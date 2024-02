Gli Usa schierano la bomba Ninja: cosa è in grado di fare il missile Ginsu

Il suo nome prende ispirazione da un coltello giapponese. Ha sei lame pensate per colpire il bersaglio in maniera impeccabile, così da evitare teoricamente di causare vittime innocenti. Si chiama the flying Ginsu, traducibile in italiano come Ginsu volante, ed è il nuovo missile degli Stati Uniti. Un missile che gli Usa impiegato una settimana fa a Baghdad, in Iraq, per eliminare Abu Baqr al-Saadi, il leader di Kataib Hezbollah in Siria. Ma che cosa sappiamo di quest'arma? Quali sono le sue caratteristiche?

Il nuovo missile degli Usa

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, secondo cui il Pentagono ha ucciso il citato al-Saadi usando un'arma che impiega sei lunghe lame per distruggere il suo obiettivo e minimizzare le vittime civili. Eccolo il Ginsu volante, un missile Hellfire modificato che ricorda un tipo di coltello venduto negli anni '70 negli Stati Uniti che a sua volta richiamava una katana giapponese.

L'arma, formalmente nota come R9X, è un missile Hellfire inerte progettato dal Pentagono e dalla Cia per uccidere i leader terroristici. È stato impiegato a Baghdad nel corso di un'operazione delicatissima, a causa delle possibili conseguenze derivanti dall'involontaria uccisione di innocenti durante la stessa missione. Una simile eventualità, infatti, avrebbe potuto infiammare una situazione politica già tesa. Ricordiamo, poi, che l'Iraq ospita circa 2.500 truppe americane.

Le immagini dello strike su al-Saadi mostrano i resti di un veicolo in fiamme ma in gran parte intatto. Un'arma con una testata esplosiva, come il tradizionale missile Hellfire, avrebbe invece probabilmente distrutto il veicolo.

Cosa sappiamo del Ginsu volante

Il Ginsu, a volte anche chiamato bomba Ninja, è progettato per penetrare più di 100 libbre di metallo e uccidere il suo bersaglio senza danneggiare individui e proprietà nelle vicinanze. Invece di esplodere, questo missile ha coltelli telescopici che si espellono al momento dell'impatto. Non è chiaro, ha spiegato ancora il Wsj, quante volte il Pentagono abbia usato l'arma. Di solito, spiegano gli esperti, un jolly del genere viene impiegato contro individui di alto profilo situati in aree in cui il loro targeting rischia di uccidere persone innocenti.

Da quanto è trapelato gli Usa hanno effettuato raid chirurgici, tra gli altri, contro il leader di al Qaeda Ayman al-Zawahiri nel luglio 2022 e in uno strike contro lo Stato islamico in Afghanistan in risposta al blitz mortale del gruppo a Kabul nell'agosto 2021. Alcuni funzionari della difesa degli Stati Uniti sostengono che al-Saadi potesse trovarsi in una parte affollata della capitale irachena pensando di essere sicuro immerso tra così tanti civili.

Il primo ministro iracheno, Mohammed al-Sudani, ha dichiarato che lo strike statunitense potrebbe spingere Baghdad a porre fine alla missione della coalizione militare guidata dagli Stati Uniti nel paese. Funzionari iracheni hanno affermato che l'attacco statunitense avrebbe ucciso almeno altre due persone, smentendo la versione del Pentagono. Oltre alle truppe statunitensi di stanza in Iraq, che stanno fornendo consulenza e assistenza alle forze locali per prevenire la rinascita dello Stato islamico, ce ne sono almeno altre 900 con sede in Siria.