Frutta secca, quanta mangiarne e i benefici

La frutta secca è ritenuta dai nutrizionisti uno spuntino salutare da concedersi a metà mattinata o nel pomeriggio.

È fonte di energia e grazie al senso di sazietà che dona ci consente di non arrivare troppo affamati ai pasti principali. Numerosa è la varietà di frutta secca tra cui si può scegliere e che è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di gusto. Tra mandorle, noci, nocciole, pistacchi, anacardi infatti c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Come e quanta frutta secca consumare

La frutta secca è un ingrediente prelibato utile per condire insalate, rendere gustosi frullati, yogurt e frappè. Per praticità la si può portare ovunque e consumarla in ufficio e palestra. L’American Institute for Cancer Research ha individuato la porzione giornaliera ideale. Naturalmente la quantità raccomandata varia a seconda del sesso, dell’età e dello stile di vita.

La porzione ottimale è di circa di 20/30 grammi giornalieri. La raccomandazione principale è di consumare la frutta secca, lontana dai pasti in modo da beneficiarne del suo potere altamente saziante e del suo apporto energetico.

I benefici della frutta secca

Alla frutta secca sono riconosciuti tante proprietà e benefici in grado di mantenere in salute il nostro organismo.

Scopriamo insieme perché è lo spuntino ideale per sportivi e non solo.

Potenzia le capacità cognitive: fonte di selenio e fosforo aiuta a mantenere alta la concentrazione . Consigliata agli studenti durante il periodo degli esami per mantenersi performanti. Risulta preziosa anche per prevenire l’invecchiamento cerebrale, responsabile di malattie neurodegenerative come il Morbo di Alzheimer e Parkinson.

. Consigliata agli studenti durante il periodo degli esami per mantenersi performanti. Risulta preziosa anche per prevenire l’invecchiamento cerebrale, responsabile di malattie neurodegenerative come il Morbo di Alzheimer e Parkinson. Rende forte l’apparato scheletrico: apporta all’organismo ottime riserve di calcio che consentono di contrastare e prevenire l’osteoporosi soprattutto nelle donne in menopausa.

soprattutto nelle donne in menopausa. Azione antitumorale: ricca di sostanze antiossidanti come flavonoidi e grassi polinsaturi che prevengono lo stress ossidativo e la formazione di cellule cancerose.

come flavonoidi e grassi polinsaturi che prevengono lo stress ossidativo e la formazione di cellule cancerose. Effetto anti-aging: il suo contenuto di vitamina E e acidi grassi insaturi è un alleato per mantenere giovane la pelle e contrastare la formazione dei radicali liberi.

e contrastare la formazione dei radicali liberi. Regolarizza l’attività intestinale: contiene fibre preziose che aiutano l’organismo a disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso . Previene la stipsi e la stitichezza cronica.

. Previene la stipsi e la stitichezza cronica. Fonte di energia: le sue scorte di magnesio e potassio permettono di percepire meno il senso di stanchezza psico-fisico soprattutto nei periodi del cambio stagionale. Spuntino ideale prima di un allenamento sportivo.

permettono di percepire meno il senso di stanchezza psico-fisico soprattutto nei periodi del cambio stagionale. Spuntino ideale prima di un allenamento sportivo. Rimedio naturale contro la sindrome premestruale : mangiare tre o quattro noci al giorno prima del ciclo premestruale aiuta a contrastare efficacemente l’irritabilità, il mal di testa e il senso di stanchezza tipico di questo periodo.

: mangiare tre o quattro noci al giorno prima del ciclo premestruale aiuta a contrastare efficacemente l’irritabilità, il mal di testa e il senso di stanchezza tipico di questo periodo. Alleata della salute del cuore: il suo alto contenuto di omega 3 è un toccasana per il cuore. Questi acidi grassi insaturi e il potassio in essa contenuto prevengono l’insorgere del colesterolo cattivo, responsabile di problemi diffusi all’apparato cardiocircolatorio come infarto e ictus.

