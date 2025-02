Legame tra caffè e colesterolo: ecco cosa dicono gli studi

Non esiste alcun legame tra il consumo di caffè e i livelli elevati di colesterolo e non si deve proibire ad un paziente affetto da ipercolesterolemia di bere caffè! La cardiologa Claire Mounier-Vehier conferma i benefici del caffè sulla salute cardiovascolare in un recente post sul social network Linkedin: “Il caffè riduce il rischio di sviluppare il diabete ed è associato a una riduzione delle malattie cardiovascolari”.

Alcuni studi dimostrano invece che il caffè potrebbe aumentare i livelli di colesterolo. Questa bevanda ampiamente consumata e priva di calorie contiene infatti terpeni ( cafestolo e kahweolo) e queste sostanze possono essere convertite in colesterolo nell'organismo. Cosa dobbiamo pensare di fronte a questi scienziati che si contraddicono? Tutto ciò merita una piccola precisazione.

Il caffè aumenta i livelli di colesterolo cattivo LDL?

Da diversi anni gli studi hanno dimostrato un aumento dei livelli di colesterolo totale e di colesterolo cattivo (o colesterolo LDL ) associato al consumo di caffè (Kokjohn K, Graham M, McGregor M. L'effetto del consumo di caffè sui livelli di colesterolo nel siero. J Fisiologia manipolativa Ther. 1993 giugno; Jee SH, He J, Appel LJ, Whelton PK, Suh I, Klag MJ. Consumo di caffè e lipidi sierici: una meta-analisi di studi clinici randomizzati controllati. Am J Epidemiol. Febbraio 2001)

Altri studi sostengono che il consumo di caffè possa aumentare i livelli di colesterolo cattivo, senza influenzare i livelli di colesterolo buono (o colesterolo HDL ) o di trigliceridi. Infine, un recente studio norvegese del 2016 ha fatto molto parlare di sé dimostrando un aumento dei livelli di colesterolo totale in un gruppo di pazienti che consumavano cinque tazze di caffè al giorno ( Åsne Lirhus Svatun, Maja-Lisa Løchen, Dag Steinar Thelle, Tom Wilsgaard - Associazione tra caffè espresso e colesterolo totale nel siero: lo studio Tromsø 2015-2016).

La maggior parte di questi studi può essere contestata in quanto non sono studi randomizzati e hanno spesso portato a false associazioni. “Del resto, molti altri studi e meta-analisi affermano esattamente il contrario, ovvero che il caffè abbassa il colesterolo ed è un alimento benefico per la salute cardiovascolare”, afferma la dietologa Nathalie Negro. Lo studio del 2016 è stato condotto su un numero molto ampio di persone (oltre 20.000) e gli aumenti dei livelli di colesterolo registrati nei partecipanti sono stati in definitiva di lieve entità.

Caffè e colesterolo alto: non è stato dimostrato alcun legame diretto!

Nonostante questi risultati, non è stato dimostrato nulla. Non si può in nessun modo affermare che il caffè sia un fattore di ipercolesterolemia e di aumento dei rischi cardiovascolari,onfatti, nella maggior parte di questi studi, lo stile di vita dei partecipanti non viene preso in considerazione.

È il caso dello studio norvegese del 2016, in cui i ricercatori non erano interessati ai fattori di rischio cardiovascolare delle persone che hanno partecipato allo studio e che hanno visto aumentare il loro livello di colesterolo complessivo mentre consumavano caffè quotidianamente. Bisogna fare attenzione alle false associazioni. Inoltre questo lavoro non prende in considerazione il rischio di complicazioni cardiovascolari a lungo termine dipendenti dal consumo di caffè. Questo punto danneggia ulteriormente la credibilità degli studi, soprattutto perché, a lungo termine, il caffè consumato regolarmente e con moderazione è associato a un miglioramento della salute cardiaca e generale.

Il caffè bollito è più rischioso?

Uno studio norvegese del 2016 tende a dimostrare che esiste un'associazione tra diversi modi di consumare il caffè e l'aumento del colesterolo nel sangue. Questo lavoro dimostra che è soprattutto il consumo di caffè bollito a essere associato a un aumento significativo dei livelli di colesterolo nei partecipanti di entrambi i sessi. Trattandosi di un caffè non filtrato e miscelato direttamente con acqua, è più probabile che nella bevanda siano presenti in quantità maggiori le sostanze che possono causare la formazione di colesterolo nel sangue (come il cafestolo e il kahweol).

