Quale dieta scegliere in caso di gastrite?

La gastrite è un'infiammazione più o meno grave della parete dello stomaco, che può causare bruciore di stomaco, nausea, gonfiore, dolore addominale e sensazione di pesantezza dopo i pasti. La sua cura solitamente prevede farmaci specifici, ma anche gli aggiustamenti dietetici possono svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei sintomi e nella guarigione della mucosa gastrica. Quali alimenti dovremmo privilegiare? Al contrario, quali sono gli alimenti che sarebbe meglio evitare? E le bevande?

Gastrite acuta o cronica: adottare una buona igiene alimentare

La gastrite acuta si manifesta all'improvviso ed è spesso dovuta a fattori quali infezioni batteriche o virali, farmaci irritanti o stress estremo, che causano sintomi gravi. La gastrite cronica, invece, si manifesta in un arco di tempo prolungato: è un'infiammazione continua della mucosa gastrica associata a un'infezione batterica persistente o a fattori irritanti cronici come l'eccessivo consumo di alcol o l'uso regolare di determinati farmaci. I sintomi sono spesso meno gravi, ma possono portare a gravi complicazioni, come l' ulcera gastrica.

Per alleviare queste due patologie e favorirne la guarigione è fondamentale adottare uno stile di vita sano e rispettare alcuni principi alimentari fondamentali:

Suddividere i pasti: mangiare porzioni più piccole più frequentemente durante il giorno, piuttosto che pasti abbondanti (questo può aiutare a ridurre la pressione sullo stomaco e prevenire il bruciore di stomaco ). In generale, in caso di gastrite, sono consigliati cinque o sei pasti al giorno, oppure tre pasti principali più due o tre spuntini.

Evitare di sdraiarsi subito dopo aver mangiato: cercare di rimanere in posizione eretta o seduti per almeno 2 o 3 ore dopo aver mangiato per consentire alla digestione di avvenire correttamente.

Se possibile, non saltare i pasti e mangiare ad orari regolari . Questo aiuta a regolare la produzione di succhi gastrici, i pasti regolari ed equilibrati aiutano a mantenere un buon pH gastrico, riducendo il rischio di irritazione della mucosa gastrica.

Evitare cibi irritanti (piccanti, grassi, fritti, acidi), privilegiare alimenti facilmente digeribili (purea di verdure, composte di frutta, fiocchi d'avena) e prendersi il tempo di masticare bene prima di deglutire per facilitare il lavoro dello stomaco e limitare la produzione di succhi gastrici. L’ideale sarebbe passare a una dieta mediterranea.

Identificare i cibi che scatenano i sintomi: tenendo un diario alimentare si possono identificare più facilmente gli alimenti che scatenano o peggiorano i sintomi ed evitarli il più possibile.

Bere abbastanza acqua durante il giorno per mantenere una buona idratazione ed evitare di bere grandi quantità di liquidi durante i pasti per non sovraccaricare lo stomaco.

Infine, se si soffre di gastrite, è importante consultare un medico o un nutrizionista per ottenere consigli specifici per la propria condizione e le proprie esigenze nutrizionali.

Infiammazione dello stomaco: quali alimenti mangiare se si soffre di gastrite?

In caso di gastrite è meglio privilegiare alimenti che leniscono l'infiammazione della mucosa gastrica, apportando al contempo nutrienti essenziali.

Gli alimenti ricchi di fibre solubili , come frutta fresca, verdure verdi, cereali integrali (non raffinati) e legumi, proteggono lo stomaco, riducendo l'eccesso di succhi gastrici, l'infiammazione e i sintomi della gastrite. Inoltre aiutano a mantenere il corretto equilibrio del microbiota intestinale , il che è benefico per la salute digestiva. Scegliere punte di asparagi, carote, pomodori, peperoni e zucchine senza buccia e senza semi, verdure secche, frutta (mele, pere, banane, ecc.), fagioli secchi, piselli, mango, ecc.

Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega-3 , come il pesce azzurro (salmone, acciughe, sardine, sgombro, aringa), i semi di lino o il loro olio, i semi di chia o il loro olio e le noci o l'olio di noci, possono avere effetti antinfiammatori che aiutano a ridurre l'infiammazione dello stomaco in caso di gastrite.

Anche gli alimenti ricchi di antiossidanti , come la frutta colorata e le verdure verdi o arancioni, possono aiutare a ridurre l'infiammazione e a proteggere la parete dello stomaco dai danni causati dai radicali liberi. Ad esempio, prediligere: bacche (mirtilli, lamponi, fragole, more), albicocche, meloni, angurie, uva, kiwi, mango, pesche, spinaci, porri, carote, lattuga, zucca, ecc.

Sono importanti anche gli alimenti che hanno un effetto alcalinizzante sull'organismo quando vengono digeriti e metabolizzati (cibi alcalini): consumare su verdure verdi (spinaci, broccoli, cavolo riccio, lattuga, cetriolo, sedano), ortaggi da radice (carote, barbabietole, ravanelli), erbe fresche (prezzemolo, basilico, coriandolo), frutta (avocado, angurie, meloni cantalupo, uva), alghe, ecc.

Gli alimenti a basso contenuto di grassi , come le carni magre (pollo, tacchino, pesce), i latticini magri e le proteine ​​vegetali presenti nei legumi, sono più facili da digerire e hanno meno probabilità di irritare la parete dello stomaco.

Infine, gli alimenti contenenti probiotici , come lo yogurt bianco, il kefir, il miso o il tempeh, i formaggi a crosta ammuffita (camembert, brie, ecc.) e i formaggi erborinati (roquefort, erborinato, ecc.), possono ripristinare l'equilibrio della flora intestinale alterata dalla gastrite.

