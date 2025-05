Pechino schiera il "sistema ABC": il piano con caccia, radar e aerei d'allarme

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli ultimi scontri andati in scena tra India e Pakistan hanno fornito interessanti spunti di riflessione. Non solo alla Cina, che ha così potuto vedere in azione i suoi caccia J-10C e missili PL-15 in dotazione alle forze di Islamabad, ma anche agli Stati Uniti, che hanno così potuto prendere nota del know how militare raggiunto da Pechino. Gli analisti cinesi continuano tuttavia a studiare i combattimenti per ottenere quante più informazioni possibile. È interessante, per esempio, leggere quanto scritto da China Space News. Gli esperti del Dragone ritengono che ad aver fatto la differenza in favore del Pakistan sia stato un avanzato sistema di condivisione di dati ABC. Di cosa si tratta? L'Aeronautica pakistana (PAF) avrebbe, in sostanza, impiegato un sistema di combattimento "bloccato da A, lanciato da B, guidato da C", integrando radar a terra con caccia e aerei di allerta precoce.

L'integrazione tra caccia, radar e aerei d'allerta precoce

A differenza del combattimento aereo tradizionale, dove un singolo caccia gestisce rilevamento e guida dei missili, il Pakistan avrebbe condiviso dati in tempo reale. In che modo? Prima i sistemi a terra hanno agganciato i bersagli rivali, poi i caccia in pattugliamento hanno lanciato i missili da distanze di sicurezza. Alla fine i sistemi aerotrasportati di allerta e controllo (Awacs) hanno potuto guidare senza interruzioni gli ordigni fino all'obiettivo. Il sistema ABC sarebbe stato utilizzato contro l'Aeronautica indiana, e secondo i militari pakistani, avrebbe portato alla perdita di cinque velivoli di Delhi.

China Space News, che ha pubblicato questa notizia, è diffuso dalla China Aerospace Science and Technology Corporation e dalla China Aerospace Science and Industry Corporation – principali sviluppatori dei sistemi missilistici e di difesa aerea della Cina. Vale dunque la pena prendere in considerazione la strategia. Già, perché questa tattica "sistemica e asimmetrica" ha messo in evidenza l'ascesa della guerra in rete e intelligente rispetto alla semplice superiorità di potenza di fuoco. Alcuni Paesi – come gli Stati Uniti e la Russia – sono passati al modello "lanciato da A, guidato da B", in cui un velivolo lancia il missile e un altro può prenderne il controllo per guidarlo. Nell’ultimo scontro, tuttavia, l’Aeronautica pakistana ha fatto un passo ulteriore, aggiungendo il "guidato da C".

Lo scontro India-Pakistan visto dalla Cina

" I sistemi di difesa aerea terrestri agganciano per primi gli aerei nemici. I caccia in pattugliamento ricevono poi i dati e lanciano missili aria-aria da distanze di sicurezza. Successivamente, gli Awacs e altri velivoli continuano a fornire tracciamento e guida ai missili fino all’impatto con il bersaglio ", si legge nell'articolo del giornale, che conclude poi spiegando come una simile capacità di combattimento - oltre il raggio visivo – abbia un ruolo determinante nel cambiare le regole del combattimento aereo. Una strategia del genere potrebbe insomma essere usata anche da Pechino.

L'articolo non ha menzionato l'uso di hardware di fabbricazione cinese, concentrandosi invece sull'abilità tattica dell'Aeronautica pakistana e sull'incapacità dell’India di unificare i propri collegamenti dati e le piattaforme di combattimento – un fattore che, secondo quanto riportato, potrebbe rivelarsi fatale in futuri conflitti. E però, secondo il think tank svedese SIPRI, oltre l'80% delle importazioni di armi del Pakistan negli ultimi cinque anni proviene dalla Cina.

