Cucina mediterranea: mangiare sano a Natale

Durante il Natale la cucina mediterranea è la protagonista delle tavole italiane. Le sue ricette gustose si basano su cibi ricchi di sostanze nutritive preziose, che non dovrebbero mai mancare per il sostentamento del nostro organismo.

La dieta mediterranea è in grado di conciliare al meglio le esigenze del palato con il bisogno di prendersi cura di sé stessi, partendo da ciò che mettiamo a tavola quotidianamente. Numerosi sono gli studi scientifici che confermano gli effetti benefici di questo regime, non solo durante le festività natalizie ma per tutto l’anno. Risulta infatti variegata, versatile ed equilibrata. I suoi alimenti aiutano a prevenire molte patologie cronico-degenerative come l’obesità, il diabete e la sindrome metabolica. È inoltre alleata della salute del cuore. Grazie alla sua fonte di antiossidanti, ancora, contrasta l’insorgere di molte forme tumoral.

Perché scegliere la cucina mediterranea a Natale

Innumerevoli sono i motivi per scegliere la dieta mediterranea a Natale: ce lo conferma la Dott.ssa Renata Bracale, biologa nutrizionista e autrice di “La mia Cucina mediterranea- Ricette e Segreti tra Innovazione e Tradizione” (Edizioni Idelson Del Gnocchi): un ricettario prezioso che custodisce tradizioni culinarie che si tramandano con passione, dedizione e amore, di generazione in generazione.

Dott.ssa Bracale, parliamo di cucina mediterranea: perché sceglierla e come beneficiare dei suoi effetti anche durante le festività natalizie?

"Perché non sceglierla… La ricerca scientifica è unanime nell’affermare che la dieta mediterranea è elisir di lunga vita, ci fa invecchiare bene con il suo elevato contributo in antiossidanti. È infatti l’unica dieta occidentale che prevede cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Questi alimenti sono ricchi di vitamine e minerali, ossia antiossidanti, 'guerrieri' messi a difesa delle nostre cellule".

Quali sono gli alimenti che non devono mancare assolutamente sulle nostre tavole durante questo periodo dell’anno?

"Le verdure amare come la rucola, i carciofi, le cime di rapa, i finocchi, la cicoria, il cavolfiore. Queste verdure, dette amare, hanno una funzione detossificante, aiutano cioè reni e fegato a funzionare meglio, riuscendo così a fronteggiare pasti più ricchi di grassi e zuccheri che introduciamo in questo periodo".

Un menu fonte di benessere

Quali sono i piatti immancabili durante le festività?

"Da napoletana posso dire che la Vigilia è a base di pesce, altra ricchezza della dieta mediterranea. Nel mio libro c’è proprio il menu della vigilia di Natale a base di pesce azzurro e spaghetti con i frutti di mare. Ricchissimi di acidi grassi omega 3: questi piatti fungono da spazzini per pulire le nostre arterie. Se poi accompagniamo con insalata di rinforzo, ossia insalata di cavolo, è ancora meglio".

Come evitare errori e sgarri di cui pentirsene?

"Panettone e pandoro sono immancabili nel periodo natalizio, io suggerisco di mangiarne una fetta a colazione, una massimo due volte nella settimana di Natale, così da avere tutto il tempo di smaltirne le calorie durante la giornata".

E dopo le feste la cucina mediterranea può esserci d’aiuto?