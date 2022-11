Le migliori friggitrici ad aria in offerta per il Black Friday di Amazon

Le friggitrici ad aria sono diventate preziose alleate in cucina, piccoli elettrodomestici sostenibili che permettono di cucinare senza utilizzare olio ottenendo una cottura che non ha nulla da invidiare al classico fritto, da considerare decisamente più sana.

Il Black Friday su Amazon iniziato il 18 novembre è l’occasione perfetta per acquistare una nuova friggitrice ad aria, oppure per sostituire il modello di casa con una variante ancora più performante. Simile al forno ventilato, infatti, questo potente elettrodomestico realizza pietanze croccanti in poco tempo e adoperando una quantità minima di grassi.

I fattori che devono orientare la scelta sono diversi, dalle dimensioni alla capienza, compreso l’elenco delle funzionalità che deve rispondere alle singole necessità. Ecco una selezione di friggitrici ad aria di diverse marche, in offerta a prezzi davvero competitivi.

Cosori friggitrice ad aria XXL 5,5 litri

La friggitrice ad aria Cosori XXL ha una capienza di 5,5 litri e permette di cucinare in un modo più sano, riducendo la quantità di grassi dell'85% e mantenendo lo stesso gusto croccante e tenero delle fritture. Vanta 11 funzioni di base e 2 funzioni speciali (preriscaldamento e mantenimento calore). Il cestello quadrato, che può contenere comodamente un pollo intero di 2 kg, è adatto per cucinare per un massimo di 5 persone. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Philips Airfryer XL Essential 6,2 litri

Adatta per tutta la famiglia, la friggitrice ad aria Philips Airfryer XL Essential da 6,2 litri cucina fino a 5 porzioni. Ha un display touch e 7 programmi di cottura preimpostati per preparare piatti sani e gustosi con fino al 90% di grassi in meno. Frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda in modo impeccabile. È possibile scaricare la app NutriU e consultare le numerose ricette da personalizzare a piacere. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Aigostar Cube friggitrice ad aria 5-in-1 da 7 litri

Aigostar Cube friggitrice ad aria 5-in-1 non è solo una friggitrice d'aria, ma anche forno, microonde, tostapane, friggitrice standard e forno. Utilizza fino all'85% in meno di grassi rispetto agli alimenti tradizionalmente fritti, pur mantenendo lo stesso gusto delizioso e un valore nutrizionale più elevato. Il pannello LED one-touch permette di scegliere tra diverse opzioni già impostate, regolando la temperatura di cottura e utilizzando anche la funzione per tenere i cibi in caldo. Sicura e facile da usare, è corredata da un libro che contiene 20 ricette. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Proscenic T22 friggitrice ad aria 5 litri

Dotata di tecnologia TurboAir, la friggitrice ad aria Proscenic T22 è 7 volte più efficace nella circolazione dell'aria, riducendo del 90% i grassi contenuti negli alimenti. Nello stesso tempo, fa circolare l'aria riscaldata a 360 gradi, aumentando l'efficienza della cottura del 30%. Utilizzando la App Proscenic è possibile controllare facilmente l’elettrodomestico, programmare e monitorare il processo di cottura ma anche creare e condividere le ricette personalizzate. Vanta 11 programmi e diverse funzioni di combinazione. La tecnologia SuperDenoise, infine, riduce il rumore comune del 20%. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe friggitrice ad aria 4,2 litri

La friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe è pensata per preparazioni leggere e sane: è possibile friggere, arrostire, cuocere e grigliare preparando fino a 6 porzioni. Sono presenti 4 possibilità di cottura (friggere, arrostire, grigliare e cuocere) e 8 programmi diversi. Dispone di un grande pannello touchscreen digitale e di timer elettronico con spegnimento automatico e allarme acustico. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

Innsky friggitrice ad aria 5,5 litri

La friggitrice ad aria Innsky da 5,5 litri prepara cibi deliziosi riducendo il grasso dell'80%, grazie alle 8 funzioni preimpostate e al pannello di controllo LCD. È possibile cucinare una gamma molto vasta di piatti, eliminando molta più umidità dalle pietanze e garantendo un risultato croccante e asciutto. Può friggere, arrostire, grigliare e cuocere al forno, mentre la temperatura regolabile fino a 200 ℃ permette di scegliere il grado di “croccantezza” da conferire a ogni pietanza. È corredata da un ricettario multilingue. Scopri il prodotto in offerta su Amazon.

