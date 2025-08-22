Wing Loong-2 e GJ-2: la Cina lancia la rivoluzione volante con jet stealth e droni

Prosegue la rivoluzione aerea della Cina. Nelle ultime settimane i media di Pechino hanno svelato nuovi velivoli che contribuiranno presumibilmente a rafforzare l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA). Alcune immagini emerse dai social lasciano presupporre che il gigante asiatico stia testando un altro jet da combattimento furtivo, anche se non è chiaro se si tratta di un progetto con equipaggio o di uno dei suoi nuovi droni avanzati. Non solo: i droni del Dragone, come il Wing Loong-2, stanno mostrando la portata della tecnologia cinese in più zone di conflitto straniere mentre una variante della stessa piattaforma - il GJ-2 o "Attack 2" - sta conducendo esercitazioni di fuoco vivo intorno a Taiwan e pattugliando il Mar Cinese Meridionale, fungendo da spina dorsale delle capacità di ricognizione e combattimento senza equipaggio PLA.

Il nuovo velivolo della Cina

Per quanto riguarda il velivolo stealth, potrebbe trattarsi di un veicolo aereo da combattimento senza equipaggio (UCAV) ad alte prestazioni e altamente autonomo. In base al design, ha scritto The War Zone, questo potrebbe però benissimo essere un altro jet con equipaggio di sesta generazione, simile al caccia J-XDS di Shenyang (soprannominato anche J-50) o al jet tattico super-pesante J-36. Certo è che questo ultimo sviluppo sottolinea ancora una volta il ritmo frenetico degli sviluppi aerospaziali militari di Pechino, che includono una vasta gamma di programmi di droni e tipi avanzati con equipaggio. In ogni caso nessuna delle immagini fin qui trapelate ha fornito abbastanza dettagli sulla parte superiore della fusoliera anteriore per rivelare se sia presente o meno un abitacolo. Ci sono chiari attributi in questo design che indicano la possibilità che sia un aereo più sostanziale, con equipaggio o meno.

L’aereo sembrerebbe avere una fusoliera e una sezione del muso in avanti particolarmente appuntita che si fondono con l'ala centrale a metà strada, lungo la fusoliera. L'ala altamente spazzata ha punte ritagliate e il bordo posteriore presenta un'estensione triangolare prominente, con una configurazione simile a "W". Non ci sono stabilizzatori verticali o altre superfici di coda separate.

Nel complesso, il design sembra essere fortemente ottimizzato per una bassa osservabilità, in linea con i due jet da combattimento con equipaggio che la Cina ha debuttato alla fine dell'anno scorso. Sotto vari aspetti, il velivolo condivide alcune sorprendenti somiglianze con il citato J-36. E ancora: sulla base delle viste frontali e posteriori dell'aereo, due "gobbe" sopra la fusoliera posteriore puntano vagamente a una configurazione bimotore - che sarebbe piuttosto strana per un drone wingman.

Droni mondiali

Alcuni osservatori di lungo corso del settore aerospaziale cinese ipotizzano che il nuovo velivolo sia uno dei molteplici equivalenti cinesi al programma statunitense Collaborative Combat Aircraft (CCA) dell’Aeronautica, noto come “loyal wingman”. A proposito di droni, gli Uav cinesi stanno riscontrando eccellenti feedback in giro per il mondo. Dalle incursioni nigeriane sui nascondigli di Boko Haram agli attacchi sauditi nelle posizioni Houthi lungo le rive del Mar Rosso, dalle sortite pakistane attraverso la frontiera iraniana ai missili libici nella guerra civile, emerge una presenza costante dei Wing Loong-2 di fabbricazione cinese.

Come ha spiegato il South China Morning Post, il WL-2 è stato acquisito da acquirenti in Medio Oriente, Africa e Asia e distribuito in più teatri di combattimento, stabilendolo come una delle esportazioni di droni militari di maggior successo commerciale della Cina. Ricordiamo che il WL-2/GJ-2 è la risposta della Cina ai droni MQ-9 General Atomics dagli Stati Uniti. Il suo design aerodinamico convenzionale ha molte somiglianze con l'MQ-9 Reaper, tra cui le sue dimensioni: 11 metri (36 piedi) di lunghezza e 20,5 metri di larghezza.

Il peso massimo al decollo dell'aereo è di 4.200 kg (9.260 libbre) - quasi 500 kg più leggero del Reaper - ma la sua capacità di carico utile delle armi esterne è molto inferiore a 480 kg rispetto ai 1.400 kg del Reaper. Anche la velocità massima del drone cinese di 370 km/h (230 mph), un tetto di servizio di 9.000 metri e un'autonomia di combattimento di 1.

500 km sono tutti notevolmente inferiori a quella del Reaper, che sono rispettivamente di 480 km/h, 15.000 metri e 1.900 km. WL-2 è il primo drone cinese ad essere alimentato da un motore a turboelica: il WJ-9 sviluppato a livello nazionale, che ha una potenza massima da 500 a 600 cavalli di potenza dell'albero.