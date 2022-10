Zuppe e vellutate autunnali: le ricette per i senior

Zuppe e vellutate sono il comfort food per eccellenza dell’autunno. Trattasi di due preparazioni molto versatili, sostanziose e altamente digeribili, perfette per i senior. Le prime sono preparate per lo più con ortaggi di stagione, mentre le seconde prevedono l’utilizzo di verdure o legumi. Si possono servire come piatto unico o in accompagnamento a un secondo di carne, uova o pesce.

Vellutata di zucca, mele e noci

Oltre ad essere particolarmente gustosa, la vellutata di zucca, mele e noci, è un toccasana per l’organismo. La zucca, infatti, costituisce una fonte preziosa di beta-carotene e pro-Vitamina A mentre i gherigli, ricchi di acido alfa-linolenico (Omega-3) e sostanze antiossidanti, contribuiscono a mantenere sotto controllo i livelli di colesterolo prevenendo l’insorgenza di patologie cardiovascolari. Quanto alle mele, i benefici sono ben noti: contrastano l’invecchiamento cellulare e, tra le innumerevoli altre proprietà, favoriscono l’attività intestinale.

Ingredienti per 2 porzioni:

400 grammi di zucca (varietà delica o violina)

1 mela

2 cucchiai di gherigli di noci

15 grammi di burro

olio evo

sale e pepe

timo o maggiorana

acqua q.b.

Come si prepara

Anzitutto bisogna pulire la zucca rimuovendo la buccia ed eliminando i semi interni. Dopodiché si taglia a pezzi di piccole dimensioni. In una casseruola, far sciogliere il burro per qualche minuto. Poi si aggiunge la zucca e successivamente anche le mele tagliate a cubetti. Lasciare cuocere a fiamma moderata, con il coperchio, finché gli ingredienti non appassiranno leggermente. Se necessario, aggiungere anche un po’ d’acqua.

A questo punto, si procede passando tutto al mixer con anche il sale, l’olio e il pepe. Frullare fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Dopo l’impiattamento, aggiungere i gherigli di noci e qualche fogliolina di timo o maggiorana per profumare la preparazione.

Zuppa di ceci, porri, carote e finocchi

Un trionfo di bontà e benessere. I ceci, oltre ad avere un elevato indice di sazietà sono ricche di saponina e lecitina (due molecole che aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo) nonché di fibre. Quanto ai porri sono ricchi di micronutrienti tra cui il manganese e la vitamina A. I finocchi, invece, hanno proprietà diuretiche e carminative (riducono l'aria presente nello stomaco).

Ingredienti per 4 porzioni:

150 grammi di ceci secchi

1 finocchio

1 carota

1 porro

1 rametto di rosmarino

1 spicchio d’aglio

olio evo

sale e pepe q.b.

Per prima cosa bisogna mettere in ammollo i ceci per almeno 12 ore (una notte). Dopodiché bisogna lessarli in abbondante acqua, con anche il rametto di rosmarino, per circa un paio d’ore.

A parte, si tagliano a piccoli pezzi il finocchio e la carote. Il porro, invece, è meglio affettarlo. Quindi si procede facendo rosolare tutti gli ingredienti con due cucchiai d’olio, e uno spicchio d’aglio (senza camicia), all’interno di una pentola dai bordi alti. Dopo 5/10 minuti di cottura, bisogna aggiungere anche i ceci con il loro brodo e regolare di sale. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere per 20 minuti. Servire la zuppa con dei crostini di pane.