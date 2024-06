Avena tutte le proprietà benefiche per la salute e le controindicazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

L'avena è tra i cereali più diffusi al mondo e che vanta una lunga storia, infatti veniva già impiegata nell'antica Roma e anche i greci ne facevano largo uso. Ma le prime coltivazioni risalgono al 3000 a.C. in Cina dove era particolarmente utilizzata e diffusa, oltre che in India. L'invasione delle popolazioni dell'ovest hanno successivamente imposto la coltivazione dell'orzo, considerato più nobile, ma anche l'importazione della stessa avena nei territori del nord Europa.

Utilizzato sia come alimento per gli animali ma anche fortemente apprezzato dalle popolazioni scozzesi e irlandesi dove, ancora oggi, è un cereale molto diffuso e amato. Tutto merito delle sue incredibili qualità che ne hanno consentito una lenta ma costante diffusione, in tutto il mondo. Sia come protagonista della colazione ma anche per la preparazione di pietanze corroboranti e di bevande uniche, tra queste la birra.

Avena, tutte le proprietà più note

Parte integrante della vasta famiglia delle Poacee ecco l'avena, nota come avena sativa o comune, e che vanta innumerevoli proprietà benefiche. È ricca di sali minerali, in particolare fosforo utile per le ossa, i denti e la memoria, seguito da calcio, zinco, manganese e ferro, ma anche di vitamine A, B1, B2 e B3. Contiene carboidrati a lenta digestione utili per contenere l'indice glicemico, l'ideale per chi soffre di diabete. È il cereale più proteico della categoria, ed è ricco di sostanze grasse benefiche come l'acido linoleico e la lisina, quest'ultima utile per la formazione delle proteine. La capacità di attirare acqua, in tandem con la presenza di betaglucano e pectina, trasforma l'avena in un alimento fondamentale per abbassare il colesterolo dannoso senza alterare quello buono.

Aiuta la diuresi ma anche la pulizia intestinale, così da rimuovere residui e scorie favorendo al contempo un valido senso di sazietà. Energia e benessere a portata di mano, a partire dalla colazione per un cereale che nutre, riequilibra e dona benessere. È privo di glutine e per questo è ben tollerato anche da chi soffre di celiachia, e svolge una valida azione antitumorale perché contiene dei composti fenolici azotati noti come avenantramidi. Consumare regolarmente avena migliora la pressione arteriosa, la trasmissione degli impulsi nervosi, favorisce il processo di ricostruzione cellulare e l'eliminazione della ritenzione idrica. E la presenza di gramina e avenalumina ha un'azione positiva sull'umore, regolando gli stati di stress e nervosismo, e contrastando l'insonnia.

Come si consuma e le controindicazioni

L'avena si presta a molteplici interpretazioni culinarie, è un alimento particolarmente versatile e gustoso tanto da trovare posto sin dalla colazione. Si può unire allo yogurt magro con l'aggiunta di frutta e pezzetti di cioccolato, prendere parte alla creazione di pancake proteici in tandem con albume d'uovo. Oppure partecipare alla preparazione di un classico, il porridge da impreziosire con frutta fresca, frutta secca, scaglie di cioccolato e miele. Ma con l'avena possiamo realizzare delle gustose insalate, tante soffici polpettine, zuppe corroboranti, biscotti, crumble, barrette e torte deliziose.

Consumare l'avena è benefico ma è necessario non esagerare, perché può favorire gonfiore addominale, disturbi allo stomaco e meteorismo. E potrebbe risultare non particolarmente tollerata da chi soffre allergie o intolleranze al nichel.

Per questo, per un consumo ottimale, è importante consultare sempre il medico di fiducia che potrà consigliare la strategia migliore per una giusta assunzione. Oppure, in caso di intolleranze, sconsigliarne l'impiego per il benessere dell'organismo.