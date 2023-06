Ferro, i 10 alimenti che ne contengono di più

Apportare ferro al nostro organismo è di fondamentale importanza per il suo sostentamento e benessere.

Questo elemento garantisce la giusta distribuzione dell’ossigeno che è altamente indispensabile per lo svolgimento efficiente delle funzioni vitali. Di fatti grazie al ferro si attua la sintesi dell’emoglobina e della mioglobina. La prima è una proteina che trasporta l’ossigeno dai polmoni al resto del corpo. Invece la mioglobina ne garantisce il rifornimento ai muscoli.

I sintomi della carenza di ferro

Quando si è carenti di questo elemento si percepisce maggiore stanchezza, mal di testa e irritabilità. Altri sintomi che delineano la sua carenza sono la perdita dei capelli, disturbi gastrici e mestruazioni abbondanti per le donne. Quando questa carenza si cronicizza può portare all’anemia che comporta alla rischiosa riduzione dei globuli rossi nel sangue. Il fabbisogno quotidiano di ferro per l’uomo è di circa 10mg mentre per la donna è più elevata e ammonta a 18mg.

Gli alimenti che contengono ferro

Il ferro viene apportato quotidianamente attraverso un’alimentazione sana ed equilibrata. Questo minerale viene assorbito più facilmente se combinato alla vitamina C. Ecco perché può essere una buona abitudine spremere un po’ di succo di limone sugli alimenti che contengono questo minerale. Ce ne sono alcuni in particolare che ne possiedono una quantità maggiore e che non dovrebbero mai mancare sulla nostra tavola.

Scopriamo insieme quali sono questi particolari alimenti: