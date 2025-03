La Cina risponde a Trump: arriva il caccia di sesta generazione del Dragone?

Ascolta ora 00:00 00:00

La risposta della Cina all'F-47 non è tardata ad arrivare. Pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno presentato quello che Donald Trump ha definito come il caccia militare " più potente della storia ", l'emittente statale cinese Cctv ha pubblicato l'immagine sfocata di un aereo senza coda che potrebbe essere il rivale dell'ultimo gioiello di Washington. Il velivolo in questione si è materializzato alla fine di un video di una trentina di secondi diffuso dai media del Dragone per celebrare il 27esimo anniversario del volo inaugurale del jet J-10 di quarta generazione. Al termine della clip è apparsa la forma di un aereo senza coda – presumibilmente il caccia cinese di sesta generazione – con la didascalia: " Cosa succederà dopo? ".

La risposta della Cina al super caccia di Trump

" Questa è la prima volta che viene dichiarata ufficialmente la sesta generazione di caccia di Chengdu Aircraft Industry Group che indica un successore dei nostri J-10 e J-20 ", ha spiegato al quotidiano South China Morning Post l'analista militare cinese Song Zhongping. La diffusione dell'immagine sembra essere una chiara sfida agli Stati Uniti, che venerdì hanno annunciato il loro F-47, il fulcro del programma Next Generation Air Dominance che l'Aeronautica militare Usa intende implementare entro il prossimo decennio.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha affermato che questo caccia di sesta generazione significa " generazioni di dominio aereo " per gli Usa. " L'F-47 invia un messaggio molto diretto e chiaro ai nostri alleati e ai nostri nemici: possiamo, e saremo, in grado di proiettare la nostra potenza in tutto il mondo, senza ostacoli, per le prossime generazioni a venire ", ha aggiunto lo stesso Hegseth, secondo una dichiarazione del Pentagono.

Cosa sappiamo dell'aereo di Pechino

Ancora nebbia fitta sul misterioso caccia cinese di sesta generazione. La fusoliera del jet apparsa in video presenta alcune somiglianze con quella di quello che si ritiene essere un caccia di sesta generazione sviluppato dal Chengdu Aircraft Industry Group, che sarebbe stato visto volare per la prima volta alla fine dell'anno scorso. Immagini recenti pubblicate online indicano che il caccia, soprannominato J-36 dagli osservatori, avrebbe effettuato un altro volo di prova sopra la città sudoccidentale di Chengdu la scorsa settimana.

Di cosa stiamo parlando? Il J-36 è uno dei due progetti di caccia di nuova generazione svelati a fine dicembre, mentre l'altro, dotato di un design più piccolo con ala lambda senza coda, è stato avvistato durante il suo volo inaugurale sulla città nord-orientale di Shenyang. In ogni caso, i caccia di nuova generazione cinesi e statunitensi saranno dotati di funzionalità stealth, maggiore capacità di carico e manovrabilità, nonché della capacità di pilotare i droni. Trump, per esempio, ha spiegato che l'F-47 sarà in grado di collaborare con i velivoli senza pilota (UAV).

In merito a questo, gli esperti si chiedono se caccia del genere saranno in grado di coordinarsi efficacemente con altre armi e UAV.

La vera domanda è se possono guidare sciami di droni, persino utilizzare armi a energia diretta e raggiungere la crociera ipersonica. Ciò aumenterebbe significativamente il valore dell'aereo

", si è chiesto Song.