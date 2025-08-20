I dolcificanti sono un'alternativa allo zucchero?

Utilizzati dai produttori come strumento di marketing per chi cerca un'alternativa allo zucchero, i dolcificanti stanno facendo notizia a causa degli effetti negativi che sembra abbiano sul metabolismo, sulla flora intestinale e sull'appetito.

Cos'è esattamente un dolcificante?

I dolcificanti sono molecole naturali o sintetiche con un forte potere dolcificante. Forniscono poche o nessuna caloria, si tratta di additivi alimentari che riducono gli zuccheri aggiunti e le calorie , mantenendo il sapore dolce.

I dolcificanti si dividono in due famiglie principali: i polioli (sorbitolo, maltitolo, xilitolo) e i dolcificanti intensi (aspartame, saccarina, acesulfame potassico). Questi ultimi sono da 200 a 400 volte meno calorici del comune zucchero alimentare (saccarosio), sintetizzato da piante come la canna da zucchero e la barbabietola da zucchero.

Nella famiglia dei dolcificanti troviamo tra gli altri:

Aspartame o E951;

Acesulfame K o E950 (il più utilizzato);

Sucralosio o E955;

Saccarina o E954;

Taumatina o E957;

Glicosidi steviolici o stevia o E960;

Sorbitolo o E965;

Maltitolo o E420.

Differenza tra dolcificante naturale e sintetico

Esistono dolcificanti naturali (maltitolo, stevia, ecc.), dolcificanti completamente artificiali (saccarina, aspartame, ecc.) e dolcificanti derivati dallo zucchero (sucralosio, polioli, ecc.). Il fruttosio non è propriamente un dolcificante, in quanto è uno zucchero naturale presente nel miele o nella frutta. I dolcificanti naturali hanno spesso un'immagine migliore rispetto alle loro controparti chimiche, eppure sono tutti sottoposti alle stesse procedure di valutazione della sicurezza prima di essere immessi sul mercato.

Quanto sono dolci questi dolcificanti?

Mentre il saccarosio ha un potere dolcificante pari a 1, l'acesulfame K e l'aspartame hanno un potere dolcificante pari a 200, la stevia a 300, la saccarina a 400 e la sucralosio a 600. Per ottenere un sapore dolce pronunciato è necessaria solo una piccola quantità di queste sostanze. Al contrario, il sorbitolo e il maltitolo hanno un potere dolcificante inferiore, compreso tra 0,6 e 0,8.

Dove possiamo trovarli?

I dolcificanti artificiali sono presenti in molti prodotti, tra cui yogurt magri, composte, biscotti e gomme da masticare. Sono presenti anche in bevande "dietetiche" come la Coca-Cola Zero o l'Orangina Diet. L'aspartame può essere presente anche in alcuni farmaci.

Per riconoscere la presenza di dolcificanti nei vostri prodotti, è fondamentale leggere le etichette, infatti devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti .

A cosa servono i dolcificanti?

I dolcificanti sono ampiamente utilizzati dall'industria alimentare perché sono molto più economici dello zucchero (50 volte meno costosi per la saccarina e 15 volte meno costosi per l'aspartame). Poiché i dolcificanti hanno un potere dolcificante più elevato, i produttori utilizzano una quantità di dolcificante molto inferiore rispetto allo zucchero per ottenere lo stesso sapore dolce.

Considerati gli effetti nocivi di un consumo eccessivo di zucchero sulla salute (aumento di peso, patologie metaboliche, carie, ecc.), le autorità sanitarie raccomandano di limitare il consumo di zuccheri semplici (al 10% dell'apporto energetico giornaliero). Queste raccomandazioni non hanno fatto altro che incoraggiare l'industria alimentare a utilizzare dolcificanti nei propri prodotti.

I dolcificanti aiutano anche a intensificare il sapore di un alimento che non contiene zucchero, come ad esempio alcune patatine aromatizzate o il prosciutto. I dolcificanti non sono cariogeni e non causano picchi di zucchero nel sangue, a differenza dello zucchero semplice.

I dolcificanti artificiali fanno male alla salute? Se sì, perché?

La sicurezza dei dolcificanti è oggetto di dibattito da diversi anni. In particolare, si sospetta che aumentino il rischio di cancro e per valutare questo rischio, i ricercatori dell'Inserm hanno analizzato i dati della coorte NutriNet-Santé del 2024 e gli scienziati hanno scoperto che, rispetto ai non consumatori, le persone che consumavano più dolcificanti, in particolare aspartame e acesulfame K, avevano un rischio maggiore di sviluppare il cancro, tutti i tipi di cancro combinati.

