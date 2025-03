AIM 260 JATM, il missile Usa per perforare le difese della Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti puntano su un missile particolare per rafforzare il proprio esercito e rivoluzionare la guerra aerea. Si chiama AIM-260A (JATM) ed è un missile tattico avanzato congiunto di nuova generazione che, grazie alla sua gittata estesa, alla guida avanzata e alla compatibilità con sistemi stealth, dovrebbe essere in grado di perforare le difese della Cina in caso di necessità. Certo, il JATM rimane altamente classificato, con dettagli e informazioni tecniche ancora avvolte nella nebbia, anche se appare ormai scontato che quest'ultimo possa presto sostituire l'AIM-120 AMRAAM. Il rendering rivela un design elegante ottimizzato per alta velocità e bassa resistenza. Presenta un motore a razzo notevolmente più lungo dell'AIM-120, il che suggerisce capacità di autonomia e velocità notevolmente migliorate. Gli analisti ritengono che l'AIM-260A possa essere installato su caccia stealth, come l'F-22 e l'F-35, così come su futuri droni stealth per tenere testa alle minacce a lungo raggio, in particolare da parte dei missili cinesi.

Il missile Usa

Secondo quanto riportato da Asia Times, il missile in questione dovrebbe essere dotato di sistemi di propulsione avanzati, tecnologie di guida multimodale e della capacità di ricevere indicazioni da diverse fonti, come radar terrestri e satelliti. Il sito Naval News ha scritto che la variante più recente dell'AIM-120D-3 si starebbe avvicinando alla gittata limite dell'AIM-260A, ovvero 190 chilometri, con l'intenzione di superarla. Nonostante i test attivi, la tempistica esatta per la sua messa in campo rimane poco chiara e non c'è ancora stata alcuna conferma pubblica del suo stato operativo.

La propulsione avanzata e la tecnologia di ricerca potenzialmente multi-modale del JATM evidenziano tuttavia significativi progressi nelle capacità di combattimento aria-aria degli Stati Uniti, in scia con la recente presentazione di missili aria-aria cinesi avanzati. Pechino ha infatti presentato i suoi caccia J-16 equipaggiati con il missile PL-17, un'arma a lungo raggio oltre il raggio visivo (BVR) progettata per neutralizzare bersagli aerei di alto valore, come i sistemi di controllo e allerta aerea (AWACS) e le petroliere.

Il PL-17, tra l'altro, è dotato di un motore a razzo a doppio impulso, controlli di spinta vettoriale e velocità superiori a Mach 4. Il suo sistema di guida integra un radar AESA (Active Electronically Scanned Array) e un collegamento dati bidirezionale, migliorando la resistenza alle contromisure elettroniche. Inoltre, la Cina sta sviluppando missili aria-aria ipersonici per contrastare i bombardieri stealth statunitensi, come il B-21 Raider. La guerra dei missili sta dunque entrando nel vivo.

La guerra dei missili

The War Zone ha sottolineato che, qualora i rendering dell'AIM-260A si rivelassero del tutto accurati, il missile citato avrebbe anche una testata ad alto potenziale esplosivo piuttosto che un design hit-to-kill concepito per distruggere il bersaglio tramite la pura forza d'impatto. Allo stesso tempo, se il motore a razzo dell'AIM-260A fosse davvero più lungo di quello dell'AIM-120, ciò ridurrà lo spazio all'interno del JATM per altri componenti. Ciò, a sua volta, potrebbe indicare una testata più piccola, ma più avanzata, progettata per produrre effetti distruttivi adatti con meno massa.

In concomitanza con la cerimonia d'insediamento di Donald Trump, poche settimane fa, dalla Cina è arrivata una notizia da monitorare con la massima attenzione. Pare, infatti, che alcuni scienziati cinesi siano riusciti a sottoporre un missile aria-aria ipersonico a test di resistenza del calore estremo per soddisfare i requisiti dell'aeronautica militare di Pechino.

Sappiamo soltanto che si tratta della prima conferma ufficiale dell'esistenza di questa misteriosa arma che potrebbe rappresentare una minaccia senza precedenti per gli aerei da guerra statunitensi, compreso il bombardiere stealth B-21.