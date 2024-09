17 cibi che aiutano a perdere peso ed a restare sazi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono diverse ragioni per cui una persona potrebbe scegliere di perdere peso. La principale è la salute, nei casi di sovrappeso o obesità: è possibile che il medico abbia consigliato di ridurre la propria massa corporea per non gravare sul resto dell’organismo. O semplicemente si sta cercando di limitarsi nelle libagioni, per condurre uno stile di vita salubre.

Ciò che si mangia gioca un ruolo fondamentale nel controllo della massa corporea: non si tratta infatti solo di quantità, come si legge su Health. In altre parole esistono degli alimenti che supportano la perdita di peso e possono essere integrati in una dieta ben bilanciata. In ogni caso è sempre bene chiedere aiuto a un nutrizionista per scegliere il profilo alimentare che meglio si adatta al proprio stile di vita.

Gli alimenti e le pietanze che aiutano a perdere peso

Sono davvero tanti i cibi che aiutano nella perdita di peso:

l’avocado è un frutto ricco di grassi buoni e fibre, che accrescono il senso di sazietà, aiutano a controllare la glicemia e il regolamento dell’intestino; i semi di chia sono anch’essi ricchi di fibre, in questo caso idrosolubili, oltre che di acidi grassi omega 3, che migliorano il funzionamento del metabolismo; il salmone è anch’esso una fonte di omega 3 a forte apporto proteico e con poche calorie, ed perfetto se lo si cucina alla griglia o al forno; le uova contengono molti folati, vitamina D e vitamine del gruppo B, che aiutano il metabolismo, inoltre l’apporto di proteine, accompagnato da una regolare attività fisica, agevola la trasformazione da massa grassa in massa muscolare (in particolare se cucinate sode, strapazzate o in camicia); i legumi e in particolare i fagioli consentono un buon apporto di proteine vegetali, aumentano il senso di sazietà e aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue poiché sono alimenti a basso indice glicemico; il formaggio fresco contiene calcio che rinforza le ossa e i muscoli; il petto di pollo è ricco di proteine magre e non serve solo a perdere peso ma anche, se lo si desidera, a mantenere la forma conquistata; la frutta secca, da consumare in dosi controllate (poiché molto calorica), fornisce grassi sani, fibre e proteine, e per questo può essere usata come spuntino tra un pasto e l’altro; lo yogurt greco oltre alle proteine contiene probiotici e litio, che favoriscono la formazione della massa magra; i cereali integrali sono una fonte di fibre e accrescono il senso di sazietà; le mele sono frutti ipocalorici con tante fibre, ma contengono anche polifenoli che contrastano i radicali liberi; le verdure a foglia verde, dalla bietola alla lattuga, sono povere di calorie ma contengono nutrienti essenziali per il controllo dell’appetito e il funzionamento del metabolismo; gli edamame, ovvero la soia giapponese che si consuma al vapore, bollita o cruda, aumentano il senso di sazietà e contengono anch’essi molte proteine vegetali; i peperoncini piccanti contengono la capsaicina, che promuove il cosiddetto “metabolismo energetico”, e quindi accresce la quantità di calorie che si possono consumare in un giorno; i frutti di bosco e le fragole contengono pochissime calorie ma al tempo stesso molti antiossidanti, acqua e fibre, mantenendo quindi sano il microbioma intestinale; il cioccolato fondente è un comfort food che, se non consumato in grandi quantità, non fa ingrassare ma dimagrire, grazie all’apporto di polifenoli e antiossidanti; le zuppe possiedono proteine magre ma al tempo stesso aiutano a perdere peso perché richiedono tempo e attenzione, perché non sono un cibo mordi e fuggi che si assimila troppo presto.

Altri consigli sulla perdita di peso

Per perdere peso comunque, oltre a inserire questi alimenti nella propria dieta, si possono assumere delle buone abitudini. Una è nel controllo delle porzioni, che vanno ridotte gradualmente in modo che il corpo vi si adatti. Le pietanze devono essere equilibrate e includere cereali integrali, frutta, verdura, proteine ​​magre e grassi sani in ogni pasto.

Fame e sazietà devono essere rispettate, così come è doveroso idratarsi correttamente.

È fondamentale preparare i, anche per controllare i livelli di zucchero. Naturalmente è altrettanto fondamentale rivolgersi a un nutrizionista: le abitudini alimentari e i bisogni sono estremamente personali.