Nel luglio 2023, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e il Comitato Congiunto di Esperti sugli Additivi Alimentari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) hanno concordato che l'aspartame potrebbe essere cancerogeno per l'uomo. La dose giornaliera accettabile non è stata modificata perché l'OMS ha affermato che "i dati valutati non fornivano motivi sufficienti per modificare la dose giornaliera accettabile da 0 a 40 mg per chilogrammo di peso corporeo". Sembrerebbe quindi che non superando la dose giornaliera raccomandata, i rischi siano limitati.

Secondo l'OMS, i dolcificanti possono anche contribuire allo sviluppo del diabete di tipo 2 , alle malattie cardiovascolari e alla mortalità negli adulti.

Quali dosi devono essere rispettate?

Ogni dolcificante ha una dose giornaliera accettabile (DGA) , ovvero la quantità che può essere consumata quotidianamente per tutta la vita senza rappresentare un rischio per la salute. È espressa in milligrammi di sostanza per chilogrammo di peso corporeo.

Dose giornaliera accettabile di alcuni dolcificanti:

aspartame: 40 mg/kg;

acesulfame K: 9 mg/kg;

sucralosio: 15 mg/kg;

saccarina: 5 mg/kg;

stevia: 4 mg/kg.

Qual è il dolcificante più "sano" ?

Non esiste un dolcificante più sano di un altro, è più una questione di frequenza di consumo e di buon senso.

Quali sono gli effetti collaterali, se presenti?

Si ritiene che alcuni dolcificanti, come il sucralosio, causino problemi digestivi. Sembra che il consumo di dolcificanti abbia un impatto sul nostro microbiota intestinale ( flora intestinale ) e contribuiscono a sbilanciarlo, rendendolo più fragile. Inoltre non aiutano controllare i livelli di zucchero nel sangue. Possono addirittura aumentare la resistenza all'insulina, che può portare al diabete di tipo II. Oltre ai possibili problemi digestivi (i dolcificanti vengono digeriti solo parzialmente e possono causare gas, gonfiore, diarrea), c'è il rischio di abituarsi a sapori molto dolci.

Quando si è a dieta, i dolcificanti aiutano a perdere peso?

Se non si modificano le proprie abitudini alimentari, consumare semplicemente dolci o prodotti "light" non aiuterà a perdere peso. Il corpo tende a compensare naturalmente i deficit calorici. Se non ci si controlla, si compenserà spontaneamente le calorie mancanti derivanti da prodotti zuccherati mangiando di più. Inoltre, i dolcificanti alimentano la voglia di dolci e aumentano il rischio di "voglia" di dolciumi.

Il consumo di dolcificanti non avrebbe alcun beneficio sul peso e sull'indice di massa corporea (BMI) rispetto al consumo di zucchero. Non consentono necessariamente di assumere meno calorie durante il giorno. Studi hanno dimostrato che le persone che consumano dolcificanti compensano e talvolta tendono ad assumere anche più calorie durante il giorno e anche se non forniscono alcuna o poche calorie, il sapore dolce aumenta l'appetito.

Dolci, dessert, bevande dietetiche... qual è il loro contenuto calorico?

Se si sostituisce lo zucchero con i dolcificanti, l'apporto calorico sarà in realtà inferiore. È il caso, ad esempio, della Coca-Cola Light, che contiene un dolcificante, ma alcuni prodotti a basso contenuto di zucchero sono arricchiti con grassi per compensare. Questo è in particolare il caso di alcuni cioccolatini a ridotto contenuto di saccarosio, che forniscono tante calorie quanto il cioccolato normale. È quindi fondamentale leggere attentamente le etichette per conoscere il contenuto calorico complessivo dei prodotti dietetici.

Dovremmo smettere di consumare dolcificanti?

Gli zuccheri "finti" permettono di continuare a mangiare dolci senza aumentare troppo l'apporto calorico del pasto, ma per evitare che il corpo "compensi", è fondamentale continuare a mangiare sano (o attenersi alla dieta). I medici raccomandano quindi di non superare i tre prodotti zuccherati al giorno: due dolcificanti e una o due bevande zuccherate, oppure due dolci e una bevanda, ad esempio.

Sostituire lo zucchero 'vero' con dolcificanti artificiali non è una scelta saggia, quindi bisognerebbe evitare i prodotti dietetici (che contengono principalmente dolcificanti artificiali) e optare per prodotti il più naturali possibile, ovvero non lavorati.

Pensare che lo zucchero sia migliore non è una buona idea.

Bisogna anche stare attenti al consumo di zucchero durante il giorno, quindi dolcificare il meno possibile e privilegiare miele, sciroppo d'agave, zucchero grezzo. I dolcificanti, vanno consumati occasionalmente, scegliendo lo zucchero vero con moderazione.