello stress, a volte implicati nell'aumento della glicemia , senza sostituire i trattamenti convenzionali, (anche una lunga passeggiata fatta almeno una volta alla settimana ha gli stessi benefici).

Oggi i benefici delle arti marziali dolci come il tai chi o il qi gong non sono più in dubbio. Le persone che soffrono di diabete di tipo 2, sovrappeso o obesità possono praticare il tai chi o il qigong per bilanciare la glicemia e controllare il peso, oltre che per ridurre il rischio cardiovascolare.

Queste arti marziali dolci

possono anche aiutare a controllare la pressione sanguigna nelle persone con pressione sanguigna moderatamente alta . Le persone con malattie cardiovascolari stabilizzate possono ridurre il rischio di complicazioni o recidive.