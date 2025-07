Unghie che si spezzano: come rinforzarle? 12 cibi che ti aiutano

Le unghie che si spezzano sono molto frequenti soprattutto quando si usano prodotti per la manicure troppo aggressivi che possono contribuire ad indebolirle.

Perché le unghie si spezzano

Molti sottovalutano che unghie che si spezzano continuamente sono anche il segnale che l’organismo è sottoposto a stress e carenze nutrizionali. Cattive abitudini alimentari, abuso di alcol o fumo spesso si ripercuotono inevitabilmente su di esse.

Tendono così a sfaldarsi, macchiarsi o rigarsi. Con l’avanzare dell’età inoltre si tende a perdere la cheratina, un aminoacido che contribuisce a mantenerle sane e in salute ed è normale assistere al loro indebolimento.

12 cibi per unghie forti e in salute

Le unghie si possono rafforzare grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata. Ci sono infatti degli alimenti ricchi di proteine e sostanze nutrienti come zinco, magnesio, selenio, biotina, omega 3 e omega B e vitamine preziose. Tutti questi nutrienti possono fare la differenza per la loro salute e contribuire a rafforzarle efficacemente. Scopriamo quali sono.

Pollo

la sua carne è ricca di proteine, aminoacidi e collagene. È una carne magra e facilmente digeribile.

Uova

Ottima riserva di proteine e calcio che rafforzano la struttura dell’unghia. Contengono anche vitamine del complesso B e acido folico che sono fondamentali per stimolare la produzione naturale dell’organismo.

Yogurt greco

Fonte di calcio, proteine e vitamine B che stimolano naturalmente la loro crescita

Mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi sono una grande riserva di acidi grassi, proteine e Sali minerali preziosi come magnesio, zinco, potassio, selenio;

Semi di chia

Ricchi di acidi grassi omega 3 e omega 5 e biotina, importante per la produzione di cheratina.

Peperoni rossi

La vitamina C in essi contenuti serve per stimolare il collagene. Inoltre la vitamina K protegge le cuticole.

Salmone

Pesce grasso ricco di omega 3 e biotina. È importante anche per la salute della pelle ed del cervello

Mirtilli

Ricchi di antiossidanti che contrastano la formazione dei radicali liberi che a lungo andare possono provocare danni alle unghie.

Verdure a foglia verde

Via libera a spinaci, cavolfiore, rucola, cime di rape. Contengono sali minerali preziosi come magnesio, potassio, calcio e ferro. Consumate crude mantengono inalterate le loro potenti proprietà per la salute dell’unghia e della pelle.

Piselli

Tra i legumi sono quelli che hanno un buon contenuto di vitamina C che permette di assorbire al meglio il ferro importantissimo per rafforzare la struttura dell’unghia.

Avocado

Frutto esotico che contiene una grande riserva di

acidi grassi sani fondamentali per stimolare la produzione naturale della cheratina.

Cereali integrali

contengono ferro e zinco oltre ad un concentrato di antiossidanti che contrastano gli effetti dello stress ossidativo e le vitamine K e B.