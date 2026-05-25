Ipertensione, mangiare pomodori ogni giorno riduce il rischio del 36%: lo studio

Mangiare ogni giorno pomodori aiuta a contrastare la pressione alta. A confermarlo è uno studio condotto dall’Università di Barcellona e pubblicato sull’ European Journal of Preventive Cardiology. La ricerca in questione è stata condotto su un campione di circa 7000 adulti che soffrivano di ipertensione.

Ne è emerso che chi consumava più di 110 grammi al giorno di pomodori o derivati aveva un rischio di sviluppare ipertensione ridotto di circa il 36% rispetto a chi ne mangiava pochissimi. I ricercatori si sono subito resi conto che il merito è da attribuire al mix di sostanze nutrienti come il licopene e il potassio che nei pomodori sono presenti in quantità notevoli. Queste sono infatti in grado di ridurre l’effetto dello stress ossidativo sui vasi sanguigni favorendo un regolare equilibrio di liquidi e sodio all’interno del sangue. Questo equilibrio previene l’insorgere di malattie cardiovascolari degenerative.

Quali sono i benefici dei pomodori

I pomodori sono una ricca fonte di vitamina C, fibre, potassio e antiossidanti che non devono mai mancare nell’apporto nutrizionale quotidiano. Sono contemplati nella dieta mediterranea e aiutano anche a dimagrire perché apportano poche calorie. Ricchissimi di acqua e sali minerali che permettono di idratare efficacemente l’organismo contrastando ritenzione idrica. Grazie alla loro azione diuretica inoltre l’organismo si disintossica da scorie e tossine in eccesso.

Pomodori e benefici alla vista

Il loro contenuto di zeaxantina, un carotenoide dall’azione antiossidante è un toccasana per la salute degli occhi. Aiuta a contrastare il rischio di cataratta e degenerazione maculare senile stimolando la regolare capacità visiva. Consumarli ogni giorno significa anche fare il pieno di vitamina K e calcio che permettono di avere denti e ossa sani e forti per prevenire gli effetti dell’osteoporosi soprattutto nelle donne in menopausa.

Pomodori e sistema immunitario

Fonti di vitamina C aiuta in grado di rafforzare il sistema immunitario e stimolare la produzione di collagene che permette di contrastare gli effetti dei radicali liberi per una pelle più giovane e protetta anche dagli effetti dannosi dei raggi Uva e Uvb.

Pomodori e benefici alla prostata

In estate infatti i pomodori aiutano a stimolare la melanina, la protezione naturale che l’epidermide produce quando ci esponiamo a i raggi del sole. Il licopene in essi contenuti oltre ad essere prezioso per la pelle aiuta riduce il rischio di contrarre malattie che colpiscono la prostata.

Come consumarli di più in cucina

Troviamo tante varietà di pomodori: dal pachino, all’occhio di bue, al ciliegino c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Risultano super versatili in cucina perché si adattano alla perfezione a qualsiasi piatto.

Consumarli crudi significa godere al massimo delle loro proprietà nutrizionali. Se optiamo per quelli crudi diventano un ingrediente prezioso per arricchire insalate salutari anche a base di pasta e riso per la stagione più calda.

Ottimi pervegetariani. La loro passata è perfetta per rendere gustosi primi piatti di pasta. Diventano unper secondi di pesce o carne.