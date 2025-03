Ortoressia: quando mangiare sano diventa un'ossessione

Cercare di mangiare pasti sani ed equilibrati è un passo molto lodevole e logico quando ci si prende cura della propria salute, ma se si arriva al punto di isolarsi e di imporsi delle regole rigide, come mangiare solo cibi molto sani, allora si supera il limite del disturbo alimentare chiamato ortoressia. Di cosa si tratta esattamente?

Che cos'è l'ortoressia, ovvero l'ossessione per il cibo sano?

L'ortoressia, termine derivato dal greco 'orthos' (che significa 'giusto' o 'corretto') e 'orexis' (che significa 'appetito') e si riferisce all'ossessione compulsiva di mangiare cibi considerati puri, sani e non lavorati.

Gli individui affetti da questo disturbo cercano di escludere sistematicamente alcuni gruppi alimentari considerati 'impuri' o 'non sani': cibi lavorati, grassi, zuccheri, additivi e anche alcuni tipi di frutta e verdura che non sono coltivati ​​biologicamente. Oltre ad una dieta restrittiva, l’ortoressia influisce profondamente sulla vita sociale ed emotiva delle persone colpite. I pasti, che dovrebbero essere momenti di piacere e convivialità, diventano fonte di stress e ansia e la paura di "mangiare male" può portare all'isolamento, alla frustrazione e persino a carenze nutrizionali.

Le persone ortoressiche non riescono a distinguere tra i due e, con il tempo, finiscono per vedere il cibo come una medicina, dimenticando completamente l'aspetto del gusto e del piacere e sono ansiosi di mangiare cibi che considerano "cattivi" per la loro salute.

Quali sono i sintomi e i pericoli dell'ortoressia nutrizionale?

L'ortoressia si manifesta con diversi segni distintivi:

eccessiva preoccupazione per la qualità del cibo;

evitare categorie di alimenti considerati "cattivi" o "impuri;

sensi di colpa o ansia dopo aver consumato un alimento ritenuto "non sano";

rigidi rituali alimentari (come leggere meticolosamente tutte le etichette o preparare gli alimenti in un modo specifico),

isolamento sociale, rifiuto di condividere pasti o di mangiare qualsiasi cosa non preparata da sé.

Le conseguenze dell'ortoressia

L'ortoressia può avere delle conseguenze e le persone che ne sono affette corrono il rischio di sperimentare:

carenze nutrizionali dovute all'eccessiva restrizione di una varietà di alimenti;

perdita di peso significativa che può portare a complicazioni per la salute;

ansia sociale , con il mangiare che diventa una fonte costante di stress;

rigidità psicologica, focalizzata sul controllo e sulla perfezione.

Quali sono le cause dell’ortoressia nutrizionale?

Diversi fattori possono favorire l'insorgenza dell'ortoressia, come la pressione sociale attorno al concetto di 'alimentazione sana' e alla promozione di diete 'perfette', la promozione di alimenti biologici, senza glutine, senza zucchero, ecc., a scapito di una dieta equilibrata, il perfezionismo e bisogno di controllo, infine l'influenza dei social network e dei media che glorificano un certo ideale di vita sana.

Chi è colpito dall'ortoressia nutrizionale?

Si tratta principalmente di donne sotto i 25 anni che hanno sofferto o soffrono di anoressia . Infatti, le persone che soffrono di disturbi alimentari ( DA ) come l'anoressia o la bulimia possono sviluppare un'ortoressia associata. L'ortoressia viene talvolta confusa con il disturbo ossessivo compulsivo ( DOC ) . Sono particolarmente colpite anche le donne nella fascia di età 40-50 anni che badano al peso e mangiano cibi biologici. Poiché non è considerata una malattia psichiatrica, sono disponibili pochi dati sull'ortoressia e le statistiche sono molto rare.

Come prevenire e curare l'ortoressia: trattamenti e consigli pratici

Adottare un approccio flessibile perchè è importante ricordare che mangiare sano non significa essere perfetti. È fondamentale accettare piccole deviazioni e non giudicare se stessi per ogni scelta alimentare.

Cercare il piacere del cibo: è essenziale reimparare ad assaporare i pasti, senza che ogni boccone sia sottoposto a un esame critico.

Per promuovere la diversità : una dieta equilibrata è una dieta varia e mettere in discussione le diete eccessivamente restrittive e reintrodurre gradualmente determinati gruppi alimentari è un passo importante.

Incoraggiare i pasti in compagnia: condividere i pasti con gli amici o la famiglia, senza sensi di colpa, può aiutare a rompere l'isolamento e a riscoprire il piacere di mangiare insieme.

Consultare uno specialista : spesso è necessario rivolgersi a un professionista (psicologo, nutrizionista o terapeuta specializzato) per ritrovare un rapporto sereno con il cibo. La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) è particolarmente efficace per lavorare sui pensieri ossessivi e sui comportamenti alimentari.

Ortoressia: una ricerca di autenticità che può andare storta

L'ortoressia è un disturbo alimentare che, sebbene meno conosciuto dell'anoressia o della bulimia, sta diventando sempre più diffuso nelle nostre società moderne. Non si tratta di controllare cosa si consumi per mantenere una dieta equilibrata, ma piuttosto di prestare troppa attenzione alla qualità del cibo. Questa ossessione per il mangiare “perfettamente sano” può, paradossalmente, portare a conseguenze dannose sulla salute, sia mentale che fisica.

L'ortoressia pone una domanda complessa: fin dove possiamo spingerci nella nostra ricerca di salute e benessere senza esagerare? Voler mangiare bene è un approccio sano e

legittimo, ma quando diventa un'ossessione, può fare più male che bene. Trovare l'equilibrio, accettando che l'imperfezione fa parte della vita, è spesso il primo passo verso il riavvicinamento a un'alimentazione serena e varia.