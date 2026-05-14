Droni ucraini contro obiettivi NATO: cosa c'è dietro il war game che "mette in crisi" l’Alleanza

Un’esercitazione militare nel cuore del Baltico si è trasformata in un campanello d’allarme per l’intera Alleanza Atlantica. Sull’isola di Gotland, unità ucraine specializzate nella guerra con droni hanno simulato un attacco contro truppe occidentali, mettendo in luce vulnerabilità concrete nella preparazione della NATO. L’episodio è stato un test realistico che ha evidenziato quanto il conflitto in Ucraina stia ridefinendo le dottrine militari europee.

La simulazione che “distrugge” la NATO sul campo

Durante l’esercitazione, guidata dalla Svezia, operatori ucraini di droni — coinvolti come consulenti — hanno simulato il ruolo dell’aggressore. Il risultato è stato netto: le forze svedesi sono state rapidamente sopraffatte negli scenari di combattimento.

Le attività sono state interrotte più volte per permettere ai comandanti NATO di rivedere le strategie, segnale delle difficoltà nell’adattarsi a tattiche ormai consolidate sul fronte ucraino. Secondo alcune testimonianze raccolte, in uno scenario reale molti reparti sarebbero stati neutralizzati in pochi minuti.

Il nodo centrale è l’uso dei droni FPV (first-person view), impiegati in modo massiccio e coordinato, con capacità integrate di ricognizione e attacco, una prassi sviluppata e affinata dall’Ucraina nel conflitto contro la Russia.

Il divario tecnologico e tattico emerso

Lo scenario della simulazione di guerra era il seguente: la Svezia, uno dei membri più recenti della NATO, era minacciata da un paese non specificato che stava ammassando truppe lungo il confine orientale dell'alleanza militare.

L’esercitazione ha confermato una valutazione sempre più condivisa tra analisti militari: l’Ucraina rappresenta oggi uno dei principali laboratori operativi per la guerra con droni. Le forze occidentali, pur avanzate tecnologicamente, non hanno ancora pienamente integrato queste capacità nelle proprie dottrine. I vertici NATO hanno riconosciuto la necessità di accelerare l’adattamento, soprattutto nella difesa anti-drone, nel rilevamento precoce e nella coordinazione tra sistemi radar e unità sul campo.

Il divario non è soltanto tecnologico ma anche culturale e strategico: mentre Kiev sviluppa soluzioni rapide in condizioni di guerra reale, molte forze dell’Alleanza restano legate a modelli operativi più tradizionali, meno flessibili di fronte a minacce dinamiche e decentralizzate.

Gotland, epicentro strategico nel nuovo equilibrio europeo

La scelta di Gotland non è casuale. L’isola, situata nel Mar Baltico tra la Svezia e Kaliningrad, è considerata un punto strategico chiave per il controllo della regione. Lo scenario simulato includeva sabotaggi, blackout e crisi logistiche, elementi tipici della guerra ibrida, prima di un eventuale coinvolgimento diretto della NATO. In questo contesto, l’esercitazione assume un significato geopolitico più ampio: non solo addestramento, ma prova concreta della capacità dell’Alleanza di rispondere a minacce non convenzionali come droni, cyberattacchi e operazioni ibride.

Tali conoscenze sono assolutamente necessarie lungo il confine tra Russia e NATO, dove negli ultimi mesi si è verificata una serie di incursioni di droni, inclusi droni ucraini deviati dalla loro rotta a causa delle interferenze russe. L'obiettivo è quello di avere sistemi che lavorino insieme, in modo che i radar prodotti da diverse aziende in diversi paesi possano essere integrati per condividere dati e tracciare le minacce. Questo processo è già in corso ma lungi da essere rodato.

Dopo la Guerra Fredda, la Svezia abbandonò di fatto la sua presenza militare a Gotland, ma l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha spinto a riconsiderare la situazione e a rafforzare la presenza militare nella regione.

Uno scenario molto plausibile, secondo gli analisti, è chepossa usare Gotland per mettere alla prova la NATO, cercando di conquistare una piccola porzione di territorio dell'alleanza per sondare la reazione collettiva.