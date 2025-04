Semi di chia, il superfood alleato della dieta dimagrante

Ascolta ora 00:00 00:00

I semi di chia sono un superfood ricco di tante proprietà benefiche per l’organismo. Sono originari di una pianta messicana appartenente alla famiglia delle Labiate, a cui appartengono anche la salvia e il basilico. La pianta in questione si chiama Salvia hispanica L.

Perché i semi di chia fanno bene

In cucina risultano molto versatili. Possono diventare l’ingrediente ideale da aggiungere a yogurt, smoothies e insalate salutari. Non contenendo glutine sono tollerati anche dai celiaci. Non apportano all’organismo tante calorie e proprio per questo sono consigliati nelle diete ipocaloriche. Di fatti apportano circa 486 calorie per 100 g.

Una persona adulta ne può consumare fino a 25g di semi di chia al giorno, Ricchi di sali minerali come fosforo, manganese, selenio, magnesio, calcio e rame, ferro e zinco. Contengono proteine e fibre preziose.

Tutti i benefici dei semi di chia

Scopriamo insieme i 7 benefici di questi semi preziosi per il benessere quotidiano e che ve li faranno amare come ingrediente per la colazione o la merenda:

1. azione anti- aging: ricchi di antiossidanti come quercetina, miricetina, sostanze che contrastano attivamente la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Aiutano inoltre a mantenere la pelle più giovane, elastica e luminosa, più a lungo;

2. donano il buonumore: i loro acidi grassi essenziali stimolano le capacità cognitive del cervello, aumentando il livello di attenzione e concentrazione. Sono un toccasana per l’umore perché l’effetto di questi acidi grassi stimola la produzione di serotonina, il neurotrasmettitore del benessere. Contrasta gli stati depressivi e di ansia;

3. combattono il diabete: non contengono zuccheri semplici e contribuiscono a mantenere stabile il livello di glicemia nel sangue. Consigliati a chi soffre di diabete di tipo 2;

4. regolarizzano l’intestino: ricchi di fibre che aiutano a disintossicare l’intestino da scorie e tossine in eccesso. Sono molto digeribili e prevengono la stipsi e la stitichezza croniche. Consigliati anche a chi soffre di colon irritabile;

5. aiutano a dimagrire: le loro fibre donano un senso di sazietà immediato. Ottimi per tenere sotto controllo il senso di fame. Ecco perché cono consigliati per uno spuntino salutare in modo da non arrivare al pasto principale troppo affamati o cedere alla tentazione di snack ricchi di grassi o zuccheri che fanno accumulare grasso adiposo;

6. contrastano l’osteoporosi: il loro contenuto di calcio aiuta a mantenere forti denti e ossa, soprattutto per le donne durante la menopausa. Ideali per chi segue una dieta vegana e non assume abbastanza calcio;

7.

: gli omega 3 e omega 6 in essi contenuti prevengono la formazione del colesterolo cattivo nel sangue, causa di molte malattie cardiovascolari come arteriosclerosi, ipertensione, ictus e infarto.