Lo studio non fornisce la prova definitiva di un legame diretto tra questa modalità di consumo di caffè e l’aumento dei livelli di colesterolo, la "nera bevanda" (qualunque sia la modalità di consumo) è addirittura ipocolesterolemizzante se consumato in quantità ragionevoli.

Quante tazze di espresso al giorno?

Sempre secondo lo studio norvegese del 2016, il consumo di espresso sarebbe associato a un aumento più marcato del colesterolo cattivo negli uomini rispetto alle donne. Stessa osservazione fatta per il caffè filtrato: non esiste alcuna prova scientifica di un legame diretto tra l'aumento dei livelli di colesterolo nei partecipanti e il consumo di espresso. I ricercatori non hanno cercato di scoprire se questi uomini presentassero altri fattori di rischio per lo sviluppo del colesterolo alto, come uno stile di vita sedentario o una predilezione per cibi grassi o zuccherati.

si può affermare che due o tre tazze di espresso al giorno non possono avere un effetto negativo sulla salute, anche se si soffre di ipercolesterolemia. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda di non superare i 400 mg di caffeina al giorno. Sapendo che un espresso rappresenta 80 mg di caffeina, non si dovrebbero quindi superare i 4 o 5 espressi al giorno al massimo. Per ottenere effetti benefici sulla salute è meglio non superare le 3/4 tazze di caffè al giorno. Oltre a ciò, potrebbero esserci effetti deleteri, anche solo attraverso le sue proprietà eccitanti.

Il caffè fa bene alla salute… come il tè verde!

Molti medici e scienziati sostengono che il caffè ha effetti positivi sulla salute cardiovascolare anche se consumato quotidianamente, a patto che le quantità siano ragionevoli.

Uno studio sul caffè verde dimostra che può ridurre i livelli di colesterolo cattivo e di trigliceridi. Altri studi recenti puntano in questa direzione, dimostrando una riduzione della mortalità e del rischio di malattie cardiovascolari associati al consumo regolare e moderato di caffè. Infine, uno studio recente del 2025 ha dimostrato che un consumo moderato di caffè riduce il rischio di mortalità legata a cause cardiovascolari, soprattutto se effettuato al mattino (Xuan Wang, Hao Ma, Qi Sun, Jun Li, Yoriko Heianza, Rob M Van Dam, Frank B Hu, Eric Rimm, JoAnn E Manson, Lu Qi, Orari di consumo del caffè e mortalità negli adulti statunitensi, European Heart Journal, 2025.)

Possiamo aggiungere che il caffè, proprio come il tè verde, apporta benefici alla salute di tutto l'organismo grazie alle numerose sostanze che contiene, in particolare i polifenoli, noti per i loro effetti antiossidanti , un po' di magnesio , potassio e vitamina B3.

Attenzione alla pressione alta e ai disturbi del ritmo!

Bisogna fare attenzione a non superare le 2/3 tazze al giorno se si soffre di pressione alta , se si hanno problemi di ritmo cardiaco o se semplicemente si tende ad essere nervosi. In effetti, in questi casi, troppa caffeina può solo peggiorare la condizione e per dormire bene la notte, è meglio smettere di bere caffè sei ore prima di andare a letto.

E il decaffeinato?

Il “ decaffeinato ” è un’alternativa sana al caffè: consente alle persone che non tollerano la caffeina di beneficiare comunque dei benefici del caffè (in particolare dei suoi antiossidanti) e anche in termini di colesterolo e rischi cardiovascolari, non c'è "nulla da segnalare" rispetto al caffè con caffeina. Gli studi dimostrano addirittura che il deca abbia effetti protettivi.

In questo caso non c'è più il problema iniziale, con i residui di solvente , perché ora la caffeina viene estratta o con acqua

(diffusione controcorrente) o con CO2 che la precipita e sebbene i solventi non siano stati completamente eliminati, nella maggior parte dei casi si tratta di un solvente naturale , presente nella frutta e nel caffè stesso.