F-35 con Su 57: il "duello" tra i caccia stealth di Usa e Russia

Ha preso il via in India, fino al prossimo 14 febbraio, la 15esima edizione di Aero India, uno degli eventi più importanti e prestigiosi al mondo nel settore dell'aviazione e della difesa. La fiera biennale in questione, in scena a Bangalore presso la Yelahanka Air Force Station, riunisce le principali aziende di aviazione, difesa e tecnologie spaziali. Tra i velivoli più attesi in mostra troviamo il Su-57, il caccia di quinta generazione russo noto per le sue capacità stealth (che fa il suo debutto internazionale in volo proprio durante l'evento), e l'F-35 Lightning II, il caccia stealth di quinta generazione statunitense. " Per la prima volta nella storia, Aero India 2025 vedrà la partecipazione di due dei più avanzati aerei da combattimento di quinta generazione al mondo: il russo Su-57 e l'americano F-35 Lightning II ", si legge in un comunicato diramato dalle autorità indiane.

Riflettori sul caccia russo Su-57

L'F-35A era presente Bangalore per l'Aero India Airshow 2023. Quella di quest'anno è la sua seconda apparizione all'airshow. Per il Su-57, invece, si tratta della prima presenza in India e la seconda in assoluto dopo lo Zhuhai Air Show in Cina. Il Su-57, il jet da combattimento più avanzato della Russia, viene prodotto presso lo stabilimento aeronautico di Komsomolsk-on-Amur nell'Estremo Oriente russo. Mosca lo ha offerto all'aeronautica militare indiana, proprio nel momento in cui Cina e Pakistan, due rivali di Delhi, accumulano rispettivamente caccia stealth J-20 e velivoli stealth J-35 (Pechino potrebbe fornirli presto a Islamabad).

Il Su-57, ha scritto Eurasiantimes, è un aereo supersonico, bimotore, di quinta generazione progettato per contrastare la superiorità aerea degli Stati Uniti. È stato progettato per distruggere obiettivi aerei, terrestri e navali, ha una spiccata furtività grazie all'ampio utilizzo di materiali compositi e può raggiungere velocità di crociera supersonica. Il suo sistema radar è distribuito su tutto il velivolo e il suo armamento è sistemato all'interno della fusoliera. Dovrebbe essere armato con missili oltre il raggio visivo e due missili a corto raggio per missioni di combattimento aria-aria.

Il missile principale a raggio medio del caccia è il K-77M (Izdeliye 180) a guida radar attiva. Versione aggiornata del missile a medio raggio R-77, parliamo di un missile a guida radar oltre la portata visiva (BVR) equipaggiato con un seeker radar a scansione elettronica attiva. Mosca potrebbe anche aggiungere i nuovi missili ipersonici a lungo raggio R-37M per aumentare la potenza di fuoco dell'aereo. La Russia prevede inoltre di impiegare i droni S-70 Okhotnik come "fedeli gregari" del mezzo.

Aerei militari di quinta generazione

L'F-35 si distingue dal Su-57 per capacità generalmente più avanzate, nonché per i suoi sistemi di elaborazione dati all'avanguardia, la gittata delle armi, i sistemi di missione e i sensori a lungo raggio e ad alta risoluzione, che a quanto si dice sono addirittura migliori degli F-22 Raptor. Spesso definito "computer volante", le prestazioni avanzate del velivolo Usa sono dovute principalmente al suo sistema di computer centrale, che controlla tutti gli aspetti del jet stealth.

In tutto questo ricordiamo che l'aeronautica militare indiana non ha ancora un caccia di quinta generazione. La sua ultima acquisizione, il Dassault Rafale, è una piattaforma di 4.5 generazioni.

L'anno scorso, il Cabinet Committee on Security guidato dal primo ministro indianoha approvato il progettodi quinta generazione autoctono che dovrebbe essere introdotto entro il 2035. Non è da escludere che, nel frattempo, Delhi possa acquistare i Su-57 da Mosca.