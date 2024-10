"Una frazione di quello che può fare la Cina": l'avvertimento sui missili di Pechino

Ascolta ora 00:00 00:00

Nei giorni scorsi l’Iran ha lanciato un massiccio attacco missilistico contro Israele, con la chiara intenzione di sopraffare le difese aree di Tel Aviv e infliggere danni ingenti al nemico. Ebbene, sospettano gli analisti americani, un’offensiva come quella effettuata da Teheran rappresenterebbe soltanto una frazione della scala e delle capacità che potrebbe avere un eventuale attacco missilistico cinese. Non è un caso che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti abbia registrato una " drammatica espansione " della Forza missilistica dell'Esercito popolare di liberazione, il ramo missilistico dell'esercito cinese, e che la preoccupazioni nei confronti di Pechino sia in crescita, di pari passo con la modernizzazione e lo sviluppo dell’arsenale militare del Dragone.

Le preoccupazioni degli Usa

Come ha sottolineato Business Insider, dal 2021 al 2022 la Cina ha raddoppiato le scorte di alcuni missili balistici e lanciatori. A minacciare gli Usa e i loro partner asiatici, in particolare, c’è l’incremento dello stoccaggio cinese di missili balistici a medio raggio. Il discorso è semplice: in caso di conflitto con Pechino - che i leader militari americani non considerano un fatto imminente o inevitabile bensì una "possibilità crescente" - le basi e le risorse americane posizionate nell’Indo-Pacifico potrebbero trovarsi ad affrontare un pesante fuoco che coinvolgerebbe il vasto arsenale di missili balistici del Dragone.

Rispetto a quanto l'Iran ha appena fatto a Israele, un eventuale attacco missilistico cinese contro obiettivi Usa in Asia sarebbe molto probabilmente molto più grande e letale. " Quest'anno l'Iran ha eseguito quelli che sono molto probabilmente i due più grandi attacchi missilistici (mai avvenuti ndr) in un solo giorno. Entrambi sono stati attacchi strutturati e complessi, progettati per complicare il compito dei difensori aerei. Tuttavia, ciò che la Cina sarebbe in grado di fare potrebbe essere di un ordine di grandezza peggiore di qualsiasi cosa abbiamo visto finora in Medio Oriente ", ha detto a BI Tom Karako, ricercatore presso il Center for Strategic and International Studies e direttore del Missile Defense Project.

Gli Stati Uniti e i loro alleati nel Pacifico occidentale hanno un mix di difese aeree in atto, come le batterie Terminal High Altitude Area Defense, le batterie Patriot e le navi da guerra equipaggiate con Aegis. Ci sono poi "lavori in corso" per potenziare tali difese, ma potrebbe non bastare...

I missili della Cina

Israele, grazie anche all’aiuto decisivo degli Usa, è riuscito a neutralizzare la minaccia iraniana. Il punto è che la Cina, in un altro scenario (Indo-Pacifico) e in caso di guerra con gli Stati Uniti, potrebbe fare molto meglio di Teheran. Le differenze tra l'attacco degli ayatollah e un potenziale attacco missilistico cinese differiscono notevolmente in termini di portata, complessità e intenti.

Un attacco missilistico cinese " potrebbe avere una scala molto più ampia, con una sequenza e capacità molto più sofisticate, su un'area molto più ampia e potenzialmente con molto meno preavviso ", ha spiegato Thomas Shugart, ricercatore presso il think tank Center for a New American Security. La forza missilistica cinese mantiene inoltre un arsenale di missili balistici molto più grande e probabilmente più efficace dell'Iran, e una varietà di missili per impegni convenzionali e nucleari.

I missili balistici più tradizionali come il DF-21 e il DF-26 potrebbero essere utilizzati per attacchi alle basi americane, così come risorse navali. Ma la Cina può contare anche su missili più temibili, come il missile ipersonico DF-17 che può complicare la difesa aerea volando basso e spostandosi lungo percorsi di volo imprevedibili.

Il tipo di attacco che la Cina lancerebbe potrebbe essere distribuito su un'area molto più ampia

" rispetto a quanto fatto l’Iran in Israele, ha quindi aggiunto Shugart, specificando che un attacco missilistico cinese potrebbe anche includere salve grandi e in più ondate, con l'obiettivo di sopraffare e distruggere le difese aeree nemiche.