L’avvertimento del generale Portolano sui piani di Mosca: "Pronta a colpire la Nato in 5 anni"

Il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, in una recente audizione alla Commissione affari esteri e Difesa riguardante le linee programmatiche del suo incarico, ha affermato che “Mosca sta ricostituendo le capacità militari perdute e sta crescendo militarmente a un ritmo più rapido di quanto previsto” e che stante questa situazione, la Russia “entro cinque anni potrebbe acquisire una capacità militare tale da minacciare direttamente il territorio dell'Alleanza” .

Il generale Portolano ha anche sottolineato un fatto su cui ormai tutti gli analisti sono concordi: l'economia russa, attualmente riconvertita in economia di guerra per esigenze belliche, molto difficilmente verrà riconvertita per scopi civili qualora il conflitto in Ucraina dovesse cessare. La motivazione è molto semplice ed è duplice: la Russia deve ovviamente sostenere il suo sforzo bellico, e deve farlo essendo soggetta a sanzioni internazionali che hanno ridotto e rallentato la sua produzione bellica - pensiamo ad esempio ai macchinari di precisione utilizzati per forgiare le canne dei cannoni oppure ai microchip e altre componenti elettroniche ad altissima tecnologia. L'economia di guerra è quindi la causa principale della crescita economica russa, pertanto anche quando il conflitto in Ucraina cesserà, Mosca sarà costretta a mantenere un'economia di guerra non riconvertendola per usi pacifici. Pena: il collasso dell'intero sistema economico.

Il CSM Difesa ha infatti detto esplicitamente che “al momento non esistono segnali che facciano pensare a una riconversione dell'industria militare russa ai fini civili neppure in caso di cessate il fuoco” .

Il generale Portolano, durante l'audizione, ha anche affermato che la capacità di deterrenza va aumentata rispetto agli “attuali scenari internazionali” che “ci pongono dinanzi a un insieme di minacce complesse che mettono alla prova la credibilità e la capacità di deterrenza della Nato e dell'Unione Europea” . Pertanto, continua il generale, si rendono necessarie risposte condivise e lungimiranti che potranno concretizzarsi solo mediante una cooperazione internazionale sempre più stretta.

Il capo di Stato maggiore ha ricordato quale debba essere la strada da intraprendere: si tratta di “perseguire uno sforzo importante che proceda anche oltre i confini delle tradizionali alleanze di riferimento, coinvolgendo Paesi con i quali condividiamo esigenze di sicurezza e stabilità internazionale” . Non solo all'interno dell'Alleanza Atlantica quindi, ma anche oltre, in quanto le crisi internazionali sono interdipendenti, ma soprattutto hanno ricadute sul tessuto economico e sociale nazionale ed europeo anche se generate dall'altra parte del globo. In base a questa considerazione, è più che benvenuto il partenariato strategico col Giappone e le relazioni sempre più strette con altri Paesi dell'area indo-pacifica, asiatica e africana.

Il generale Portolano ha concluso affermando che “le forze armate sono chiamate a un impegno che si prevede lungo e gravoso. Abbiamo avviato un processo di adattamento dello strumento militare che persegue sei obiettivi strategici incardinati in un documento di strategia militare nazionale, la cui versione finale è stata posta il 14 luglio all'attenzione del ministro Crosetto. Ho prefigurato uno strumento militare che sia all'avanguardia, motivato, funzionalmente organizzato e compiutamente interforze, integrato, razionale ed efficiente, particolarmente orientato in prospettiva multidominio e tecnologicamente bilanciato” .

La buona notizia, nella frase del CSM Difesa, è che finalmente è stata presentata la bozza finale della: un documento fondamentale che da troppo tempo mancava al nostro Paese e che attendiamo di vedere messo in atto nei prossimi anni.