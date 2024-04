La dieta migliore per tenere in salute corpo e cervello: 5 alimenti che non possono mancare (e tutti i benefici)

Soprattutto negli ultimi anni, con i passi in avanti della Medicina, l'attenzione a cosa si mangia a tavola è più che mai attuale perchè un benessere psico-fisico non passa solamente per un sana attività sportiva ma, anche e soprattutto, da cosa si consuma abitualmente. Molti alimenti sono in grado di prevenire patologie importanti che bussano alla porta di milioni di persone con l'avanzare dell'età. Ecco perché studiosi e nutrizionisti dell'Università di Harvard, tra le più prestigiose al mondo, hanno fatto un piccolo vademecum con la dieta migliore per la salvaguardia della salute del cervello, la longevità e il benessere in generale.

1. Le verdure a foglia verde

Nell'alimentazione quotidiana, non importa se si tratta di dieta mediterranea o altro, sono di fondamentale importanza le verdure a foglie verdi come spinaci e cavoli perché favoriscono " la salute del cervello e gli alimenti ricchi di fibre sono stati associati a una minore probabilità di sviluppare depressione", spiega alla Nbc la dottoressa Uma Naidoo, psichiatra laureata ad Harvard e chef professionista laureata con il premio più ambito della sua scuola di cucina oltre a essere una specialista in nutrizione. Queste verdure contengono molte vitamine tra cui A, C e K oltre a essere alimenti straordinariamente ricchi di acido folico, ferro, potassio e calcio. Come consumarle? Con altre verdure in un'insalata, ad esempio, o come contorno di altri cibi.

2. L'importanza delle bacche

La frutta è un alimento fondamentale nelle diete di tutto il mondo: tra i frutti che danno i maggiori benefici per la salute ecco i frutti di bosco, specialmente i mirtilli che vengono spesso considerati come il "Santo Graal" degli alimenti della longevità. Il frutto è ricchissimo di vitamine e antiossidanti " che proteggono il corpo dalle infezioni come un’armatura" , spiegano gli esperti, oltre a essere ottimi alleati per muscoli, occhi, salute mentale e il rafforzamento delle cellule. " Tutte le bacche prendono il colore dai flavonoidi che sono un gruppo di fitonutrienti che sono stati collegati al miglioramento della salute del cervello e alla riduzione del declino cognitivo" : a livello di zuccheri, ne contengono di meno di altri frutti quali mango e banane.

3. Pesce e proteine ​​magre

Da anni, ormai, medici e specialisti invitano a consumare alimenti che contengono proteine magre: tra questi ecco uova, tonno, salmone e tofu. Specialmente il salmone, ricorda la dottoressa Naidoo, è tra i preferiti degli esperti nutrizionisti per le sue proprietà di salvaguardare la salute del cervello con le vitamine del gruppo B. Il colesterolo "migliore" (perché più basso) si trova su pesce e crostacei che difendono il cuore. " ptare per opzioni proteiche magre come il pesce a polpa bianca tra cui tilapia, merluzzo, spigola e ippoglosso", ha spiegato la cardiologa Elizabeth Klodas all'emittente americana.

4. L'importanza dei legumi

Nell'elenco dei cinque super alimenti, ecco i legumi che aiutano molto a rafforzare il sistema immunitario grazie a proteine, fibre, minerali (specialmente ferro e magnesio) e antiossidanti in essi contenuti. L'elenco è lungo e comprende ceci, lenticchie e fagioli, questi ultimi di varie tipologie tra cui quelli rossi, di soia e di Lima. Come per altri alimenti, anche in questo caso i benefici sono notevoli per il benessere del cervello.

5. Noci e semi

Al quinto posto dell'elenco ma non per importanza ecco le noci e i semi, alimenti pieni di omega-3 " che aiutano a mantenere le cellule cerebrali sane e a ridurre l’infiammazione" , spiega Lisa Genova, neuroscienziata dell'Università di Harvard. La Naidoo ha invece aggiunto che i semi di girasole rappresentano " una delle migliori fonti vegetali di vitamina B5 ".

oltre a molteplici micronutrienti di cui il nostro corpo ha bisogno

Importanti capacità nutrizionali anche dalleche contengono polifenoli, di estrema importanza grazie alle capacità antiossidanti e antinfiammatorie "".