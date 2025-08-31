Basi e missili: il nuovo piano Usa per una guerra contro la Cina nel Pacifico

La situazione è paradossale. Mentre alla luce del sole Stati Uniti e Cina stanno cercando un riavvicinamento diplomatico, dietro le quinte le due super potenze globali proseguono il muro contro muro. Pechino sta rafforzando il proprio esercito e allargando il suo raggio d’azione nei mari dell’Asia, mentre Washington è impegnata a incrementare i rapporti con i suoi partner locali nonché a riorganizzare le forze armate nel continente asiatico. Da questo punto di vista è interessante sottolineare cosa sta accadendo nella base militare di Tinian, una piccola roccaforte Usa nell'Oceano Pacifico a lungo lasciata in stato di quasi abbandono e ora in fase di riabilitazione. L'aeronautica statunitense sta infatti espandendo il piccolo aeroporto commerciale locale per poterlo eventualmente usare come punto di atterraggio di riserva in caso di necessità.

Le difficoltà degli Usa nel Pacifico

Oggi l’aeronautica Usa non può più assammassare i suoi aerei in grandi basi vicine all'azione, come ha fatto negli ultimi decenni; al contrario deve pianificare di sopravvivere e combattere in tutta la profonda "kill zone" della Cina, imparando dalle campagne di salto di isola della guerra del Pacifico e dai conflitti più recenti. L'Ucraina, ha del resto scritto l’Economist, ha dimostrato come, anche sotto un attacco implacabile, i suoi aerei possano continuare a combattere nascondendosi e muovendosi. Ebbene, Washington m intende fare lo stesso su larga scala. " In un conflitto tra pari i nostri aviatori saranno costantemente minacciati ", ha spiegato m il generale David Allvin, capo dell'aeronautica. " Dobbiamo essere letali e agili, aggregando per effetto e disaggregando per la sopravvivenza ", ha aggiunto l’alto funzionario.

In ogni caso gli Usa devono fare i conti con difficoltà formidabili, tra cui la vastità del Pacifico; la densità della potenza di fuoco della Cina; la scarsità di aeroporti utilizzabili; la carenza di hangar a prova di bomba; la vulnerabilità delle petroliere che riforniscono l'aria; la complessità della logistica; e l'interruzione delle reti di dati.

Dall’altro lato la Cina combatterebbe principalmente nel suo “cortile di casa”, all'interno della cosiddetta prima catena di isole che va dal Giappone alla Malesia. Non solo: Pechino potrebbe far piovere circa 2.000 bombe o missili al giorno su obiettivi entro 500 nm, tra cui centinaia su Kadena, una grande base aerea americana a Okinawa. Potrebbe contemporaneamente sganciare circa 450 munizioni al giorno sulla seconda catena di isole, tra cui Guam e il suo complesso vitale di basi, a 1.600 nm di distanza; 60 circa su importanti basi posteriori in Alaska; e forse anche alcuni al giorno su luoghi più lontani come le Hawaii, il quartier generale dell'Indo-Pacific Command americano (indopacom), 3.600 nm.

Il braccio di ferro nel Pacifico

Le portaerei cinesi, che hanno contribuito a vincere la guerra del Pacifico e da allora hanno simboleggiato il potere americano, sono sempre più vulnerabili ai missili cinesi "killer di portaerei" a lungo raggio, come il DF-26b con una portata di oltre 2.000 nm. A differenza dei vettori, che possono affondare quando vengono colpiti, gli aeroporti possono essere riparati, spesso in poche ore. Per questa ragione Tinian è fondamentale.

Le sue quattro nuove piste, una volta rinnovate, forniranno preziose alternative alle due della base aerea di Andersen a Guam, e altre due che sono state rinnovate nelle vicinanze.

L'aeronautica, che dice di avere solo bisogno di "luoghi, non di basi", si sta concentrando sulla dispersione e sul

miglioramento dei sistemi di difesa aerea per artisti del calibro di Guam. C’è un altro problema: più gli Usa disperdono le proprie truppe in Asia e più luoghi deve difendere. Un problema che Washington dovrà risolvere al più presto.