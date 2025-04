Carboidrati, le sei alternative alla pasta per farne il pieno

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nostro organismo ha bisogno di carboidrati nonostante spesso siano demonizzati.

Ad essi è conferita una cattiva reputazione perché si sostiene che facciano ingrassare, appesantire e che siano difficili da smaltire. Invece i carboidrati forniscono energia per affrontare al meglio la giornata.

Sono fonte di benessere e indispensabili come le proteine, i grassi e le sostanze antiossidanti. Secondo l’ISS Istituto Superiore di Sanità rappresentano la principale e importante fonte di energia, soprattutto quelli complessi come quelli contenuti nella pasta. Sono in grado di fornire 4 kcal per grammo.

A cosa servono i carboidrati

Gli alimenti ricchi di carboidrati non devono mai mancare nella dieta perché aiutano ad equilibrare i livelli di zuccheri contenuti nel sangue. Le loro fibre inoltre regolarizzano l’attività intestinale contribuendo a smaltire scorie e tossine in eccesso.

Forniscono il glucosio al cervello grazie al quale sono potenziate le capacità cognitive come il livello di attenzione e concentrazione. Stimolano la produzione di serotonina, in neurotrasmettitore fonte di buonumore e benessere generalizzato che aiuta a contrastare gli stati di ansia e stress e l’insonnia. Limitano i picchi di fame perché tendono a saziarci immediatamente. Sono utili per contrastare il senso di stanchezza fisica se si sta affrontando un allenamento faticoso.

Di solito il consumo di carboidrati è consigliato nella prima parte della giornata perché in questo modo si ha più occasione di sfruttarli al meglio e smaltirli. Consumati di sera aiutano ad addormentarsi prim.

Cosa mangiare (oltre alla pasta) per fare il pieno di carboidrati

All’interno della dieta quotidiana, molte sono le alternative che possono sostituire la pasta. Scopriamo insieme quali sono i 6 cibi fonte di carboidrati, considerati una valida alternativa alla pasta per poter dare il pieno di carboidrati complessi giornaliero:

1. fagioli rossi: forniscono all’organismo una preziosa fonte di carboidrati e proteine vegetali. Ricchi di minerali e vitamine come zinco, ferro, vitamina B. Sono fonte di energia e prevengono l’obesità e le malattie cardiovascolari;

2. quinoa: ingrediente versatile che apporta carboidrati complessi, proteine, fibre, vitamine del complesso B, ferro, antiossidanti. Dona un immediato senso di sazietà. Mantiene equilibrato il livello di glicemia contrastandone i picchi. È alleata della salute del cuore perché mantiene basso il livello di colesterolo cattivo nel sangue;

3. patate dolci: sono degli ortaggi ricchi di carboidrati complessi, fibre, sali minerali e vitamine come vitamina A e vitamina C. I carboidrati in esse contenute sono a rilascio lento e quindi non fanno ingrassare. Il loro apporto di potassio consente di mantenere equilibrata la pressione arteriosa;

4. avena: consumata con regolarità è un’ottima alleata per tenere sotto controllo il peso corporeo. La fonte di fibre rende regolare l’attività intestinale. Ricca di vitamine B, zinco, magnesio, ferro;

5. grano saraceno: erroneamente considerato un cereale ma in realtà è un seme fonte anche di proteine, acidi grassi essenziali, vitamine B, ferro, magnesio e sostanze antiossidanti preziose. In cucina è un ingrediente versatile;

6.

: donano un senso di sazietà immediata. Si contraddistinguono per l’alto contenuto di vitamine del complesso B. Le loro fibre stimolano la crescita di batteri intestinali buoni che rafforzano il sistema immunitario efficacemente.