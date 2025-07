Schierati gli elicotteri cinesi Z-10: la mossa della potenza nucleare

Il Pakistan avrebbe iniziato a schierare elicotteri d'attacco Z-10ME di fabbricazione cinese potenziati per soddisfare specifici requisiti operativi del proprio esercito. Lo Z-10ME, una versione modernizzata della piattaforma cinese Z-10, presenterebbe miglioramenti in termini di propulsione, protezione, guerra elettronica e sistemi di autodifesa. Descritto da fonti cinesi come l'evoluzione più avanzata dello Z-10, il mezzo in questione è progettato per offrire prestazioni migliorate in ambienti ad alto rischio. Non sappiamo se Islamabad abbia veramente completato l'acquisizione degli elicotteri Made in China: nonostante diverse fonti lo sostengano, al momento non ci sono prove indipendenti in grado di confermare il loro impiego presso le forze armate pakistane.

Il Pakistan e gli elicotteri cinesi

Come ha sottolineato il sito Defense Blog, nel recente passato lo Z-10 era in competizione con l'elicottero turco T129 ATAK per il requisito di elicotteri d'attacco del Pakistan. Sebbene la piattaforma di Ankara avesse inizialmente vinto la gara, le restrizioni statunitensi all'esportazione di componenti critici del motore bloccarono le consegne del T129 a Islamabad, creando un vuoto nel programma e offrendo alla Cina l'opportunità di ampliare la sua offerta di Z-10ME. Né l'esercito pakistano né l'azienda statale cinese Aviation Industry Corporation of China (AVIC), produttrice dello Z-10, hanno confermato pubblicamente la consegna dello Z-10ME al Pakistan.

Certo, nel caso in cui l'indiscrezione dovesse rivelarsi corretta, il potenziale dispiegamento di questi mezzi segnerebbe una pietra miliare nella cooperazione di difesa tra Pakistan e Cina, in un momento di crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale e di sforzi da parte di Islamabad per modernizzare la sua flotta di aerei ad ala rotante. Non è un caso che l'India, acerrima rivale del Pakistan, stia da tempo cercando di rafforzare il proprio esercito. L'LCH Prachand, per esempio, è il primo elicottero d'attacco indiano prodotto internamente dalla Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) e progettato per ruoli di attacco aria-terra, tra cui attacco anticarro, antifanteria e supporto aereo ravvicinato: toccherà a lui competere eventualmente con lo Z-10.

L'asse delle armi tra Islamabad e Pechino

L'asse militare che collega Pechino a Islamabad è caldissimo. Il Pakistan ha fatto sapere di aver utilizzato aerei da combattimento J-10C di fabbricazione cinese nel recente scontro ad alta quota avvenuto contro gli aerei militari dell'India, in occasione della crisi (poi rientrata) nel Kashmir conteso. Il J-10 è il velivolo da combattimento monomotore multiruolo prodotto dal Chengdu Aircraft Industry Group. È entrato in servizio nell'aeronautica militare cinese nel 2003.

Il J-10C è la versione più aggiornata della serie, dotata di un motore più potente e di un radar AESA più avanzato. Può lanciare missili PL-15 ed è descritto come un caccia di 4.5a generazione. Al di fuori della Cina, l'unico altro operatore di questo aereo è la Pakistan Air Force (PAF0). Nel 2020, la PAF ha ordinato 36 J-10CE, la versione da esportazione del J-10C, insieme a 250 missili PL-15E.

Il missile PL-15E è la versione da esportazione del missile aria-aria stand-off PL-15.

Il PL-15 originale è dotato di un motore a razzo a propellente solido a doppio impulso in grado di raggiungere la velocità di Mach 5 ed è guidato da un radar a scansione elettronica attiva (AESA) con aggiornamenti del datalink a metà rotta. Chissà che il Pakistan non possa presto aggiungere al ventaglio anche gli elicotteri Z-10.