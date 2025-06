La dieta depurativa che fa bene a reni e fegato (e che aiuta a combattere il caldo)

Ascolta ora 00:00 00:00

La dieta depurativa molto consigliata dai nutrizionisti durante la stagione più calda è un regime alimentare che aiuta a depurare l’organismo da scorie e tossine in eccesso e percepire meno le temperature torride.

Agisce efficacemente su reni e fegato regolarizzando il loro corretto funzionamento. Facilita il processo di digestione riducendo l’accumulo di grasso addominale e prevendo la ritenzione idrica che col caldo provoca gonfiore e pesantezza agli arti inferiori.

Quali sono i benefici della dieta depurativa

È una dieta che viene consigliata soprattutto in estate quando col caldo l’organismo necessita di un valido aiuto per depurarsi e disintossicarsi da zuccheri e grassi difficili dal smaltire. Questo tipo di dieta aiuta a riattivare il metabolismo e a fare il pieno di energia che aiuta a contrastare la stanchezza psico- fisica tipica delle giornate afose e torride.

Inoltre è un toccasana per la pelle che risulta più luminosa, purificata e giovane, più a lungo. Riducendo scorie e tossine in eccesso e riattivando il sistema linfatico si tende anche a dimagrire e non accumulare perso corporeo. I cibi che vengono consumati sono un pieno di sali minerali e vitamine che aiutano a rendere il sistema immunitario più forte per contrastare virus e batteri che sono sempre in agguato.

Come seguire una dieta depurativa

Seguire una dieta depurativa per fegato e reni significa includere nella propria dieta quotidiana alimenti dal potere antiossidante e antinfiammatorio. Questi cibi antinfiammatori aiutano a drenare i liquidi in eccesso e a purificare l’apparato digerente eliminando tutto ciò che potrebbe infiammare fegato e reni o scatenare infezioni soprattutto alle vie urinarie come la cistite.

In questo tipo di regime alimentare l’idratazione deve essere garantita al massimo per migliorare il drenaggio dei liquidi. Significa che bisogna bere almeno due litri di acqua al giorno. Il consumo di acqua può essere integrato da tisane e tè verde. Tra le tisane fredde dall’effetto depurativo che aiutano anche a contrastare il caldo consigliate sono quelle a base di betulla, finocchio, equiseto. tarassaco.

Gli alimenti che non devono assolutamente mancare sono frutta e verdure di stagione che apportano vitamine e sostanze antiossidanti in grado di rafforzare l’organismo. Via libera a carciofi, spinaci, finocchi, sedano, cardi mariano, finocchi, rucola, cicoria, cipolla, cavoli, melograni, mirtilli, avocado, ananas, pompelmo, limone. Consigliati sono i legumi come piselli, fagioli, lenticchie e la frutta secca come mandorle, nocciole, pistacchi, anacardi che ricchi di fibre aiutano a depurare il fegato efficacemente prevenendo stipsi e stitichezza.

La dieta depurativa per reni e fegato comprende anche il consumo di cereali integrali, pesce bianco, olio extravergine d'oliva a crudo, semi oleosi e spezie come zenzero, aglio, curcuma, coriandolo. Gli alimenti invece da consumare con moderazione sono i cibi troppo zuccherati o ricchi di sale, la carne rossa, gli alcolici e il caffè.

Da eliminare le fritture, il burro, le bevande zuccherate e le caramelle.

Il consiglio dei nutrizionisti è quello di associare la dieta depurativa con l’attività fisica. Bastano soli trenta minuti di camminata veloce quotidiana per migliorare gli effetti di questa dieta e accelerare la circolazione del sistema linfatico