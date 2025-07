Il drone super stealth della Cina: come funziona il robot zanzara

Da giorni tiene banco l'ultima creazione della National University of Defense Technology (NUDT) della Cina: un drone delle dimensioni di una zanzara. Questo robot volante, simile a un insetto, è stato progettato per effettuare missioni stealth e presentato al pubblico con un video diffuso dalla televisione di Stato cinese. Ha suscitato preoccupazione per le sue "caratteristiche mimetiche": lungo da 0,6 a 2 centimetri e con un peso inferiore a 0,3 grammi, il drone imita infatti una zanzara con ali bioniche battenti, un elegante corpo nero e tre zampe sottilissime. In più vola in maniera silenziosa e ha un design invisibile. Ma che cosa sappiamo davvero di questo strumento potenzialmente formidabile per l'utilizzo in operazioni sotto copertura?

Un drone-zanzara super stealth

Come ha sottolineato il sito Eurasiantimes, le capacità di questo drone hanno importantissime implicazioni strategiche. Può essere sfruttato in operazioni sotto copertura, ma anche per ampliare la sorveglianza, nella criminalità informatica e persino nella guerra biologica. Il robot zanzara rappresenta un passo in avanti nella robotica bioispirata. Il suo design trae ispirazione dalla natura, replicando la struttura leggera e l'agilità del volo di una zanzara. Le ali bioniche, alimentate da microattuatori avanzati, gli consentono di librarsi e manovrare con precisione in spazi ristretti. A differenza dei droni tradizionali, che si basano su eliche e generano rumori udibili, il battito delle ali di questo dispositivo produce un suono minimo, quasi impercettibile.

Le sue dimensioni ridotte, inoltre, gli consentono di mimetizzarsi negli ambienti urbani e naturali, eludendo i sistemi di rilevamento convenzionali come i radar o la sorveglianza visiva. Dotato di tecnologia all'avanguardia, il drone è dotato di telecamere, microfoni, sensori e moduli di comunicazione: tutti strumenti che gli consentono di catturare immagini ad alta risoluzione, registrare audio e raccogliere segnali elettronici, rendendolo ideale per la raccolta di informazioni. Attenzione però, perché gli esperti hanno già lanciato l'allarme in merito ad altre potenziali applicazioni che includono l'infiltrazione in strutture sicure, il monitoraggio di aree riservate e la ricognizione in scenari di guerra urbana.

La preoccupazione degli esperti

Il jolly sfornato dal NUDT evidenzia i crescenti investimenti della Cina nella microrobotica. Il drone in questione, tra l'altro, fa parte di un programma più ampio che include microdroni lanciati da artiglieria e robot umanoidi, a dimostrazione dell'ambizione di Pechino di dominare la tecnologia militare di prossima generazione. Certo, le specifiche del drone zanzara rimangano parzialmente riservate, ma intanto è apparso sui media. E ha preoccupato gli esperti. Il motivo? Per scopi di spionaggio, per esempio, il drone potrebbe infiltrarsi in abitazioni private, uffici governativi o sedi aziendali per intercettare conversazioni, acquisire dati sensibili o monitorare obiettivi di alto valore.

Oltre alla sorveglianza, gli esperti avvertono che il robot potrebbe essere adattato per la criminalità informatica, come l'hacking di reti non protette o la distribuzione di malware. I moduli di comunicazione del drone potrebbero, in teoria, intercettare o manipolare segnali elettronici, compromettendo così infrastrutture critiche come reti elettriche o sistemi di comunicazione.

Le speculazioni più allarmanti riguardano anche il suo potenziale nella guerra biologica.

Sebbene non vi siano prove che confermino questa capacità, il design del drone, simile a quello di una zanzara, alimenta i timori che possa trasportareper attacchi mirati. Un singolo drone potrebbe essere trascurabile, ma unopotrebbe trasportare carichi rilevanti su un'area molto ampia...