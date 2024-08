Kiwi giallo: ecco perchè mangiarlo al mattino. Ricco di vitamina C e contro la stitichezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Meno conosciuto del suo "cugino", il kiwi verde, il kiwi giallo ha molti benefici per la salute. Oltre al suo sapore caratteristico, al colore attraente e all'eccellente profilo nutrizionale, il kiwi giallo ha una proprietà magica poco conosciuta: diventa più dolce man mano che matura. Dopo alcuni giorni in frigorifero, il kiwi giallo diventa più liscio, morbido e persino più succoso, perfetto per preparare un dessert o uno spuntino dolce.

Ricco di vitamina C

Il kiwi giallo è ancora più interessante del kiwi verde in termini di vitamina C. Il kiwi verde ne contiene già molta, ma con un solo kiwi giallo si può soddisfare l'apporto giornaliero di vitamina C. Si consiglia di mangiare il kiwi giallo preferibilmente al mattino. L’assunzione di vitamina C aumenta durante la giornata e soprattutto perché il kiwi giallo contiene anche carboidrati.

Durante la colazione, il kiwi giallo sembra molto indicato come dolcetto prima o dopo una sessione sportiva. Prima dell'allenamento darà energia. Successivamente, permetterà di recuperare più facilmente sostenendo il tuo sistema immunitario e limitando l'effetto di fatica a fine attività sportiva.

La vitamina C partecipa a molti processi biochimici essenziali per la salute neuronale e cognitiva. Contribuisce direttamente al mantenimento di una sana funzione cerebrale, compresa la regolazione dell'umore. Un adeguato apporto di vitamina C può quindi aiutare a sostenere uno stato mentale positivo e prevenire i disturbi dell’umore. Inoltre, ricerche precedenti hanno scoperto che questo nutriente può ridurre i sintomi della depressione e migliorare l’umore, mentre una carenza è associata ad un aumento del rischio di depressione e deterioramento cognitivo.

Ideale per il transito intestinale

Il kiwi giallo ha il vantaggio di essere ricco di fibre. Per chi soffre di stitichezza consumare un kiwi giallo al mattino è indicato soprattutto perché le fibre del frutto sono morbide e quindi non irritanti per il colon. Si tratta di un'informazione significativa se si considera che molte donne che soffrono di stitichezza cronica sono in realtà affette da colopatia funzionale (sindrome dell'intestino irritabile) e quindi sensibili alle fibre.

Un delizioso alleato dimagrante

In termini di gusto, il kiwi giallo è più dolce e morbido di quello verde, che è più acido. Il suo contenuto di zuccheri è piuttosto basso, il che lo rende un frutto ottimo per perdere peso e il suo contenuto di fibre aiuta anche a limitare il senso di fame.

Ma se questo frutto è così meraviglioso, perché ne consumiamo così poco? Non lo conosciamo ancora molto bene, il suo consumo non è ancora diffuso e dipende dalla stagionalità. Si trova solo in primavera ed estate, a differenza del kiwi verde che può essere acquistato tutto l'anno.

Benefici per la pelle

All'inizio di giugno, un gastroenterologo americano, conosciuto sui social come dr. Stomach Doc , ha creato scalpore incoraggiando le persone a mangiare la buccia del kiwi verde. Il 4 giugno, la dottoressa, seguita da 1,5 milioni di persone su TikTok, ha approfittato di un video condiviso dall'attrice americana Jenna Ortega, in cui mangia un kiwi con la buccia per esprimersi sui benefici di quest'ultimo.

"Se mangi un kiwi con la buccia, ottieni effettivamente il 50% in più di fibre e più vitamine e sostanze nutritive ", spiega.

Che dire della buccia del kiwi giallo? Dovremmo mantenerlo anche noi? Non necessariamente. Meglio sbucciare il kiwi giallo e consumarlo di più durante le sue stagioni.