Pechino lavora al caccia J-31B: ecco il nuovo Dragone volante della Cina

Un nuovo aereo da combattimento stealth da schierare sulle portaerei della marina. La Cina sta sviluppando un velivolo di quinta generazione: l'FC-31 Gyrfalcon, con una variante appena svelata e denominata Jian31B o J-31B. Il mezzo, mostrato in un filmato diffuso dallo Shenyang Aircraft Industry Group (SAC), affiancherà il J-20, il caccia stealth più avanzato di Pechino entrato in servizio nel 2017, e verrà schierato dapprima sulla terza portaerei cinese, la Fujian. Ricordiamo che, ad oggi, i colossi dei mari del Dragone si affidano ad aerei da combattimento di quarta generazione J-15, un caccia imbarcato multiruolo derivato dal Su-30 che però presenta una serie di svantaggi - come ad esempio peso e dimensioni eccessivi - derivanti dal fatto di non essere stato originariamente progettato per quel ruolo.

Il J-31B: il nuovo caccia della Cina

Il South China Morning Post ha scritto che il J-31B potrebbe essere pronto per entrare in servizio militare. Nei giorni scorsi l'emittente statale cinese CCTV ha pubblicato un video promozionale della SAC, sviluppatrice dell'aereo da guerra e sussidiaria statale di uno dei principali appaltatori della difesa cinese. Il filmato mostra un prototipo generato al computer del nuovo jet, e si sofferma su un particolare: un vano armi laterale che ospita due missili.

L'aereo, denominato Gyrfalcon, ha il nome "J-31B" dipinto sulla fusoliera. Fu Qianshao, analista militare di Pechino, ha spiegato che le etichette dimostrano che il caccia, sviluppato dalla SAC in oltre un decennio, sarebbe pronto per il servizio. " La trasformazione dell'FC-31 in J-31 indica che ha soddisfatto i requisiti formali per il servizio militare e ha ricevuto una designazione ufficiale ", ha affermato l'esperto, citato dai media cinesi.

Ma cosa sappiamo di questo "Dragone dei cieli"? Il velivolo era stato in precedenza designato come FC-31 per il mercato dell'esportazione. Era per lo più indicato come J-31 o J-35, e non aveva mai avuto un nome ufficiale. Progettato come caccia stealth di quinta generazione per l'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), l'aereo è stato sottoposto a notevoli sviluppi e test sin dal suo volo inaugurale nel 2012. È stato presentato al pubblico al salone aereo di Zhuhai del 2014, dove si era proposto come l'equivalente cinese dell'F-35 Lightning II di quinta generazione della Lockheed Martin. La sua messa in servizio renderebbe la Cina il secondo Paese ad avere due tipi di aerei stealth, dopo gli Stati Uniti con i loro F-22 Raptor e F-35 Lightning II.

Un nuovo jolly militare

L'agenzia di stampa statale cinese Xinhua aveva riferito già nel 2015 che il J-31 avrebbe potuto integrare i caccia J-20 nei combattimenti aerei e avrebbe potuto anche essere abbinato al J-15 come aereo imbarcato su portaerei. Tuttavia, gli analisti non sono certi che il modello mostrato nel video di SAC sia destinato ad essere imbarcato su una nave.

L'analista Fu ha affermato che il codice "B", presente nel nome dell'aereo, indicava che potevano esserci diverse varianti del J-31. " È ancora difficile dire se la variante B sarà utilizzata per essere integrata con le portaerei, su terra o per l'esportazione ", ha affermato l'esperto. Un secondo analista militare, Shi Hong, ritiene invece che il J-31B potrebbe essere commissionato all'aeronautica militare del PLA, anziché alla marina. Questo perché il carrello di atterraggio anteriore mostrato nel video era a ruota singola.

Il J-31B visto nel video presentava, come detto, vani porta-armi laterali, e questo potrebbe migliorare le sue capacità di combattimento.

Ogni vano, infatti, sembrerebbe essere in grado di trasportare: si tratta di una differenza notevole rispetto all'F-22 Raptor statunitense e al J-20 cinese, che incorporano anch'essi vani porta-armi laterali ma possono trasportare solo un missile su ciascun lato.