"Un guasto meccanico a bordo": giallo sull'incidente dell'aereo militare Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Spuntano clamorose indiscrezioni riguardo allo schianto del convertiplano da trasporto tattico Cv-22 Osprey dei Marine degli Stati Uniti, verificatosi il 29 novembre scorso nel sud del Giappone, che causò la morte di otto militari e bloccò a terra per mesi l'intera flotta di convertiplani delle forze armate statunitensi. Da quanto emerso, l'incidente è stato causato da un "guasto catastrofico" della scatola del cambio del velivolo, protagonista negli anni di frequenti altri incidenti, cui si è aggiunta la decisione del pilota di non effettuare immediatamente un atterraggio di emergenza in risposta ai primi segnali di allarme della strumentazione di bordo.

L'incidente e il guasto a bordo dell'aereo Usa

Un'indagine della Forza aerea Usa, citata dal New York Times, ha stabilito che l'incidente dello scorso anno che si verificò nei pressi dell'isola giapponese di Yakushima, e spinse le autorità Usa a bloccare a terra tutti gli Osprey, sarebbe stato causato da un guasto. " Lo scopo dell'indagine era identificare la causa e i fattori che hanno contribuito a questo incidente ", ha affermato il tenente generale Tony D. Bauernfeind, che ha guidato il comando durante l'inchiesta. " Conducendo un'analisi approfondita e indagini sugli incidenti e sulla sicurezza, speriamo di fornire risposte alle famiglie degli aviatori che hanno perso la vita e prevenire futuri eventi e tragedie ", ha aggiunto.

Il giorno del disastro l'equipaggio del mezzo aveva ricevuto diversi segnali di avvertimento, tra cui un'indicazione di " atterrare il prima possibile " a causa del metallo che si "scheggiava" dagli ingranaggi dell'aereo. La missione alla fine è stata interrotta, ma il pilota avrebbe dovuto provare ad atterrare quando il velivolo poteva essere dirottato verso aeroporti più vicini. Poco prima dell'incidente, l'Osprey si trovava a circa mezzo miglio dalla fine della pista dell'aeroporto di Yakushima, nel bel mezzo di un atterraggio di emergenza che gli investigatori hanno dichiarato essere avvenuto troppo tardi. Guasti a cascata hanno causato l'incendio dell'aereo e la sua conseguente caduta in acqua.

I problemi dell'Osprey

Il V-22 è un aeromobile complesso dotato di rotori basculanti, che gli consentono di decollare e atterrare verticalmente come un elicottero, e di volare come un aeroplano. Dalla sua introduzione in servizio allo scorso novembre, gli Osprey sono stati protagonisti di 12 incidenti aerei costati la vita in tutto a 32 persone. " Per quanto la nostra indagine ha potuto determinare, questa è la prima volta che questa parte specifica si è guastata " su un mezzo del genere, ha affermato il tenente colonnello Rebecca Heyse in merito all'episodio avvenuto in Giappone. " Continuiamo a lavorare con il Naval Air Systems Command e i partner del settore per condurre l'analisi ingegneristica su queste parti e per cercare modi per cercare di eliminare la possibilità che ciò accada di nuovo ". ha aggiunto.

L'Osprey, prodotto da Boeing e dall'industria di elicotteri Bell, è un mezzo militare altamente versatile, ma ha subito diversi incidenti. L'ultimo, lo scorso agosto, nel nord dell'Australia causò la morte di 3 Marine americani. Durante un'esercitazione di routine, il velivolo si è schiantato al largo delle coste settentrionali del Paese.

Nel 2022, cinque marines americani sono morti dopo che il loro aereo MV-22B Osprey si è schiantato nel corso di una missione di addestramento vicino a Glamis, in California. Lo stesso anno quattro membri del servizio statunitense hanno perso la vita in Norvegia, in un incidente simile, durante esercitazioni di addestramento della Nato.