Queste raccomandazioni hanno un effetto protettivo solo a lungo termine e la loro efficacia può variare da persona a persona. È quindi preferibile rivolgersi ad un professionista sanitario per beneficiare di consigli adeguati.

Quale colazione fare in caso di gastrite?

Se si soffre di gastrite è importante scegliere gli alimenti giusti per colazione, pranzo e cena.

Ad esempio:

Fiocchi d'avena delicati sullo stomaco e ricchi di fibre solubili che aiutano a lenire lo stomaco. È possibile cuocerli in acqua o nel latte di mandorle, di soia o di riso per un'alternativa più delicata al latte vaccino.

Lo yogurt bianco o il kefir contengono probiotici benefici per la salute dell'apparato digerente (assicurarsi di scegliere varietà senza zuccheri aggiunti).

Optare per frutti digeribili, come le banane , che possono aiutare ad alleviare l'infiammazione.

Meglio scegliere il pane integrale anziché per quello bianco, perché è più ricco di fibre e può essere più digeribile. Fate attenzione a limitare i condimenti troppo piccanti o troppo grassi.

Consumare purea di mele: le mele cotte sono più delicate sullo stomaco rispetto a quelle crude e la purea di mele senza zuccheri aggiunti può essere una buona opzione.

Le uova strapazzate o sode sono una buona fonte di proteine ​​leggere.

In alternativa, si possono bere camomilla o tisane: queste bevande hanno un effetto lenitivo sullo stomaco e possono aiutare ad alleviare i sintomi della gastrite.

Dieta: quali alimenti dovresti evitare se soffri di gastrite?

E' meglio limitare o addirittura evitare del tutto determinati alimenti che possono aggravare l'infiammazione gastrica o aumentare l'acidità di stomaco.

Evitare:

Cibi piccanti, che possono irritare la parete dello stomaco e aumentare l'infiammazione gastrica, peggiorando i sintomi della gastrite,è meglio evitare piatti speziati, salse piccanti e condimenti forti come pepe nero, paprika piccante, curry piccante, peperoncini, ecc. Non dimenticare di fare attenzione a condimenti come senape, salse piccanti, affumicate, aspre o acide.

Cibi ricchi di grassi, che possono essere più difficili da digerire e aumentare la produzione di succhi gastrici, peggiorando i sintomi della gastrite. Si raccomanda di evitare cibi fritti, carni lavorate, carni grasse, latticini ad alto contenuto di grassi, come i latticini interi, e cibi lavorati contenenti grassi trans.

Pasticceria alla crema, confetteria e sciroppi .

Cibi acidi, che possono irritare la mucosa gastrica e aumentare l'acidità di stomaco, peggiorando i sintomi della gastrite. E' consigliabile evitare gli agrumi (come mele acerbe, arance, limoni e pompelmi), i pomodori e i cibi sottaceto (fare attenzione ai sottaceti e ai cibi marinati).

Cibi troppo caldi o troppo freddi, che possono irritare la mucosa gastrica, già sensibile.

Quali bevande dovresti bere per alleviare la gastrite?

In questo caso, si consiglia di privilegiare bevande che non irritano la mucosa gastrica. L'acqua naturale è la bevanda migliore per mantenersi idratati e allo stesso tempo non affaticare lo stomaco e bere durante il giorno, in piccole quantità, per evitare di sovraccaricare lo stomaco.

Si può ricorrere all'acqua di cocco o alle tisane delicate a base di piante come camomilla, liquirizia o menta piperita. Anche i succhi di verdura freschi e non acidi e i succhi di frutta dolci (banane, mango, papaya) diluiti con un po' d'acqua possono essere consumati con moderazione e lontano dai pasti. Bisogna però evitare i succhi di agrumi e quelli molto acidi, che possono aggravare i sintomi della gastrite.

Le alternative al latte vaccino, come il latte di mandorle o il latte di riso, potrebbero essere meglio tollerate dalle persone affette da gastrite. ​

Quali bevande si dovrebbero evitare se si soffre di gastrite?

E' meglio evitare alcune bevande che possono aggravare l'infiammazione gastrica e/o aumentare l'acidità gastrica:

bevande analcoliche ;

bevande energetiche e bevande aromatizzate alle spezie ;

bevande alcoliche , in particolare superalcolici come vodka, whisky o rum;

bevande contenenti caffeina come caffè, tè nero e tè verde (meglio optare per bevande decaffeinate);

succhi di agrumi , come succo d'arancia, succo di pompelmo o succo di limone (meglio evitarli o diluirli in acqua).

Tutte queste bevande possono irritare ulteriormente la parete dello stomaco e aumentare la produzione di succhi gastrici, il che può peggiorare i sintomi della gastrite è quindi meglio evitarli o almeno limitarne il consumo.

Quanto dura la gastrite e come si cura?

La durata della gastrite può variare da persona a persona a seconda di diversi fattori, tra cui la causa sottostante della gastrite, la gravità dei sintomi, il trattamento somministrato e la risposta del soggetto al trattamento. La gastrite acuta può durare da pochi giorni a poche settimane , mentre quella cronica può durare diversi mesi o addirittura anni se non si affronta la causa sottostante.

La gestione generalmente prevede l'adozione di misure dietetiche appropriate, l'evitamento di sostanze irritanti come il tabacco e alcuni farmaci

antinfiammatori non steroidei (FANS), la gestione dello stress e l'assunzione di antiacidi prescritti dal medico e se i sintomi persistono o peggiorano, non esitare a consultare nuovamente il medico o a chiedere un secondo parere.