Scudo europeo contro i missili ipersonici: cos'è il progetto Nostradamus

L’Europa si confronta con un ritorno significativo delle minacce balistiche e ipersoniche, capaci di compromettere la sicurezza del continente. In tale scenario, la capacità di rilevare tempestivamente e monitorare con precisione i vettori missilistici ad alta velocità si configura come un fattore strategico imprescindibile per la difesa collettiva. Parigi, in risposta a questa sfida, ha deciso di rafforzare il progetto Nostradamus, un sistema radar transhorizon di avanguardia che rappresenta un elemento fondamentale per accrescere l’autonomia operativa e tecnologica europea nel settore della sorveglianza aerea e spaziale.

Cosa sappiamo

Dall’analisi emerge che il radar Nostradamus, sviluppato dall’Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA), opera su un principio di riflessione ionosferica che consente di estendere la capacità di rilevamento ben oltre la linea dell’orizzonte visibile, superando così i limiti imposti dalla curvatura terrestre. Le onde elettromagnetiche, riflesse dalla ionosfera a oltre 60 km di altitudine, permettono al sistema di coprire un’area geografica che si estende dal Circolo Polare Artico fino agli Urali. Nostradamus combina due modalità operative, monostatica e bistatica, per garantire un monitoraggio continuo e senza interruzioni di un volume aereo di milioni di chilometri cubici, senza la necessità di rotazioni meccaniche. Questa configurazione offre la capacità d’intercettare e tracciare oggetti volanti a velocità ipersonica e altitudini comprese tra 0 e 250 km, coprendo così dall’atmosfera inferiore fino alla soglia dello spazio.

Nostradamus, pilastro dell’alert avanzato europeo

Nel quadro del rafforzamento della strategia nazionale sul controllo delle altitudini estreme, l’Agenzia per l’Innovazione della Difesa ha siglato con l’ONERA un accordo di sperimentazione da 2 milioni di euro volto a consolidare ulteriormente le capacità del radar. Secondo il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, questo progetto rappresenta la più importante infrastruttura su cui si basa il sistema europeo di allerta precoce. La rilevazione tempestiva di minacce che si muovono a velocità superiori a Mach 5 (oltre 6.000 km) è essenziale per garantire il tempo necessario all’attivazione di contromisure efficaci. La complessità delle minacce, che include missili balistici a testate multiple, missili da crociera ipersonici e persino oggetti di sorveglianza come palloni ad alta quota, impone un salto qualitativo nelle capacità di sorveglianza e reazione.

Autonomia europea nella gestione delle minacce balistiche e ipersoniche

Attualmente, l’Europa dipende sostanzialmente dai sistemi di allerta statunitensi per la rilevazione delle minacce balistiche. L’armamento quindi si configura come un riferimento strategico vitale per consolidare l’indipendenza operativa francese ed europea in questo settore.

Il sistema infatti consente di monitorare in tempo reale il lancio e la traiettoria di missili, facilitando l’implementazione di risposte difensive immediate, inclusa l’intercettazione. Tale tecnologia, di conseguenza, assume un ruolo centrale nel rafforzamento della deterrenza continentale, contribuendo a garantire una risposta rapida e adeguata alle sfide emergenti nel panorama della sicurezza.