Ecco la super turbina Mach 4: lo sprint della Cina negli aerei militari

C'è da registrare un'importante svolta dell'industria aerospaziale cinese, sempre più vicina a sviluppare un turboreattore superveloce in grado di dare a Pechino una marcia in più nella sua corsa globale agli aerei militari di nuova generazione. Gli scienziati del Taihang National Laboratory, un istituto di ricerca sui motori aerospaziali nel sud-ovest della Cina, hanno infatti completato i test a terra di un motore a turbina dotato di un'avanzata tecnologia di intelligenza artificiale che gli consentirebbe di operare in modo efficiente e stabile a velocità di Mach 4. Da quanto fin qui emerso, il suddetto motore soddisferebbe i cosiddetti requisiti militari di localizzazione al 100% della catena di approvvigionamento, secondo quanto riportato dal team di progetto guidato dal ricercatore Ji Chunsheng in un documento peer-reviewed pubblicato lo scorso 16 gennaio sulla rivista cinese Propulsion Technology.

La turbina Mach 4 della Cina

La notizia è stata rilanciata dal quotidiano South China Morning Post, secondo cui il suddetto laboratorio, già noto agli addetti ai lavori per il suo contributo innovativo sui motori della serie Taihang, gli stessi che alimentano i jet da combattimento avanzati del Dragone come i J-20, sarebbe particolarmente all'avanguardia nei progressi della tecnologia aerospaziale. Questa è la prima conferma ufficiale dell'esistenza di un progetto cinese di un jet militare ad alta velocità.

Il progetto mira a costruire un aereo più veloce e più avanzato del leggendario SR-71 Blackbird americano che poteva raggiungere una velocità di Mach 3,2. Per la cronaca il velivolo in questione è stato ritirato nel 1999 a causa delle sue elevate spese operative. Da quel momento in poi nessuna nazione è riuscita a sfornare un sostituto valido. La Cina potrebbe essere la più vicina a farlo.

Il motore turbojet presenta un design a doppia modalità simile al motore J58 utilizzato sul Blackbird. Il Taihang National Laboratory è ben posizionato per effettuare una ricerca del genere, essendo il principale sviluppatore cinese di motori avanzati. Gli scienziati del Dragone avrebbero sviluppato un " modello adattivo ad alto Mach migliorato " per migliorare le prestazioni del motore, consentendogli di funzionare " in modo intelligente " in quasi tutte le condizioni operative.Questo, in parte, aiuterebbe il design del dispositivo a soddisfare i " requisiti applicativi ingegneristici " dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese.

Il progetto del Dragone

" Nelle applicazioni pratiche, c'è una deviazione tra l'output stimato del modello in tempo reale di bordo e l'output effettivo ", ha però scritto il team di ricerca nel suo articolo. Questo è dovuto principalmente al fatto che le parti del motore sono marginalmente diverse dai valori di progettazione a causa di incertezze di produzione e installazione. Gli scienziati hanno anche notato che le prestazioni dei componenti del motore possono diminuire nel tempo. Tuttavia, la precisione di produzione e il controllo di qualità sono notevolmente migliorati negli ultimi decenni. E questo ha consentito al team di ricerca di condurre vari esperimenti per raccogliere dati di errore e utilizzarli per migliorare l'accuratezza del modello.

Non solo: la squadra cinese ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale unico nel suo genere che consente ai chip militari di eseguire un gran numero di calcoli complessi in poco tempo.

"Il modello può tracciare e stimare i parametri caratteristici del motore e i parametri di salute online in tempo reale con elevata precisione, dimostrando un elevato valore applicativo ingegneristico

", si legge nel paper. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.