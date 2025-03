F-35B e brigata anfibia: la mossa del Giappone per blindare il Pacifico

Ascolta ora 00:00 00:00

Un nuovo squadrone di F-35B da schierare entro la fine del decennio e la continua ottimizzazione dell'Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB), la Brigata di rapido spiegamento anfibio destinata a svolgere un ruolo fondamentale nel rafforzamento della sicurezza regionale. Il Giappone continua così a rafforzare le proprie capacità militari giocando di sponda con il partner statunitense, con il chiaro obiettivo di limitare l'ascesa della Cina nell'Indo-Pacifico e di prepararsi ad ogni possibile evenienza, compresa una guerra a Taiwan. Il ministero della Difesa di Tokyo proprio in questi giorni sta rivedendo il suo piano di addestramento per la flotta di F-35B a causa di un ritardo di tre anni nel completamento di una base aerea sull'isola di Mageshima, struttura che dovrebbe fungere da principale struttura di addestramento per gli aerei.

F-35B per il partner Usa

Secondo quanto riportato dal sito Usni News, il Kyushu Defense Bureau del citato ministero della Difesa nipponico ha pubblicato comunicato sull'adeguamento del suo piano di addestramento. Una tabella ha riportato il numero di sessioni di addestramento all'atterraggio verticale mensili pianificate da svolgere presso la base aerea di Nyutabaru, mostrando che un secondo squadrone di F-35B verrà formato in loco entro il 2029. L'aggiunta porterebbe circa 30 F-35B alla suddetta base aerea. Ricordiamo che, al momento, il Giappone prevede di stabilire uno squadrone temporaneo di F-35B a Nyutabaru da qui alla fine di marzo, in attesa della consegna del primo lotto di sei velivoli provenienti da un acquisto pianificato di 42 mezzi.

Al termine delle consegne la Japan Air Self-Defense Force, che già gestisce l'F-35A, potrà contare anche sugli F-35B. Ricordiamo che il programma F-35 del Giappone prevede 105 F-35A e 42 F-35B. Secondo la tabella diffusa dal ministero della Difesa, nell'anno fiscale 2025 saranno operativi otto F-35B, per poi aumentare a 30 con un secondo squadrone operativo entro l'anno fiscale 2029 e 40 entro il 2031. Il piano iniziale prevedeva che gli F-35B fossero di stanza alla base aerea di Nyutabaru, sull'isola principale di Kyushu, senza atterraggi verticali, tranne in caso di emergenza. Tuttavia, una revisione ha rivelato che la base aerea di Mageshima non sarebbe stata completata prima della fine dell'anno fiscale 2029. Di conseguenza, poiché l'addestramento non poteva svolgersi a Mageshima come previsto, Tokyo ha rivisto la propria decisione e ha scelto di condurre l'addestramento all'atterraggio verticale alla base aerea di Nyutabaru.

L'importanza della brigata anfibia

Di pari passo il Giappone sta ponendo particolare attenzione al rafforzamento della propria ARDB. " L'America Amphibious Ready Group (AMAARG) e la 31st Marine Expeditionary Unit (31st MEU) hanno ospitato i comandanti del 1°, 2° e 3° reggimento di rapido spiegamento anfibio della Japan Ground Self-Defense Force dal 3 al 6 febbraio, in una dimostrazione dello sforzo all'ingrosso per combinare gli sforzi di deterrenza nella prima catena di isole ", si legge in un comunicato diffuso dagli Usa. I comandanti statunitensi e giapponesi hanno tenuto una serie di briefing, discussioni ed eventi di pianificazione per migliorare le operazioni tra l'ARG/MEU statunitense e i reggimenti ARDB giapponesi.

Istituita nel 2018, l'ARDB è la prima unità di Marine schierata dal Giappone dalla Seconda Guerra Mondiale. È progettata e addestrata per operazioni anfibie per difendere e, se necessario, riconquistare isole remote. Nel marzo 2024, la Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) ha attivato il 3° reggimento dell'ARDB a Camp Takematsu nella prefettura di Nagasaki. La brigata ora comprende tre reggimenti, un quartier generale di brigata e unità di supporto, per un totale di circa 3.000 unità.

Attraverso la partecipazione a esercitazioni multilaterali, come la biennale Talisman Sabre ospitata da Australia e Stati Uniti, l'ARDB continua a migliorare l'interoperabilità tra gli alleati e i partner dell'