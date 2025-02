Salmone, ecco perché fa bene alla salute: tutte le proprietà

Ascolta ora 00:00 00:00

Gustoso e versatile in cucina, il salmone piace sia ai grandi che ai piccoli. Non solo appaga il palato, ma è anche un ottimo alleato della salute. Basti pensare, ad esempio, all'elevato contenuto di acidi grassi essenziali come gli omega 3 e gli omega 6 che contribuiscono a ridurre il colesterolo cattivo e, di conseguenza, prevengono l'ipertensione e alcune malattie cardiovascolari. Ma i suoi benefici non si esauriscono qui. Scopriamoli insieme.

Tipologie di salmone

Il salmone appartiene alla famiglia Salmonidae e vive nei mari e nei fiumi delle zone a clima freddo. Dall'inizio dell'estate fino a settembre in pescheria è possibile trovare la varietà argentata. Abbiamo, poi, il salmone rosso che si distingue per il gusto deciso e la consistenza compatta. Il sapore della variante rosa (la più piccola in assoluto) è invece più delicato. La specie più grande e ricercata, infine, è quella reale la cui carne burrosa e grassa è molto deliziosa.

In commercio, poi, lo si può trovare fresco o affumicato. Il pesce fresco non subisce particolari manipolazioni, fatta eccezione per i trattamenti a freddo previsti dalla legge al fine di abbattere ogni potenziale parassita. Il salmone si definisce affumicato quando i filetti, dopo il consueto trattamento a freddo, vengono messi sotto sale e successivamente sottoposti ad affumicatura. Esso contiene molti meno grassi rispetto alla variante fresca, pur conservandone le stesse proprietà.

Le proprietà del salmone

L'apporto calorico del salmone non è particolarmente elevato. 100 grammi, infatti, forniscono 185 chilocalorie. A renderlo un alimento prezioso per il benessere è la sua composizione nutrizionale. Oltre ai grassi polinsaturi e agli acidi grassi essenziali (omega 3, omega 6) che abbiamo prima menzionato, esso è altresì ricco di:

Vitamine : vitamina A (retinolo), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina C (acido ascorbico), vitamina D (calciferolo)

: vitamina A (retinolo), vitamina B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B3 (niacina), vitamina C (acido ascorbico), vitamina D (calciferolo) Minerali: potassio, fosforo, sodio, calcio, ferro.

I benefici del salmone

L'elevata concentrazione di omega 3 (in particolare acido eicosapentaenoico o EPA e acido docosaesanoico o DHA) fa del salmone il cibo prediletto per coloro che vogliono rinforzare il sistema cardiovascolare. Gli omega 3, infatti, inibiscono l'aggregazione delle piastrine e i conseguenti processi infiammatori, prevenendo in questo modo la formazione delle placche aterosclerotiche. Queste ultime, depositandosi a livello delle arterie, possono causare ictus e infarto.

Ricco di vitamina D, il consumo del pesce è particolarmente indicato in tutti quei casi in cui vi è una carenza del minerale in questione. Si pensi, ad esempio, alle donne in menopausa che sono maggiormente esposte al rischio di soffrire di osteoporosi. La presenza di un modesto quantitativo di proteine, invece, rende il salmone un alimento di elezione per i bambini poiché favorisce la crescita dei tessuti.

Meritevole di lode anche la quantità di selenio che contribuisce al corretto funzionamento della tiroide e del sistema immunitario. Infine la vitamina A, un antiossidante naturale, contrasta l'azione negativa dei radicali liberi, i principali responsabili dell'invecchiamento e delle degenerazioni cellulari.

Le controindicazioni del salmone

In gravidanza è doveroso mangiare il salmone cotto poiché la versione cruda, anche solo affumicata, può essere un veicolo per parassiti come l'Anisakis e batteri come la Listeria. La listeriosi, in particolare, può provocare aborti spontanei e infezioni neonatali.

Inoltre è bene limitare il consumo a massimo due porzioni a settimana al fine di evitare l'accumulo di mercurio. Questo metallo pesante in quantità elevate ha degli effetti negativi sul sistema nervoso centrale del feto.

Le porzioni devono essere ridotte anche per chi soffre di pressione alta poiché la versione

affumicata presenta un quantitativo di non trascurabile di sodio. Chi sceglie il salmone allevato, infine, deve assicurarsi che non sia stato alimentato con mangimi con antibiotici, ormoni e coloranti.

