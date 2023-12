Dieta anti-freddo, cosa mangiare in inverno

L’inverno è ormai arrivato con il freddo e le giornate uggiose.

Oltre a coprirsi bene per affrontare al meglio le nostre giornate e scongiurare raffreddori e malanni stagionali bisogna seguire un regime alimentare in grado di apportare all’organismo vitamine e sali minerali utili per rafforzare le difese immunitarie e soprattutto importanti per sostenere la produzione di calore corporeo in modo da non percepire tanto il freddo.

La dieta ideale per l’inverno è un regime alimentare anti- freddo ricco di pasti caldi come zuppe e minestroni ricchi di verdure, ortaggi e legumi che apportano fibre e sali minerali in grado di donare la giusta energia. Soprattutto per quanto riguarda i primi piatti è necessario che siano belli nutrienti con un maggiore contenuto di grassi e proteine. In questa stagione anche le carni rosse possono essere consumate di più. In linea di massima in inverno per sentire meno freddo l’organismo ci richiede più cibo.

Importante è quindi introdurre più calorie nell’organismo per usufruire del loro apporto calorico e per sentirsi più forti ed energici. Non bisogna quindi trascurare l'assunzione delle proteine oltre a quello dei carboidrati. Consigliati sono anche quegli alimenti che oltre a produrre calore consentono di eliminare le tossine in eccesso contrastando il sovrappeso e cercando di mantenere in equilibrio i livelli di colesterolo.

Scopriamo insieme quali sono gli alimenti che non devono mai mancare sulle nostre tavole quando fa freddo

I legumi

Via libera a zuppe a base di fagioli, lenticchie, ceci, piselli che apportano carboidrati a basso livello glicemico, proteine vegetali, ferro e fibre. Importanti per rafforzare l’organismo quando calano le temperature sono ricche di magnesio che dà il pieno di energia quando ci si sente stanchi e affaticati.

I cereali integrali

Si tratta di fonti di fibre che non affaticano la digestione. Scaldano senza appesantire.

La frutta secca

Mandorle, noci, anacardi, pistacchi, nocciole sono lo spuntino ideale nelle giornate più fredde per fare il pieno di energia e sali minerali che aiutano a contrastare raffreddori e influenza stagionale.

I broccoli e le crucifere

Contengono vitamina C che stimola le difese immunitarie apportando all’organismo sostanze antiossidanti che svolgono una potente azione antinfiammatoria.

La barbabietola rossa

Contiene buone quantità di vitamina A, carotenoidi e minerali.

Gli agrumi

Mandarini, clementine, arance sono noti per fornire all’organismo la preziosa vitamina C e per elevare il metabolismo in modo da invogliarlo a produrre più calore. Forniscono energia e il loro apporto di antiossidanti consente di rallentare l’invecchiamento cellulare.

I kiwi

È la frutta che contiene più vitamina C in assoluto più degli agrumi. È prezioso per contrastare la secchezza della pelle tipica quando ci espone a temperature troppo rigide.

Lo yogurt

I fermenti e i probiotici in esso contenuti sono un toccasana per l’apparato digestivo perché contribuiscono a rafforzare e riequilibrare la flora batterica aiutando a prevenire gli stati influenzali.

La cipolla e l'aglio

Sono preziosi per prevenire e curare le infezioni batteriche grazie al loro contenuto di allicina che svolge un’azione antinfiammatoria in caso di raffreddore e influenza stagionale. L’ideale è consumarli crudi per beneficiare al massimo delle loro proprietà.

La carne

I cibi proteici in inverno non devono mai mancare perché producono calore, sono fonte di zinco e ferro e contrastano l’astenia. Meglio preferire le carni bianche come pollo e tacchino.

Il peperoncino

Contiene vitamina C e se si è raffreddati è un toccasana per le vie respiratorie perché libera il naso chiuso.

Il cioccolato fondente

Alimento molto adatto durante la stagione invernale perché apporta magnesio che è energizzante e contrasta il cattivo umore.

Le tisane

Consumate calde depurano l’organismo donando un’ottima termoregolazione che diminuisce la sensazione di freddo. Ottime per idratare l’organismo, fondamentale anche in inverno quando a causa del freddo si percepisce poca sete.

Leggi anche: