La "guerra" dei missili che scuote il cortile Usa

In America Latina, e cioè in quello che per decenni è stato considerato il “cortile di casa” degli Stati Uniti, sta andando in scena un derby asiatico militare unico nel suo genere. I protagonisti della singolare vicenda sono il Brasile, che è alla ricerca di nuovi missili di difesa aerea, e l'accoppiata formata da India e Cina, entrambi nei panni di venditori interessati. Delhi mette sul tavolo l'Akash mentre Pechino risponde con lo Sky Dragon-50. In palio c'è un contratto con Brasilia. Lo scorso 21 giugno è stata infatti pubblicata l'Ordinanza da parte dell'esercito brasiliano per l'acquisizione del progetto del sistema di artiglieria di difesa aerea a media/alta quota.

Missili per il Brasile

L'esercito brasiliano, ha ricordato il portale Eurasian Times, ha dato il via alle danze a novembre 2023, quando le forze armate di Brasilia hanno emesso una richiesta di preventivo (RFQ) per i prezzi dei sistemi di difesa aerea a media quota disponibili a livello nazionale e internazionale. Una seconda RFQ è stata emessa a febbraio 2024 per ulteriori informazioni.

Il capo militare brasiliano, il generale Tomas Miguel Mine Ribeiro Paiva, ha suggerito un accordo "governo-governo" con l'India per acquisire il sistema missilistico antiaereo Akash. Ma lo stesso alto funzionario militare dovrebbe visitare la Cina ad agosto per discutere con Pechino in merito ad una potenziale cooperazione bilaterale. Una delegazione dell'esercito brasiliano, tra l'altro, ha già visitato la Cina nel 2023 per una dimostrazione di fuoco reale dello Sky Dragon 50 o Tianlong-50 e dell'obice semovente SH15, entrambi prodotti dalla China North Industries Corporation.

Il generale Paiva ha assistito a una dimostrazione dal vivo del sistema missilistico di difesa aerea Akash. Gli sono state mostrate anche altre piattaforme di difesa di fabbricazione indiana, come gli avanzati carri armati Arjun e i versatili elicotteri Advanced Light Helicopter (ALH) Dhruva. Il cinese Sky Dragon 50 è stato classificato come SAM a medio raggio. D'altro canto, Akash è un sistema SAM a corto raggio prodotto da Bharat Dynamics Limited (BDL) per proteggere aree e punti vulnerabili dagli attacchi aerei.

Il testa a testa tra Cina e India

Secondo il sito web BDL, l'Akash Weapon System (AWS) può ingaggiare simultaneamente più bersagli in Group Mode o Autonomous Mode. Ha funzionalità di contromisure elettroniche (ECCM) integrate, e l'intero sistema d'arma è montato su piattaforme mobili. Può efficacemente ingaggiare elicotteri, jet da combattimento e droni che volano nel raggio di 4-25 chilometri, è completamente automatico e ha un tempo di risposta rapido dal rilevamento del bersaglio all'uccisione. Il missile Akash è disponibile in due varianti migliorate: Akash-NG (New Generation) e Akash Prime. Entrambe hanno un'altezza di volo di circa 18 chilometri e una gittata operativa di 27-30 chilometri.

Lo Sky Dragon 50, chiamato anche GAS2, è un sistema missilistico di difesa terra-aria a medio raggio progettato e prodotto dalla Chinese Defense Company NORINCO. È armato con quattro missili lanciati da contenitori pronti al lancio, montati su una piattaforma attraversabile.

I quattro lanciatori di missili a contenitore accoppiati sono montati sul retro di un telaio di camion militare 6x6. In posizione di tiro, due martinetti idraulici vengono abbassati a terra. Gli Usa osservano da distanza di sicurezza questo singolare deby missilistico.