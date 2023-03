Cosa mangiare a colazione per una sana alimentazione

Gli esperti della nutrizione, da sempre, battono con forza questo tasto: la prima colazione è il pasto più importante della giornata che dovrebbe rappresentare almeno il 20-25% del fabbisogno calorico giornaliero, un quarto del totale. Presi dal tran tran quotidiano, sono milioni gli italiani che spesso trascurano una corretta colazione appena svegli o, distrattamente, si limitano a ingerire velocemente un caffè o cappuccino per poi correre a lavorare: è necessario eliminare l'idea che sia una perdita di tempo e dedicargli la giusta attenzione.

Gli alimenti consigliati

Per uno stile alimentare corretto e sano, non possono mancare alimenti quali lo yogurt, i cereali, fette biscottate integrali magari accompagnate da miele o marmellata. Questi, assieme alla frutta (fresca e secca) " sono ricchi di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti che danno la giusta carica per tutta la mattinata, prolungano il senso di sazietà e non affaticano l’apparato digerente. Inoltre, migliorano la resistenza fisica, la capacità di attenzione e quella di memorizzazione", affermano gli esperti di Humanitas Research Hospital. L'importanza di una corretta alimentazione mattutina aiuta anche a non sgarrare durante le ore centrali della giornata quando si ha il famoso "buco allo stomaco" e si finisce per mangiare snack poco salutari.

Chi salta la prima colazione arriverà a ora di pranzo più affamato del dovuto " affaticando così la digestione con conseguente diminuzione della concentrazione e del rendimento durante il pomeriggio. Uno studio ha dimostrato che chi non fa colazione mangia di più durante la giornata e ingrassa di circa tre chili l’anno", hanno aggiunto dall'Istituto. Tra i frutti migliori consigliati dai nutrizionisti bisogna menzionare arance, banane, frutti di bosco e la frutta "da guscio" come pistacchi, anacardi, mandorle e nocciole.

Una corretta alimentazione mattutina si può fare anche con le uova così da inserire proteine importanti per il nostro organismo: vengono consigliate dagli esperti del settore. Oltre agli alimenti già citati, sono consigliatissimi i toast ma anche le classiche brioches purché contengano la quota proteica e abbiano quindi farciture sane (ad esempio la ricotta). Non è demonizzata, anzi, anche la colazione salata meglio se basata da pane integrale, la ricotta appena menzionata ma anche avocado e salmone.

Cosa non è consigliato