Gli Usa puntano sul missile AIM-174: così può perforare lo scudo cinese

Il nuovo jolly militare degli Stati Uniti coincide con un missile aria-aria di nuova generazione da impiegare per contrastare le strategie anti-accesso/negazione dell’area (A2/AD) della Cina attorno a Taiwan e, più in generale, nel Mar Cinese Meridionale. Si chiama AIM-174, è una variante aviolanciata del missile terra-aria SM-6 ed è stato pubblicamente riconosciuto per la prima volta durante le esercitazioni della Marina degli Stati Uniti andate in scena negli ultimi mesi. Con una gittata stimata di 320 chilometri, offre capacità avanzate di intercettazione di missili aria-aria, antinave e balistici, e si estende oltre la portata dei tradizionali sistemi missilistici navali.

Il missile degli Usa

Secondo il sito The War Zone, l’AIM-174 rientra nella più ampia strategia della Marina Usa per contrastare la crescente capacità della Cina di negare alle forze armate statunitensi l'accesso alle aree critiche attraverso una rete di armi antinave, missili balistici a lungo raggio e minacce ipersoniche. Da questo punto di vista, il suddetto missile consente agli aerei della Marina degli Stati Uniti di colpire bersagli a distanze estreme oltre la visibilità dei sensori, sfruttando sistemi avanzati "kill web" che utilizzano dati provenienti da varie piattaforme aeree, marittime e spaziali.

Le capacità complete del missile restano riservate, ma la sua introduzione potenzia significativamente le capacità difensive e offensive di Washington nel teatro del Pacifico, in particolare in scenari che prevedono un potenziale conflitto con la Cina per Taiwan o il Mar Cinese Meridionale. Con l'entrata in servizio operativo, ha evidenziato Asia Times, si prevede che l'AIM-174 avrà un ruolo cruciale nell'estendere la portata della Marina degli Stati Uniti e nel proteggere i gruppi d'attacco delle portaerei dalle minacce cinesi sempre più sofisticate.

Ricordiamo che gli Stati Uniti hanno scelto di mantenere a tempo indeterminato il loro sistema missilistico a medio raggio Typhon nelle Filippine in una chiara mossa volta a contrastare la Cina nell'intera regione del Pacifico

L’importanza dell’AIM-174

L'AIM-174 può essere impiegato per eliminare i vettori missilistici prima che possano entrare nel raggio d'azione per colpire i gruppi di battaglia delle portaerei statunitensi o le basi del Pacifico. Oltre a colpire i vettori missilistici, l'AIM-174 può essere utilizzato per centrare bersagli aerei di alto valore, grandi, lenti e vulnerabili, come petroliere, velivoli da guerra e controllo aviotrasportati (AEW&C) e velivoli per missioni speciali.

Tra questi obiettivi potrebbero rientrare anche sofisticate piattaforme di guerra elettronica aviotrasportate. Proprio come l’Y-9LG cinese, che con il suo radar può interrompere le comunicazioni e i sistemi di navigazione nemici, raccogliendo al contempo informazioni sugli emettitori di minacce.

Attenzione però perché, come si legge in un paper RAND, la dipendenza dell'AIM-174 dai kill web potrebbe anche essere la sua vulnerabilità.

Il motivo? Un'interruzione in qualsiasi parte di questa catena, come ad esempio nei sensori, nei collegamenti di comunicazione o nei processi decisionali, potrebbe infatti compromettere la funzionalità dell'intera catena. E la Cina potrebbe puntare, in futuro, sempre più a obiettivi del genere.