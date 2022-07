Acai bowl: la colazione perfetta per l'estate

Fresca, energizzante e gustosa: l'acai bowl è la colazione perfetta per l'estate. Il nome fa riferimento a una pietanza brasiliana che, in origine, prevedeva l'uso della polpa di acai, una varietà di bacche dal colore violaceo coltivata nei territori del Sud America, specie in Amazzonia. Quanto alla parola bowl, invece, sta ad indicare il contenitore dalla forma semisferica in cui vengono assemblati gli ingredienti.

Nota anche con il nome di power bowl, questa preparazione ben si addice all'alimentazione dei senior poiché ha una bassa densità calorica ma è ricchissima di vitamine e sali minerali derivanti dalla frutta. Insomma, un concentrato di bontà e salute adatto a tutti.

Cos'è l'acai bowl

Si tratta di un piatto tipico della tradizione culinaria brasiliana (açai na tigela) simile - ma è un paragone azzardatissimo, serve solo a rendere l'idea - a una sorta di macedonia. La ricetta originaria (salata) prevede l'utilizzo di pesce fritto e manioca solitamente venduta a mo' di street food nei baracchini di Parà (Brasile). Tuttavia esiste anche una versione dolce, cioè con frutta e semi, che viene servita come dessert.

Quest'ultima si diffuse negli anni '80 grazie a Carlos Gracie, famosissimo atleta carioca nonché fondatore dell'arte marziale brasiliana Ju Jitsu che, secondo quanto narra la leggenda, viaggiava per il Brasile con la polpa di acai congelata mescolata alla banana.

Negli anni '90, la acai bowl diventò di tendenza tra i surfisti brasiliani fino ad approdare, nella decade successiva nei juice bar delle Hawaii e della California. Dopo l'immancabile tappa a New York, da sempre trampolino di lancio dei new normal nel settore della ristorazione e dello street food, la coloratissima bowl brasiliana ha riscosso successo tra gli appassionati di fitness. Oggi è apprezzatissima in tutto il mondo oltre ad essere un food trend da milioni di like sui social.

I benefici per i senior

Sana ed equilibrata, l'acai bowl viene consumata soprattutto a colazione o dopo una sessione di allenamento. Trattandosi di una preparazione con abbondante frutta fresca, bacche e semi, ben si addice anche all'alimentazione dei senior. Senza contare, inoltre, che la scelta dei componenti è a discrezione personale.

La banana, ridotta in purea oppure a fette, è uno degli ingredienti (quasi) immancabili nella versione moderna dell'acai bowl. Ricchissima di potassio, vitamine e sali minerali, essa favorisce la digestione, regolarizza il transito intestinale e, soprattutto, consente un rapido recupero delle energie a seguito di uno sforzo fisico. In buona sostanza, è una sorta di integratore naturale ad effetto rigenerante immediato.

Vi sono poi i semi e le bacche che costituiscono il topping dell'acai bowl. Solitamente - ma non è lo standard - si utilizzano i semi di Chia e le bacche di Goji. I primi sono un portentoso concentrato di acidi grassi essenziali mentre le seconde costituiscono una fonte preziosa di fitosteroli. Entrambe preservano l'organismo dalle malattie metaboliche e svolgono una funzione antietà contrastando efficacemente l'invecchiamento.

L'acai bowl può essere arricchita con ogni varietà di frutta fresca: da quella esotica (mango, papaya, frutto della passione) a quella nostrana di stagione (albicocche, melone, pesche e lamponi). Infine, si può aggiungere alla preparazione una manciata di granola o cerali integrali: quest'ultimi sono una ricchissimi di fibre e macronutrienti.

La ricetta

Per realizzare l'acai bowl servono pochissimi ingredienti. In alternativa alla polpa di acaj, acquistabile perlopiù in polvere, si può utilizzare del comunissimo yogurt greco che conferisce alla preparazione quasi la stessa consistenza cremosa della ricetta tradizionale. Per il topping, invece, ci si può sbizzarrire: dal muesli, alle scaglie di cocco o cioccolato. Ecco come preparla senza bilancia.

Ingredienti per 1 persona

1 vasetto di yogurt greco

una manciata di lamponi

1 cucchiaino di miele

un paio di albicocche

una manciata di amarene

mezzo cucchiaino di semi di Chia

un cucchiaio di granola

Preparazione

Per prima cosa occorre lavare, asciuguare e mondare la frutta. Dopodiché bisogna inserire all'interno di un mixer lo yogurt, il miele, i lamponi e frullare fino ad ottenere un'amalgama dalla consistenza vellutata (bastano pochi secondi). A questo punto, la base dell'acai bowl è pronta per essere guarnita con la frutta e semi di gradimento (in questo caso albicocche, amarene, semi di Chia). La granola serve per dare un tocco di croccantezza al piatto che non guasta mai.

Si conserva in frigo per non più di una notte all'interno di un contenitore a chiusura ermetica. Per l'alternativa vegana basterà sostituire lo yogurt greco con uno alla soia o la skyr.