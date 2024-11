J-35, il nuovo caccia stealth di Pechino: ma qualcosa non torna

La Cina non si smentisce e si prepara a presentare al mondo un caccia stealth che sembra la copia esatta di un Joint Strike Fighter F-35, almeno nella configurazione generale. Pechino lo ha ribattezzato Shenyang J-35A, ed è il risultato di un programma di sviluppo di cui si scrive da diversi anni, incentrato sull'ottenimento del secondo jet da combattimento con capacità stealth da assegnare alla People's Liberation Army Air Force (Plaaf), la terza forza aerea del mondo.

Osservato in precedenza attraverso immagini non ufficiali, spesso a bassa risoluzione, questo caccia stealth estremamente simile a un F-35, a prima vista, è stato immortalato mentre staziona sulla pista della all'aeroporto di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, Cina meridionale. Luogo dove a breve si terrà la China International Aviation & Aerospace Exhibition.

Le immagini mostrano il profilo frontale e i tre quarti del jet in fase di rullaggio e, secondo gli analisti, forniscono "un confronto molto utile con le versioni precedenti del J-35 e dell'Fc-31". Oltre a permettere un'attenta analisi di confronto con gli antagonisti occidentali di quinta generazione, che sono senza dubbio serviti da ispirazione.

Come secondo caccia stealth cinese - il primo è stato il Chengdu J-20, bireattore con configurazione alare delta e alette canard che "complessivamente comparabile" all'F-22 Raptor e ispirato al design Mig 1.44, un aereo dimostratore russo mai messo in produzione - il J-35 doveva essere impiegato sulle nuove portaerei della Pla Navy, ma da quanto si evince, sarebbe stato sviluppato anche in una versione da adibire a basi aeree terrestre.

Sebbene le informazioni sulle sue capacità, sull'avionica e sulle sue specifiche in generale siano estremamente limitate, per ora, un'analisi superficiale può far rientrare il J-35 nella lunga lista di velivoli ad ala fissa e rotante il cui design è stato "rubato" o liberamente ispirato ad altri progetti.

Hawkeye; e lo Zian Y-20 ispirato all'aereo da trasporto strategico Boeing C-17 Globemaster.

Tra questi possiamo annoverare l'elicottero multiruolo Harbin Z-20, sviluppato dalla base del Sikorsky S-70, versione civile dell'Uh-60 Black Hawk; il caccia navale Shenyang J-15 Flying Shark, sviluppato sulla base del Sukhoi Su-33; il Changhe Z-11 basato sulla linea dell'Eurocopter A350; lotratto dal velivolo Awacs imbarcato Grumman E-2