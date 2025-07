Come fare scorta di probiotici?

I probiotici sono microrganismi vivi che, se assunti in quantità sufficienti, hanno effetti positivi sulla salute. Si tratta principalmente di batteri , ma anche di lieviti , che arricchiscono le popolazioni di batteri e lieviti già presenti nell'intestino.

Esistono centinaia, se non migliaia, di ceppi diversi classificati per famiglia (Bifidobacterium, Lactobacillus, Streptococcus, ecc.). Alcuni sono naturalmente presenti negli alimenti fermentati (yogurt, kefir, crauti, ecc.), altri possono essere assorbiti sotto forma di integratori alimentari per migliorare la composizione della nostra flora intestinale (microbiota).

Qual è la differenza tra probiotici e prebiotici?

I prebiotici non sono organismi viventi , ma sostanze alimentari che nutrono il microbiota intestinale. Si tratta principalmente di fibre,fruttooligosaccaridi, galattooligosaccaridi e inulina, che non essendo digerite, giungono intatte nell'intestino. Il loro consumo contribuisce quindi anche alla salute del microbiota intestinale.

Jet lag e lavoro su turni: i prebiotici per resettare l'orologio biologico

In uno studio scientifico, pubblicato nell'ottobre 2021 sulla rivista "Brain, Behavior, and Immunity" , i ricercatori riferiscono di aver osservato che il consumo di alimenti prebiotici, che servono da nutrimento per i batteri "buoni" del microbiota intestinale, aiuterebbe a resettare un orologio biologico sballato a causa, ad esempio, del jet lag o del lavoro su turni.

Questo studio (sui ratti) suggerisce che promuovendo e stabilizzando i batteri buoni nell'intestino e i metaboliti che rilasciano, potremmo essere in grado di rendere i nostri corpi più resilienti alle interruzioni del nostro orologio biologico. Abbondanti in molti alimenti fibrosi, come porri , asparagi, carciofi o cipolle, questi carboidrati, indigeribili per l'uomo, attraversano l'intestino tenue e si soffermano nell'intestino crasso, dove vengono ingeriti dai batteri presenti.

I ricercatori hanno trovato una spiegazione per questa osservazione: gli animali che assumevano prebiotici ospitavano più batteri buoni, che a loro volta producevano metaboliti che li proteggevano da quello che sembrava essere il jet lag. Sono in corso ulteriori studi per sviluppare integratori alimentari efficaci che possano avere un effetto benefico simile sugli esseri umani.

A cosa servono i probiotici?

La loro azione sull'organismo è multipla.

Esercitano un effetto antinfiammatorio, producono sostanze chiamate metaboliti che potrebbero svolgere un ruolo favorevole sulla digestione, l'equilibrio del peso, il metabolismo.

Agiscono sulla produzione di muco protettivo e prevengono le intolleranze alimentari .

. Hanno effetti positivi dimostrati in laboratorio e nei topi sulla stanchezza , sui disturbi digestivi, sulla depressione , sui disturbi metabolici (diabete, obesità, ecc.).

I probiotici reintegrano la flora batterica durante la terapia antibiotica?

Gli esperti sono categorici: conoscendo gli effetti nocivi degli antibiotici sul microbiota (il nome che gli scienziati danno oggi alla flora intestinale ), i probiotici, che possono aiutare a ripristinarne l'equilibrio, hanno la loro utilità. È stato dimostrato che diversi ceppi di batteri buoni sono efficaci nel prevenire la diarrea associata all'assunzione di antibiotici :

Lactobacillus rhamnosus GG , Bifidobacterium longum, Saccharomyces boulardii.

Dovrebbero essere assunti fin dall'inizio e per tutta la durata del trattamento antibiotico, evitando formule che contengano anche prebiotici come FOS o inulina, che possono peggiorare la diarrea.

I probiotici prevengono le recidive delle infezioni vaginali e delle vie urinarie?

Queste malattie sono molto spesso legate a uno squilibrio della flora vaginale e solidi studi clinici che dimostrano che le donne trattate per via vaginale con alcuni ceppi di lattobacilli hanno un tasso di recidive due volte inferiore rispetto a quelle trattate con placebo. In particolare, Lactobacillus crispatus per la vaginosi batterica o la cistite , e Lactobacillus rhamnosus per le micosi.

Quali alimenti sono ricchi di probiotici?

Esistono molti alimenti che possono aiutare a fare il pieno di probiotici:

yogurt;

latte fermentato;

formaggi fermentati a pasta dura o molle (camembert, cantal, gruviera, munster, roquefort, ecc.);

crauti;

kefir ;

pane a lievitazione naturale;

miso e salsa di soia;

sottaceti;

carciofi ;

topinambur;

banane ;

aglio, cipolle e scalogni.

Come coprire le proprie necessità quotidiane?

Tutto quello che si deve fare è consumare ogni giorno una porzione di formaggio e/o yogurt o latticini fermentati e, occasionalmente, prodotti che hanno subito una fermentazione.

Probiotici: quando assumere gli integratori alimentari?

Sono utili in caso di problemi cronici (diabete, sindrome dell'intestino irritabile , ecc.), problemi occasionali (stanchezza, diarrea , ecc.) o dopo cure antibiotiche, che persistono nonostante una dieta equilibrata.

Come sceglierli?

L'ideale sarebbe consultare un professionista sanitario . Quindi, scegliere un prodotto contenente una quantità significativa di batteri (40 o 80 miliardi). Infine, bisogna provare e osservare: se dopo un mese non ci sono risultati,è necessario cambiare il prodotto.

Quanto dura il trattamento?

Se il problema è temporaneo, potrebbe bastare un mese.

Se è cronico, il trattamento deve essere, poiché i probiotici attraversano solo il tratto digerente e il loro effetto rimane transitorio. In questo caso, si assume il trattamento per 1 mese, si aspetta 15 giorni, poi si ricomincia e così via.