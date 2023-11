Il segreto per ringiovanire di sei anni? Lo rivela la scienza

Esistono dei comportamenti sani e delle buone abitudini che hanno un effetto anti-aging sul nostro organismo e ci fanno ringiovanire: sono state messe in evidenza da uno studio condotto presso la Columbia University Irving Medical Center di New York City in questi giorni. Grazie a questa ricerca approfondita è stato possibile rilevare ben otto comportamenti salutari che sono in grado di ridurre di sei anni l’età biologica di ognuno di noi.

Al contrario chi non li rispetta risulta mediamente più vecchio di quattro anni rispetto alla propria età anagrafica che in poche parole è l’età indicativa del proprio corpo secondo determinati parametri di misura. Questa ricerca approfondita sarà presentata nel dettaglio al congresso dei cardiologi americani a Philadelphia e all’inizio è stata organizzata in collaborazione con l'American Heart Association per aiutare le persone a migliorare la propria salute cardiovascolare e prevenire infarto, ictus e ipertensione.

Dai primi risultati emersi, i ricercatori si sono subito resi conto che le raccomandazioni stilate all’interno dello studio possono essere seguite da tutti al fine di invecchiare lentamente. Sono utili anche per prevenire determinate malattie croniche connesse all’apparato cardiocircolatorio che spesso accelerano il processo invecchiamento.

I comportamenti che rallentano l'invecchiamento

Secondo l’American Heart Association gli otto comportamenti ritenuti sani e preziosi e che vanno rispettati rigorosamente per mantenersi giovani sono:

dormire dalle sette alle nove ore a notte; dedicarsi ad un’attività fisica di massimo 150 minuti e minimo 75 minuti a settimana; adottare un regime alimentare ricco di verdure, frutta fresca, frutta secca come noci e mandorle che apportano sostanze antiossidanti e proteine magre all’organismo; non fumare; mantenere un peso equilibrato; tenere basso il livello di colesterolo cattivo nel sangue; mangiare cibi con pochi zuccheri per tenere sotto controllo la glicemia; controllare costantemente la pressione arteriosa.

Lo studio condotto dalla Columbia University Irving Medical Center ha visto la partecipazione di circa 6.500 volontari ai quali è stata calcolata la vera età dell’organismo. Questo parametro si determina analizzando e misurando i livelli di sostanze che all’interno del nostro corpo si occupano del processo di metabolismo come il glucosio e la creatinina. Sono sostanze che permettono di rilevare gli stati di infiammazione e l’attività degli organi.

I partecipanti che hanno dichiarato di adottare i comportamenti ritenuti sani sono giovani di sei anni rispetto alla loro età anagrafica. I ricercatori invogliano la popolazione mondiale a rispettare queste abitudini sane perché oltre ad avere un effetto anti-aging contrastano il rischio di ammalarsi di malattie croniche che provocano morte prematura.